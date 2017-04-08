Руководство алтайского перинатального центра ДАР направило заявление с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении одного из алтайских СМИ, разместивших недостоверную информацию о работе центра. В аналогичном ключе работают сейчас юристы строительной компании «Селф», выступившей подрядчиком строительства. Обе организации полагают, что в СМИ была организована кампания по дискредитации специалистов, задействованных в реализации широкомасштабного проекта по строительству современного медицинского учреждения общей площадью 35 тыс. квадратных метров, предусмотренного правительственной программой.

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Поздравление роженицы

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Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM главный врач Ирина Молчанова, в досудебном порядке руководство перинатального центра ДАР попросило прокуратуру дать правовую оценку нескольким эпизодам, связанным с освещением в СМИ деятельности центра. В частности, речь идет о сообщении, где указано, что пациентке оказывалась медицинская помощь в недооснащённом специальным оборудованием центре, что создавало угрозу жизни ей самой и ее новорожденной дочери.

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Фасад здания

«Акушерский стационар КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» представлен следующими подразделениями: приемный покой, отделение патологии беременных на 60 коек, 8 индивидуальных родовых, 3 операционные, послеродовое отделение на 50 коек, реанимационное отделение для женщин на 12 коек, 3 индивидуальные боксированные родильные палаты, клинико-диагностическая лаборатория. Запуск этих подразделений действительно планируется поэтапно, при формировании полного комплекса необходимого оборудования, соответствующих санитарно-гигиенических условий и кадрового потенциала. Но на 20 декабря 2016 года стационарным условиям полностью отвечали 3 индивидуальные боксированные родильные палаты, расположенные в блоке Б на первом этаже здания. В состав бокса входят: тамбур (предбоксник) с выходом на улицу, через который госпитализируют и выписывают больного; санитарный пропускник, где осуществляется прием пациентки, осмотр, оформление медицинской документации, два шлюза для персонала и палата, где осуществляется наблюдение за пациенткой в период беременности, родоразрешения, а также совместное пребывание матери и ребенка в послеродовом периоде. Само помещение бокса обустроено с позиции требований «чистых помещений»: на стенах спецпанели, герметичный моющийся потолок, антистатический, герметично уложенный линолеум. Бокс имеет автономную вентиляцию, оснащенную системой фильтров. Такое технологическое решение позволяет данное помещение одновременно использовать как родильный зал, операционную, реанимационный зал и индивидуальную палату», — поясняется в заявлении, отправленном в прокуратуру Алтайского края.

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Гости — делегация депутатов Госдумы РФ в составе Николая Герасименко и Даниила Бессарабова

По поводу освещения и других претензий журналистов медики перинатального центра однозначно заявляют: «Комплексное оснащение бокса медицинским оборудованием, изделиями медицинского назначения и расходными материалами позволяет и позволяло в зависимости от акушерской ситуации обеспечить полный объем медицинской помощи как роженице, так и новорожденному: акушерское пособие в родах, в том числе оперативное, реанимационные мероприятия женщине и ребенку, неонатологическую помощь, послеродовый уход». Об этом руководство перинатального центра ДАР тоже известило прокуратуру.

Также в заявлении ДАРа отражены вопросы поэтапного ввода в работу подразделений центра.

«Для оказания медицинской помощи в родовых боксах еще в декабре 2016 года были организованы круглосуточные бригады. В состав каждой бригады входят: врачи акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи (детские и взрослые), неонатолог, акушерки, медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра по уходу за новорожденным, медицинская сестра палаты интенсивной терапии и реанимации новорожденного, младший медицинский персонал. При возникновении осложнения родового акта, требующего экстренного хирургического вмешательства и/или комплекса мероприятий по оказанию анестезиологической или реанимационной помощи матери и новорожденному, состав бригады и квалификация медицинского персонала позволяют оказать необходимую медицинскую помощь в полном объеме на месте, не перемещая пациентку и новорожденного в другие подразделения медицинской организации. Каждая женщина, поступающая на родоразрешение, информируется о плане ведения родов, роды ведутся в соответствии с порядком оказания помощи и клиническими протоколами (рекомендациями). Изменение тактики ведения родов обсуждается врачебной комиссией (консилиумом), в ночное время согласовывается с дежурным администратором, доводится в доступной форме до пациентки с указанием причин и обсуждением наиболее рациональных путей достижения благоприятного исхода родов», — отмечается в заявлении, направленном в прокуратуру Алтайского края.

