Обвинения Асада в химической атаке притянуты за уши – American Conservative

Вашингтон, , 10:16 — REGNUM В очередной раз разведданные, легшие в основу оправдания ракетного удара США по базе «Шайрат» в Сирии, кажутся недостаточными, тогда как приводимые доводы имеют мало общего с реальностью, пишет бывший сотрудник ЦРУ Филип Джиральди в статье для The American Conservative.

Читайте также: ОЗХО еще не посещала сирийский Хан-Шейхун, но выводы о химатаке уже делает

Так, указывает автор, известно следующее. Утром 4 апреля истребитель-бомбардировщик Су-22 сирийских ВВС сбросил некий боеприпас по цели в удерживаемой мятежниками провинции Идлиб, после чего образовалось облако некоего химического вещества, которое накрыло близлежащий город Хан-Шейхун. В результате этого погибло от 50 до 100 человек. Известно также, что Россия по «горячей линии» предупредила вооруженные силы США о том, что удар будет наноситься по предположительному складу с оружием.

Читайте также: Минобороны России: Химоружие в Идлибе было взорвано на складе боевиков

Известно также о сопутствующих потерях. Гибель мирных жителей и предполагаемое использование химического оружия были названы президентом США Дональдом Трампом угрозой «жизненно важным национальным интересам», послужившей поводом ударить по базе ВВС Сирии «Шайрат». Ракетный удар 59 «Томагавками» нанес незначительный ущерб базе, которая в скором времени вернулась к работе. Более того, Белый дом также отказался от своей позиции в переговорах по Сирии, заявив, что отставка президента страны Башара Асада является обязательным условием любого политического урегулирования развивающегося кризиса. Он также назвал Россию защищающей сирийского президента, соучастницей. Глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон заявил, что двусторонние связи с Москвой не могут улучшиться, пока Кремль поддерживает Асада. Таким образом, отношения США с Россией, по словам президента Трампа, оказались на «самой низкой отметке».

Читайте также: Трамп: Асад перешел «красную черту»

Правительство США в поддержку нарратива, оправдывающего применение крылатых ракет, подготовило аналитический доклад, озаглавленный «Применение режимом Асада химического оружия 4 апреля 2017 года». Этот доклад, состоящий из четырех страниц, был составлен Советом национальной безопасности (СНБ), входящим в состав Белого дома. При этом одобрил его подготовку советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер, а не директор национальной разведки Дэн Коутс. Этот факт свидетельствует о том, что доклад, возможно, не является «выжимкой оценки, проведенной разведывательным сообществом США», в качестве чего его хотят выставить. В нем делается ряд заявлений, часть из которых можно считать основанными на фактах, тогда как другие вызывают вопросы.

Необходимо помнить, что почти вся информация и вещественные доказательства химической атаки в Сирии поступили от антиасадовских источников, связанных с филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии — группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая контролирует эту территорию. Среди них так называемые «Белые каски», являющиеся, по сути, представителями оппозиции. Установленный нарратив основывается на этих материалах, а также утверждениях обеих партий США в «несомненной» вине Асада. При этом информация представляется так, как будто она является фактом.

Читайте также: Сенатор Морозов: Ролик о «химатаке» в Идлибе — постановочный

Четырехстраничный документ дополнен комментариями Макмастера и главы Минобороны США Джеймса Мэттиса, сделанными в день атаки, а также более поздним интервью с директором ЦРУ Майклом Помпео, который дает описание процесса принятия решения и возможных военных вариантов. Каждое из официальных лиц, а не только президент Трамп, приняло как само собой разумеющееся, что за химической атакой стоит Сирия.

Читайте также: Трамп: За химической атакой в Идлибе стоит Асад

Так, в отношении мотивации подобной атаки в докладе говорится, что Дамаск пытался задержать наступление мятежников. Некоторые СМИ стали утверждать, что этот шаг был сделан, чтобы «испытать» США или устрашить сирийскую оппозицию, однако ряд других наблюдателей не находит подобные объяснения исчерпывающими. Все-таки у Башара Асада не было причин осуществлять химическую атаку тогда, когда он одерживает верх в войне. При этом в теории у оппозиции более чем достаточно мотивов пойти на подобную провокацию для того, чтобы испортить отношения Дамаска со странами Западной Европы и США.

