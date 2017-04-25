Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 10:17 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER) на встрече 26 апреля рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима для граждан Украины. Вердикт послов ЕС, скорее всего, будет положительным. После чего останется полтора шага: слово Совета ЕС и официальное подписание с последующей публикацией в официальном журнале ЕС. Если в ближайшие недели не произойдёт никаких неожиданностей, то уже с 11 июня режим официально вступит в силу. Дату буквально на днях назвал в своём Twitter Брюссельский журналист «Радио Свободы» Рикард Йозвяк, известный своим пристальным вниманием к теме. Количество несбывшихся прогнозов журналиста исчисляется десятками, однако в этот раз он вряд ли ошибается.

«Есть официальный механизм приостановления безвизового режима… С учетом того, что Украине хронически не везет с внешнеполитическими проектами, я не исключаю, что он будет приостановлен буквально на следующий день после введения. На уровне министерства иностранных дел какой-либо страны ЕС это может быть инициировано по широкому спектру вопросов», — такое мнение в ходе пресс-конференции выразил политолог Кирилл Молчанов. Впрочем, вряд ли Европа поступит именно так, проще уж было бы совсем его не давать. Зато шантажировать Киев такой возможностью — вполне реально.

Пессимистический прогноз эксперта опровергает активность европейских авиакомпаний в последние недели. LOT, Wizzair, Ryanair — все они активно открывают рейсы из Украины в страны ЕС. Бизнес не станет рисковать без достаточных гарантий.

Единственная и призрачная возможность срыва — победа лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов (7 мая). Промежуток между вторым туром и инаугурацией во Франции небольшой, в 2012 году он составил всего 9 дней. Т. е. теоретически, Ле Пен может успеть стать президентом до заседания Совета ЕС, на котором будет рассматриваться вопрос Украины (17 мая). Как известно, во время рассмотрения безвиза в Европарламенте 5 апреля этого года член партии «Национальный фронт» Жиль Лебретон, выступил против предоставления Украине безвизового режима.

Май в этом году вообще будет для Украины важным месяцем. На 23 мая назначены также дебаты по вопросу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС в Сенате Нидерландов. Впрочем, сейчас это зависит от главы МИД Нидерландов: если дата ему не подойдёт, дебаты сместят на 6 июня. Напомним, Нидерланды остаются единственной страной ЕС, которая до сих пор не ратифицировала соглашение. Причиной этого стали результаты референдума, состоявшегося в апреле 2016 года: большая часть избирателей высказалась против такого шага, чем поставила правительство в довольно неудобную позицию выбора между недовольством евробюрократии и критикой собственных избирателей. К слову, если бы не принятое в своё время решение ЕС предоставить Украины возможность торговать со странами Европы в соответствии с квотами, указанными в нормах ЗСТ до окончания процесса ратификации Соглашения, то ЗСТ до сих пор «висела бы в воздухе».

Экономика и экспорт

Темпы роста экспорта в Россию — почти вчетверо выше, чем в Европу, с которой у Украины действует режим свободной торговли. Таковы итоги внешней торговли Украины (I квартал 2017/I квартал 2016). «Несмотря на решение наших властей продлить действие пошлин на товары из РФ до 31 декабря 2017 года, товарооборот между странами увеличился на 74,1% и с начала года составил порядка $1,5 млрд. Это 11,8% от общего внешнего товарооборота Украины. Для сравнения: торговля в Европой прибавила только на 20%, составив $4,8 млрд», — таковы итоги первых 3 месяцев 2017 года, о чём рассказал изданию «Страна.ua» руководитель «Европейского аналитического центра» Василий Голян. Что же касается ЗСТ, то, по его словам, Европа лишь получила от Украины дополнительные объёмы дешёвого сырья, тогда как товарные рынки по прежнему остаются для большинства предпринимателей недоступными: чем выше степень обработки, тем дольше и сложнее сертифицировать продукцию для рынков стран ЕС.