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Современное медицинское оборудование

В заключение руководство ДАРа просит принять меры прокурорского реагирования в отношении СМИ, допустившего распространение сведений, носящих порочащий характер и не соответствующих действительности. Медики подчеркивают, что такие информационные материалы способствуют формированию отрицательного имиджа медицинского персонала, работающего в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр», который якобы своими действиями «играет ценою в жизнь».

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Палата

Вопросы обращения в прокуратуру и суд рассматривают сейчас и юристы строительной компании «Селф», выступившей подрядчиком в реализации проекта по вводу в эксплуатацию перинатального центра ДАР. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM заявил главный инженер компании Александр Жокин.

Александр Николаевич, какие у вашей компании есть претензии к СМИ?

Нам есть что рассказать стражам закона: идет информационная атака, СМИ используют нестандартные технологии. В частности, был показан сюжет НТВ, где трясущимися руками заснят человек из ближнего зарубежья, который делает замес сухими смесями, которыми мы никогда не пользовались. По крайней мере по аббревиатурам мне непонятно, что это такое. У меня нет сомнений, что показанное в сюжете — фальсификация. Также телекомпания использовала фотоматериалы, сделанные несколькими месяцами ранее того времени, о котором говорится в сюжете. Тем самым у зрителей сложилось впечатление, что строители строили, а женщины в это время — рожали.

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Проведение обследования беременной с патологией

Были ли какие-то другие примеры фальсификаций, на ваш взгляд?

Могу вам точно сказать, что звук дрели, продемонстрированный в видеоматериале НТВ о перинатальном центре, намеренно усилен. Такого эха не может быть. Мы даже сами экспериментировали: я сам лично вставал этажом ниже и попросил: «Ребята, включите дрель». Они сверлили. Слышно, да, но как в квартире. А в видео это преподнесено, как будто там буровая машина работает.

То есть речь идет о некомпетентности СМИ в освещении данной темы?

Можно с четкостью заявить, что люди, которые поднимают волну, они очень некомпетентны, они не понимают что такое строительство такого масштаба, количество инженерии в ней, количество людей, задействованных при этом, что такое пусконаладочные работы. Они не представляют, что такое ввод объекта в эксплуатацию и его доработка. Речь идет о системах, которые не влияют на безопасность, на конструктивную безопасность, особенности, при производстве которых не надо делать перепланировки, вмешиваться в каркас или в общие системы. Взять, к примеру, системы видеонаблюдения и системы аудиооповещения. Все это никаким образом не влияет на законный ввод в эксплуатацию. Нас довольно серьезно проверяли на каждом этапе. Мы не шли по пути что-то не сделать, мы все доделывали планово, мы решали эти вопросы по мере возникновения. Это просто вброс определенный информации, дабы: «тлело, тлело в поле, а давайте польем керосином? А давайте!» И от этого получаются все беды.

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. УЗИ-снимок новорожденного

Слышала, что сотрудники вашего предприятия считают делом чести участие в данном проекте, это так?

Другое отношение к проекту такого уровня сложно представить. Вот представьте, родился ребенок, начал ползать. Положили препятствие — переполз. Начал ходить. Я говорю об огромном коллективе ДАРа (500−700 человек), который сегодня должен сплотиться, наладить взаимодействие и обучиться работать на новом оборудовании. Но — нет, ребенок пошел — вместо поддержки, давайте поставим подножку, давайте вбросим информацию, пусть споткнется. Вы не представляете, чего нам стоило смонтировать, отладить и запустить новейшее оборудование, в котором не каждый специалист разберется. Поэтому говорить о том, что строитель не выполнил, а краевые власти закрыли глаза — нельзя. Это ребенок, который растет, которому надо помогать. Мы в течение пяти лет несем за него ответственность. Не бывает такой стройки — построил, развернулся и ушел. Каждое помещение передавалось заказчику отдельно. Это наш имидж, это имидж края, это наше лицо, это для всех!

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Камера для новорожденного

Тем не менее без сложностей в реализации проектов подобного уровня не обошлось. ИА REGNUM тоже писало о переносе сроков ввода в эксплуатацию перинатальных центров в разных регионах России. С чем они связаны?

Единовременно в большой стране строится большое количество перинатальных центров. Оборудование для них не уникальное, но производящееся на одном-трех заводах. К ним сложно было попасть в график, и не всем удалось его выдержать.