Читайте также: СМИ США и оппозиция: Причиной химатаки в Идлибе стало отчаяние Дамаска

В докладе Белого дома неоднократно указывается на причастность Сирийского правительства, неспособность мятежников осуществить химическую атаку, а также на физические доказательства и симптомы погибших и пострадавших. В нем говорится, что правительство США «уверено» в том, что сирийское правительство осуществило химическую атаку с применением «нервно-паралитического средства, вроде зарина… против собственного народа» утром 4 апреля. Указывалось также, что мятежники никак не могли сфабриковать произошедшее потому, что это было бы сопряжено со слишком большими сложностями.

Читайте также: Путин: В Сирии готовятся новые провокации с химическим оружием

Предполагаемые разведанные США, легшие в основу анализа атаки, включают в себя показания радиоэлектронной разведки, геопространственного мониторинга и физиологических исследований, а также «сообщения открытых источников, которым можно доверять, составляющие четкую и слаженную картину». В них входят также снимки с коммерческих спутников, на которых видны места применения оружия, а также мнения, зарегистрированные такими гражданскими организациями, как «Врачи без границ» и Amnesty International.

В докладе правительства США также указывается, что Сирия нарушила международные обязательства, сохранив химическое оружие, несмотря на соглашение об его ликвидации, заключенное в 2013 году. Проводится утверждение, согласно которому атака на Гуту в 2013 году — по которой по-прежнему нет четкости — была также осуществлена Дамаском, тогда как сирийские эксперты по химическому оружию были, вероятнее всего, «причастны к планированию [нынешней] атаки». При этом симптомы жертв соответствовали отравлению зарином.

Читайте также: Глава Минобороны США: У Сирии по-прежнему есть химическое оружие

По предоставленной в докладе информации, Россия и Сирия с момента химической атаки стали продуцировать «ложные нарративы» с помощью «многочисленных противоречащих друг другу сведений [о произошедшем] для того, чтобы создать сумятицу и посеять сомнение в международном сообществе».

Как указано выше, помимо самого удара сирийских ВВС, ответного удара США и жертв, крайне мало информации о случившемся или его анализе, которую можно было считать основанной на твердых фактах. Очень мало что в докладе СНБ может выдержать критику. При этом нужно отметить, что почти ничего из представленного в докладе не основано на сведениях, полученных из источников разведки США. Указание на «возможную» причастность сирийского эксперта по химическому оружию говорит об отсутствии четких доказательств и обобщений одного перехваченного телефонного разговора.

Читайте также: Разведка США «нашла» переговоры военных Сирии по химатаке в Идлибе — CNN

Под геопространственным мониторингом понимается либо наблюдение со спутника или даже с беспилотника, расположенных над целью, либо с помощью авиационного комплекса радиообнаружения и наведения «АВАКС», действующего с турецкой границы. Такими средствами можно было отследить маршрут Су-22 и последующие за ним взрыв или взрывы, что едва ли можно считать исчерпывающими доказательствами чего бы то ни было, кроме того, что уже известно.

Безосновательность разведки США стала очевидной в речи директора ЦРУ Майкла Помпео 13 апреля. По его словам, Белый дом торопил спецслужбы с подготовкой своего доклада. В конечном счете он заявил, что «любой мог видеть фотографии из открытых источников, поэтому реальность на нашей стороне». Можно было заметить, что эта реальность была взята из спутниковых снимков Google, к которым, вероятно, приложили свою руку мятежники, а СМИ свободно проинтерпретировали, а не из разведывательного сообщества, на которое выделяется $80 млрд в год.

Стоит также пересмотреть утверждение, что мятежники неспособны осуществить химическую атаку или организовать «провокацию». ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно применяли химическое оружие в Сирии и Ираке. Самым недавним примером стало применение отравляющих веществ в западном Мосуле. Более того, операция в Гуте, осуществленная в 2013 году, по всей видимости, при поддержке турецкой разведки, почти увенчалась успехом. Тогда дальнейшее развитие событий удалось остановить только благодаря тому, что директор Национальной разведки Джеймс Клэппер нанес неожиданный визит президенту Обаме и заявил, что свидетельства против Дамаска не «железобетонные».

Читайте также: Террористы в Мосуле применили химическое оружие против гражданских

Подвергаются сомнению и физические сведения о том, что Сирия осуществила химическую атаку с воздуха. Так, единственным свидетелем, рассказавшим о случившемся, стал 14-летний подросток, заявивший, что он видел, как с самолета была сброшена бомба, поразившая близлежащее здание. После этого над местом удара стало подниматься облако. Именно так Россия и Сирия и описали инцидент. Более того, эта информация исключает использование зарина, не имеющего цвета.