Скажем, украинскую говядину в ЕС можно будет найти не ранее, чем через несколько лет. Такие сроки приводят в государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. «Планируем в текущем году инициировать выход нашей говядины на рынок ЕС. Для этого, конечно, нужно выполнить «домашние задания», в частности, в части обеспечения мониторинга губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота», — приводят в пресс-службе ведомства слова своего председателя Владимира Лапы.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева предлагает аграриям, измученным малыми квотами, выращивать для ЕС сою: «Выращивание сои имеет позитивный эффект для сельского хозяйства Украины, поскольку эта культура — идеальна для севооборота практически всех зерновых культур. Кроме того, соя и соевая продукция, особенно соевый шрот пользуется спросом на европейском рынке, а Украина может стать одним из её основных поставщиков», — приводит её слова портал «Украгроконсалт». Замминистру, вероятно, забыли доложить, что для выращивания сои в почву необходимо вносить фосфатные и калийные удобрения, причём в больших количествах — эта культура существенно обедняет земли, вытягивая из неё полезные вещества. А удобрения в последнее время на Украине большей частью импортные (свои заводы простаивают из-за слишком дорогого газа). Нет, выращивать её всё равно рентабельно, просто не каждому фермеру. Или же это будет хищническое земледелие, после которого почвы придётся несколько лет восстанавливать. Впрочем, по данным «Украгроконсалт», украинские фермеры в советах не нуждаются. Кому позволяют финансовые возможности и земля — уже и так поставляют сою в ЕС. В феврале текущего года в Европу отправлено 344,8 тыс. тонн соевых бобов, что на 18% больше, чем в январе и в 2,5 раза больше, чем в феврале 2016 года.

В июле 2016-марте 2017 года экспорт украинского гороха в страны ЕС составил 11,9 тыс. тонн, что на 96% превышает показатели аналогичного периода в 2015/2016 м.г. В тройку лидеров-потребителей украинской продукции вошли Великобритания (4,59 тыс. тонн), Испания (3,63 тыс. тонн), Нидерланды (1,25 тыс. тонн).

Всё, что пока известно насчёт дополнительных квот на поставку агропродукции в Европу — соответствующие переговоры ведутся. В Минэкономики оправдываются: все усилия были брошены на безвиз, поэтому с сентября прошлого года (тогда Киев посетила Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём) ничего не сдвинулось. «Рассчитываем, что решение по торговым преференциям Украине ЕП примет до лета», — отметила в интервью порталу LIGA.net замминистра экономического развития и торговли-торговый представитель Украины Наталья Микольская.

«Еврокомиссия подготовила предложения по предоставлению автономных преференций для более 50 тарифных линий украинских товаров. Речь идет о предоставлении Украине в одностороннем порядке нулевых тарифных квот для аграрной продукции и снижении до нуля таможенных тарифов для ряда промышленных товаров», — уточняет информацию посол Украины в Бельгии Николай Точицкий.

Ранее сообщалось, что в I квартале украинские производители полностью выбрали квоты в 6 из 36 товарных групп (ещё в трёх использовали более чем на 75%).

Свои претензии к ЕС уже открытую высказывает крупный бизнес. Так, один из крупных производителей курятины Юрий Косюк недоволен маленькими квотами на экспорт курятины: «[Украине следует предоставить годовые квоты] В пределах 250−300 тысяч тонн [Сегодня 20 тыс тонн — Ред.]. Этот объем был бы справедлив», — заявил он в интервью LIGA.net. Нынешние квоты на курятину Косюк называет «обманом». Довольно необычно слышать такую оценку от человека, который в бытность Виктора Януковича президентом прямо участвовал в подготовке соглашения о ЗСТ. Уж кто-кто, а Косюк должен был представлять реальное положение вещей.

Вторая половина апреля на Украине выдалась неожиданно холодной и с заморозками. Эксперты прогнозируют, что это повлияет на урожай ягод и, соответственно, их экспорт в ЕС. Как известно, в последние годы Украины существенно нарастила экспорт голубики и малины в страны Европы. Так, «твёрдых» ягод было продано 1,9 тыс. тонн, «мягких» — 2,7 тыс. тонн, а в этом году производители собирались перекрыть даже эти немалые показатели.

