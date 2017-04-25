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Кто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?

Политика

О провокации

Хор
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Хор

Александр Жилин, 24 апреля 2017, 23:27 — REGNUM  Получил информацию из Киева о том, что СБУ под контролем зарубежных кураторов начала спецоперацию, цель которой быстро (за счет кровавых терактов) создать образ Донбасса как территории терроризма против Украины, и не только.

Источник сообщил, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ — первый теракт в череде спланированных украинскими спецслужбами.

На языке англосаксонских спецслужб это называется АКЦИЯ ПОД ЧУЖИМ ФЛАГОМ.

Главное «мероприятие» планируется, по информации источника, на 9 мая. Теракт должен произойти непосредственно в зрительном зале во время прямой трансляции «Евровидения» по всему миру!

Он будет обставлен как месть «донбасских террористов», которых якобы поддерживает Москва, киевскому режиму за процесс десоветизации страны и отчасти за недопуск на конкурс российской певицы. «Вещественные доказательства» уже готовы.

Зачем этот кошмар?

Преследуются две цели. Торпедирование возможной встречи Трампа и Путина. Инициирование ввода международных войск на территорию Украины, которые должны будут прикрыть наступление ВСУ на позиции ополчения.

Предотвратить это чудовищное преступление можно только преданием замысла широкой огласке. Тогда он теряет смысл.

regnum author Александр Жилин
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