Александр Жилин, , 23:27 — REGNUM Получил информацию из Киева о том, что СБУ под контролем зарубежных кураторов начала спецоперацию, цель которой быстро (за счет кровавых терактов) создать образ Донбасса как территории терроризма против Украины, и не только.

Источник сообщил, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ — первый теракт в череде спланированных украинскими спецслужбами.

На языке англосаксонских спецслужб это называется АКЦИЯ ПОД ЧУЖИМ ФЛАГОМ.

Главное «мероприятие» планируется, по информации источника, на 9 мая. Теракт должен произойти непосредственно в зрительном зале во время прямой трансляции «Евровидения» по всему миру!

Он будет обставлен как месть «донбасских террористов», которых якобы поддерживает Москва, киевскому режиму за процесс десоветизации страны и отчасти за недопуск на конкурс российской певицы. «Вещественные доказательства» уже готовы.

Зачем этот кошмар?

Преследуются две цели. Торпедирование возможной встречи Трампа и Путина. Инициирование ввода международных войск на территорию Украины, которые должны будут прикрыть наступление ВСУ на позиции ополчения.

Предотвратить это чудовищное преступление можно только преданием замысла широкой огласке. Тогда он теряет смысл.