Торговля с ЕС иногда имеет весьма неожиданные последствия. Так на днях украинцев предупредили о том, что таможня Украины вскоре получит право уничтожать подделки, пересылаемые в международных почтовых отправлениях (общим количеством в одном отправлении от 3 штук и весом до 2 кг). Это одно из требований ЗСТ с ЕС: европейцы таким образом перекрывают украинский канал поставок контрафакта на свои рынки.

Программы, гранты, целевое финансирование

Пресс-служба полиции Львовской области сообщает о случае воровства международного гранта, выделенного на очистку серного полигона в Яворовском районе. «Работники Управления защиты экономики во Львовской области под процессуальным руководством Городецкой местной прокуратуры выявили факт безосновательной выплаты средств международного гранта, предназначенных для рекультивации загрязненного химическим производством серного полигона. Сумма выплат составила более 300 тысяч гривен», — говорится в официальном заявлении.

Программа финансирования Европейского Союза Horizon 2020 выделила 50 тыс. евро украинскому производителю автономных домов PassivDom (как можно понять из названия, дома PassivDom не выделяют CO2 в атмосферу, поскольку не требуют сжигания углеводородного топлива для отопления). Возможность жить автономно и экологично обойдётся недёшево: около 56 тыс. евро за типовый проект площадью 36 кв м. Грант компания планирует потратить на исследования возможности 3D-печати домов.

Международная организация по миграции продолжает предлагать целевые программы для поддержки вынужденных переселенцев. Проект «Содействия решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине» рассчитан на развитие навыков самозанятости, т. е. его потенциальные участники — бизнесмены, для которых грант может стать стартовым капиталом или оплатой за обучение. Заявки принимаются до 5 мая в Славянске и Киеве — проект ограничен этими двумя городами. Бюджет и размеры грантов не указываются.

Экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью изданию «Украинская правда рассказал об активизации т.н. «плана Маршалла» для Украины. «За последнее время [идея плана] стала более реалистичной, чем я сам думал еще месяц назад. В нашем парламенте этот план уже утвержден. В конце марта мы поехали на трехстороннюю польско-украинско-литовскую ассамблею в Варшаву и там убедили поляков присоединиться. Потом, в последних числах марта, на конгрессе ЕНП на Мальте предложили резолюцию о поддержке этого плана. И я могу сказать, что удивился той поддержке, которую мы получили, особенно от немцев…

Философия плана такова. У Путина стратегия очень ясная — дожидаться, чтобы люди здесь, не увидев продвижение вперед, разочаровались в реформах и выбрали путь Молдавии, где, как известно, пришел к власти пророссийский Додон. Как удалось достичь успеха нам, странам Балтии и Центральной Европы? На пути реформ нас удержало то, что нам предложили членство в Европейском Союзе. Для Украины нереалистично надеяться на такую перспективу в скором времени. Чтобы удержать вас на пути реформ, нужно что-то новое. Мы пришли к выводу, что эту роль может выполнить «план Маршалла» — инвестиционный пакет в реальную экономику», — рассказал политик. По его словам речь может идти примерно о 5 млрд долл в год в течение 5 следующих лет, что должно обеспечить 6−8% рост экономики Украины. Правда, «пощупать» деньги можно будет не ранее 2019 года и лишь в том случае, если будет содействие украинского правительства, и если идея получит поддержку в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне.

Трудовая миграция

«Не секрет, что несколько миллионов людей выезжают на временные работы в Польшу, Словакию и дальше в европейские страны. Мы эту проблему знаем, мы её контролируем, и я предлагаю, когда мы будем готовы по трудовым ресурсам, совместно с Нацкомитетом поддержки украинской промышленности провести совместное расширенное заседание по стратегии развития и формирования кадровой политики и резерва кадров», — заявил министр экономики Степан Кубив на заседании парламентского комитета по экономической политике. На самом деле в Кабмине уже готовы предложить способ реагирования на проблему оттока трудовых ресурсов. Там разработали комплекс мер по обеспечению реинтеграции в общество трудовых мигрантов и членов их семей. Правительство обещает содействовать украинцам, которые выразят готовность вернуться на Украину, в поиске работы, медобслуживании, их детям — в индивидуальной организации образовательного процесса (дополнительные занятия и курсы).