Читайте также: Россия передала ОЗХО доказательства, что химатака в Идлибе была постановкой

Стоит также упомянуть свидетельства заслуженного профессора Теодора Постола из Массачусетского технологического института, который, проанализировав фотографии, заключил, что токсин был развеян не с воздуха, а с земли. Он добавил также, что ни один компетентный эксперт не пришел бы к иному заключению. Это говорит о том, что оценка была сделана в спешке.

Постол заключил, что «можно продемонстрировать, без какого-либо сомнения, что документ не предоставляет вообще никаких свидетельств о том, что правительство США располагает конкретными доказательствами причастности сирийского правительства к химической атаке».

Свое несогласие с данными доклада Белого дома высказал и бывший инспектор по оружию Скотт Риттер, отмечая, что все свидетельства указывают на использование сирийскими ВВС обычного оружия. Он также указал на то, что Су-22 не может использоваться для доставки химического оружия или осуществления газовой атаки с воздуха — о чем Дональд Трамп и его советники могли не знать.

Затем необходимо обратить внимание на жертв химической атаки. Так, анализы, подтверждающие применение зарина, была проведены в больницах Турции — едва ли нейтральной стороны, если учесть, что президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно требовал отстранения Асада от власти.

Читайте также: Трамп и Эрдоган заявили о виновности Асада в «химатаке» в Идлибе

Очень легко забыть, что мятежники и их партнеры являются убийцами, которые вполне способны на те же преступления, в которых обвиняют Асада. Двумя недавними примерами их жестокости стали обезглавливание ребенка и подрыв сирийских беженцев, ожидающих перехода на подконтрольные правительству территории. Тогда погибло больше людей, в том числе женщин, детей и младенцев, чем в Хан-Шейхуне. Однако об этом президент не сказал ни слова. Американские СМИ походя сообщили об этом, прежде чем инцидент был забыт, не подходя под существующий нарратив.

Читайте также: В Алеппо террористы «подманивали» детей к минированной машине

Читайте также: The Times: «Трамп атаковал Сирию из-за слез дочери»

На других видеозаписях и фотографиях жертв Хан-Шейхана, на которые ссылается Белый дом, видно, как выжившим помогает, предположительно, медицинский персонал, на котором нет никаких средств химической защиты. Если бы поражающим средством действительно был зарин, то они бы все оказались отравлены. Симптомы поражения зарином схожи с симптомами воздействия других отравляющих веществ, в том числе хлора. По словам одного из выживших, он уловил запах тухлой еды и чеснока, тогда как зарин не только бесцветен, но и не обладает запахом.

Затем необходимо ответить на вопрос о запасах у сирийского правительства химического оружия. В Белом доме утверждают, что Дамаск сохранил за собой значительный арсенал, однако не об этом заявлял в 2014 году государственный секретарь Джон Керри, утверждавший, что все отравляющие вещества в Сирии были уничтожены.

Нет никаких сомнений в том, что со стороны Белого дома и высокопоставленных советников президента было стремление как можно быстрее дать свою оценку. Вполне возможно, отмечает автор, что Асад действительно сделал то, в чем его обвиняют, однако администрация Трампа решила возложить ответственность на Дамаск до того, как было четко установлено, что случилось.

Как и в случае с Ираком, имеющиеся разведанные были использованы для подкрепления нужной версии событий. Так что осталось собрать заседание высокопоставленных советников и решить вопрос о том, как покарать Дамаск. Истину о произошедшем в Сирии 4 апреля еще предстоит раскрыть. Скорее всего, у большей части разведывательного сообщества уже есть определенные сведения, которые они, возможно, когда-нибудь раскроют.

Читайте также: В Госдуме в связи с ракетными ударами США вспомнили пробирку Пауэлла

В то же самое время последствия инцидента и ответного удара США носят крайне серьезный, потенциально катастрофический характер. Так, по словам Стивена Коэна, ведущего специалиста в США по России, настал «наиболее опасный момент в российско-американских отношениях, по меньшей мере со времен Карибского кризиса». Эксперт считает, что нынешняя ситуация может оказаться даже более острой из-за своей сложности.

Читайте также: «Дональда Трампа заставляют идти дальше Барака Обамы»