Кто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
О провокации
Александр Жилин, 24 апреля 2017, 23:27 — REGNUM Получил информацию из Киева о том, что СБУ под контролем зарубежных кураторов начала спецоперацию, цель которой быстро (за счет кровавых терактов) создать образ Донбасса как территории терроризма против Украины, и не только.
Источник сообщил, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ — первый теракт в череде спланированных украинскими спецслужбами.
На языке англосаксонских спецслужб это называется АКЦИЯ ПОД ЧУЖИМ ФЛАГОМ.
Главное «мероприятие» планируется, по информации источника, на 9 мая. Теракт должен произойти непосредственно в зрительном зале во время прямой трансляции «Евровидения» по всему миру!
Он будет обставлен как месть «донбасских террористов», которых якобы поддерживает Москва, киевскому режиму за процесс десоветизации страны и отчасти за недопуск на конкурс российской певицы. «Вещественные доказательства» уже готовы.
Зачем этот кошмар?
Преследуются две цели. Торпедирование возможной встречи Трампа и Путина. Инициирование ввода международных войск на территорию Украины, которые должны будут прикрыть наступление ВСУ на позиции ополчения.
Предотвратить это чудовищное преступление можно только преданием замысла широкой огласке. Тогда он теряет смысл.
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