Хотя экономический эксперт Александр Охрименко, наоборот, выступает за интенсификацию отъезда украинцев на заработки. Во время пресс-конференции он выразил надежду, что «безвиз» и увеличение количества трудовых мигрантов помогут Украине справиться с недостатком иностранной валюты, который постоянно давит на курс гривны. «В принципе, то, что украинцы выезжают на заработки в Европу, — это хорошо. Ведь чем больше валюты привезут люди в Украину, тем лучше. Например, только в прошлом году украинцы перечислили из-за рубежа семь миллиардов долларов. Миллиард, который выделили в МВФ, просто блекнет на этом фоне. Не сложно предположить, что после введения безвиза сумма увеличится до 10−15 миллиардов долларов. В таком случае проблем с валютным рынком не будет вообще», — заявил аналитик. Также эксперт отметил, что той же Польше уже сложно отказаться от украинских гастарбайтеров — без них польские фермеры даже не смогут собрать урожай.

Программу реинтеграции мигрантов в украинское общество в правительстве разрабатывают не зря. «Безвиз, в зависимости от действий власти, может стать как спасением для украинской экономики, так и угрозой для страны. Власть должна подготовиться к возвращению миллионов заробитчан. По данным Государственной службы занятости, 5 миллионов украинцев работают за пределами страны. Только в Польше — 1,2 миллиона заробитчан. В Чорткове на Тернопольщине до 70% жителей работают за границей… Нынешняя структура отечественной экономики неспособна в короткие сроки принять не то что миллион бывших мигрантов, а хотя бы сто тысяч», — такое мнение выразил лидер партии «Новая Украина» Валерий Коновалюк в своём материале для портала «Апостроф». По его мнению, безвиз упростит краткосрочные поездки, но усложнит долгосрочное пребывание в ЕС и до массовой волны возвращений у Украины остаётся год-полтора.

Даже сегодня, до безвиза, Европа не справляется с потоком трудовых мигрантов из Украины, заявил на пресс-конференции лидер профсоюза украинских трудовых мигрантов «Трудовая солидарность» Виталий Махинько. Получение вида на жительство в Польше растянулось сегодня на 9 месяцев, хотя ранее занимало 6. В прошлом году Польша упростила процедуру его получения, соответственно, желающих упрочить свой статус резко выросло. «Европа, Польша к потоку наших трудовых мигрантов сейчас полностью не готова», — делает вывод эксперт.

«Получение Украиной безвизового режима с ЕС не приведет к значительному увеличению трудовой миграции, ведь чтобы работать в странах Евросоюза украинцам, как и раньше, нужна будет рабочая виза и разрешение на работу», — успокаивает во время пресс-конференции политолог-международник Максим Детинченко. Однако, эксперт не учитывает как минимум двух моментов. Во-первых, даже в Польше, максимально лояльно настроенной к украинцам-гастарбайтерам, большая их часть работает нелегально. Отчасти, по причине упомянутой главой профсоюза: профильные структуры попросту не могут «переварить» такой поток. С другой стороны, совсем не каждый работодатель готов афишировать своих работников. Во-вторых, норма «90/180» (90 дней пребывания в течение 180 дней) позволяет, в самом крайнем случае работать двум украинцам на одном месте — вахтовым методом. Много не заработают, но хотя бы на скудную жизнь хватит.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время пресс-конференции с главами МИД Украины, Словакии и Чехии высказал своё отношение к намерению Украины ввести наказание за наличие двойного гражданства: «Двойное гражданство является абсолютно европейским феноменом. Поэтому наша позиция заключается в том, что в Европе вы не должны никого наказывать только потому, что гражданин находится в гражданстве страны-члена ЕС и страны, не являющейся членом Европейского Союза». Ранее проблему уже обсуждали президент Украины Пётр Порошенко и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в контексте ситуации на Закарпатье, где местные венгры все настойчивее требуют автономию. Т. е. теперь проблему передали на рассмотрение непосредственных исполнителей.

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