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Что касается нас, то где-то нам помогала краевая администрация, где-то выкручивались сами. Я вам так скажу, для того чтобы не отстать от графика и передать систему вентиляции в рабочем состоянии, мы могли сделать просто, как это требует проект: поставить фильтры, запустить, и они бы через полгода их меняли. Фильтры очень дорогостоящие. Мы же пошли на затраты. Мы заказали дополнительные фильтры и на них продули, отладили систему и уже чистенькие в хорошую систему поставили. Не каждый регион может похвастаться таким взаимодействием подрядчиков с медиками. Мы говорим о том, что подход был не с точки зрения — построили и ушли, а вы — мучайтесь, а с точки зрения того, что это самый инновационный, самый функциональный и инженерно напитанный объект. Это фишка нашего родовспоможения. Наш регион — один из лидеров по ЭКО, и этот перинатальный центр позволит выйти на еще более высокий уровень. Сегодня все для того есть. Есть отличное здание, есть отличные специалисты, наш регион способен решать проблемы родовспоможения, причем в глобальных объемах.

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Один из кабинетов, оборудованных новейшей медтехникой

Александр Николаевич, на каком этапе находится сейчас реализация проекта по вводу алтайского перинатального центра ДАР?

Мы объект закончили строить в конце 2016 года. Это срок, обозначай контрактом. Все остальное — формат пусконаладочных работ. Они ведутся сейчас в рамках наших гарантийных обязательств. Этому этапу сегодня весьма мешают неквалифицированные публикации СМИ. Но речь не только о нас. Страдают медики. Они вынуждены принимать у себя большое количество проверяющих и надзорных органов, со всеми общаться, водить по огромному зданию многочисленные делегации.

Чего вы хотите добиться от СМИ, которые, как вы полагаете, нанесли вред репутации вашей компании?

Нам хотелось бы спросить у этих журналистов-зачинщиков, зачем они дезинформировали жителей региона? Вся эта развязанная ситуация никакой пользы, кроме вреда, обществу не несет. Наоборот, они препятствуют нормальному функционированию перинатального центра, тому, чтобы беременные женщины без опасения приезжали рожать и получать самые квалифицированные медицинские услуги. Но информационное поле настроено против людей. Журналисты пишут о том, в чем не разбираются. Поэтому, я считаю, что такие СМИ нужно привлекать к ответственности.

Akkperinatal.zdravalt.ru Алтайский перинатальный центр ДАР. Дежурный пост

Комментарий автора:

Судя по тому, что в СМИ появились новые статьи, явно идущие вразрез с официальной информацией о вводе в эксплуатацию перианатального центра ДАР, можно предположить, что в прокуратуру последуют новые заявления. К примеру, газета «Комсомольская правда» 5 апреля опубликовала статью, в которой утверждается, что в ДАРе до сих пор работает только один этаж.

Светлана Шаповалова Газета «Комсомольская правда» 5 апреля опубликовала статю, в которой утверждается, что в ДАРе до сих пор работает только один этаж

Тогда как в эфире телеканала «Вести» 6 апреля был показан видеосюжет, где продемонстрирована работа всех отделений: гинекологического, родового, послеродового, отделения патологии беременности и патологии новорождённых, акушерского стационара, где родились уже 28 малышей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года СМИ, входящие в холдинг «Сибирская медиагруппа», принадлежащий компании «Эвалар», выдали множество провокационных материалов, которые можно охарактеризовать как «окошмаривание населения». В частности, был растиражирован сюжет телекомпании НТВ о том, что центр «ДАР», открытие которого было анонсировано в конце декабря 2016 года, до сих пор недостроен, и что пациентам небезопасно там находиться.

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О причинах такого поведения владельцев медиаресурса было высказано много предположений. В частности, сайт «Что делать?» предположил, что нагнетание негатива необходимо депутату Госдумы и по совместительству — сыну владелицы «Эвалара» Александру Прокопьеву, которого с недавних пор охватили губернаторские амбиции.

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Или это как-то связано с нерешенными вопросами бизнеса по производству БАДов.

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Кстати, тема с недостроем в «Даре» была не единственной, подача которой вызвала подозрения о предвзятости. Еще один «тренд», запущенный в СМИ «Сибирской медиагруппы», связан с критикой инвестиционной политики регионального правительства, «провалами» в туристической отрасли, образовании и ряде других тем.