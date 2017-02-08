Глава МЧС на Алтае; «Елей» из Камня-на-Оби; Алтай и дальневосточный гектар; Рубцовские «семипалатинцы; Безработица в моногородх; Снежный вопрос; Звезды советского хоккея на Алтае: обзор алтайских событий 1-7 февраля

Светлана Шаповалова, , 08:26 — REGNUM

Глава МЧС на Алтае

Зачем в Барнаул прилетал глава МЧС России Владимир Пучков 2 февраля рассказали Вести-Алтай.

Такой снежной зимы Алтай не видел с 2001 года. Снегозапасы, говорят синоптики, одни из самых больших за последние 70 лет. Главе МЧС России предстояло оценить ситуацию на месте, проверить объём подготовительных работ и запас ресурсов на случай борьбы с наводнением.

По оценке начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина, в зоне возможного подтопления находятся 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек, в том числе, 8 тысяч детей.

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Владимир Пучков тут же дал поручение укомплектовать алтайские подразделения современными плавсредствами, включая судна на воздушной подушке. А региональному МЧС — не медлить, если своих сил не хватит.

«Вести» напоминают, что в период сильнейшего наводнения 2014 года Владимир Пучков прилетал на Алтай дважды. Сначала в один из самых пострадавших районов — Чарышский, а потом и в Затон. Кстати, именно поэтому попросил и чиновников, и спасателей быть впредь добрее. Вспомнил, как в Затоне к нему подошла женщина в слезах — дом отрезала вода, животных кормить нечем.

«Стоит генерал, кстати, уже не работает в МЧС, я говорю: «Слушай, организуй доставку корма». Он говорит: «Вот ещё чего не хватало, у меня там люди, пенсионеры, а тут коровам сено буду возить?!». Говорю: «Хорошо, я ставлю задачу четырёх коров и поросят на твердую землю эвакуировать». Он говорит: «Нет, не надо, я лучше корм привезу», — поделился историей Владимир Пучков.

«Елей» из Камня-на-Оби

Новый глава Каменского района Федор Найден в интервью газете «Каменске известия» («КИ») 1 февраля высказал немало комплиментов в адрес регионального правительства, хотя до своего избрания он не был так любезен с чиновниками.

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Как оказалось, то, что с приходом к власти Федора Найдена в Камне-на-Оби сразу возобновили уличное освещение, которое отсутствовало с осени прошлого года — заслуга Правительства Алтайского края.

«Нам ведь не только со светом краевая администрация уже помогла. 17 числа (января, прим. ИА REGNUM ) меня выбрали, а 18 января мне докладывают— город топить нечем, угля нет. Я поехал в край с двумя проблемами—светом и углем. И краевая администрация выделила 2,5 тысячи тонн из резервного фонда. И ни в одном из кабинетов, которые мне пришлось пройти, не было такого — откуда вы, из Камня? — Помогать не будем, выкручивайтесь сами! Напротив, все выслушивали, вникали и шли навстречу. К примеру, по свету неоценимую помощь оказывал председатель АКЗС Александр Романенко и депутат краевого парламента Сергей Серов», — пояснил Федор Найден.

Примечательно, что именно проблема с обеспечением топливом, которую местные депутаты не захотели решать в прошлом году, отказав в выделении средств местного бюджета на создание резервного фонда запасов угля, чуть не заморозила город. Речь идет о том думском большинстве, которое под флагом «Справедливой России» в прошлом году лоббировала избрание Федора Найдена.

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Вместе с тем, эти депутаты не забыли о себе любимых, «продавив» решение о выплате компенсаций за поездки на сессии. Но в интервью «КИ» Федор Найден предпочел «откреститься» от действий депутатов-провокаторов.

«Вы прекрасно понимаете, если я буду сидеть в кабинете и ждать когда проблема сама рассосется, то этого точно не произойдет. Наоборот, она усугубится. Вот говорят, что я оппозиционер, а я всегда на это удивляюсь — кому оппозиционер? Для нас и для краевой администрации во главе угла стоят, прежде всего, люди. И любая власть должна отстаивать, прежде всего, интересы людей», — заявил новый глава.

Интересна и заявка Федора найдена об активном участии Каменского района в федеральных и краевых программах. В частности, в интервью он помянул и о намерении включить свои объекты в губернаторский проект «85 на 85». Напомним, это региональная программа, в соответствии с которой к юбилеям Алтайского края строят или капитально ремонтируют определенное количество социальных объектов, кратное цифре юбилея.

«Губернатор уже заявил, что скоро стартует программа «85 на 85». Нам нужно не просто ждать ее начала, а быть уже готовыми. Как минимум нужно собрать все документы, определиться с объектом. И не сидеть в кабинетах и ждать, когда нас спросят, а самим ехать обосновывать свой проект, доказывать его необходимость», — заявил Федор Найден.

Примечательно, что срок окончания губернаторских полномочий истекает в 2019 году, а 85-летие Алтайского края регион будет отмечать в 2022 году. Не исключено, что речь идет о заявке на новый губернаторский срок и начале формирования новой команды поддержки.

Алтай и дальневосточный гектар

Жители Алтайского края подали только 25 заявок на бесплатный гектар земли Дальнем Востоке, — об этом 7 февраля со ссылкой на пресс-службу Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока сообщает ИА «Амител». Отмечается также, что в соседней Республике Алтай предложением заинтересовались пока только пятеро.

Из других территорий Сибири заявки на бесплатный гектар подали жители Республики Бурятия (37 заявок), Хакасии (27), Красноярского края (53), Забайкальского края (17), Иркутской области (73), Омской области (80), Томской области (12), Кемеровской области (29).

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 февраля 2017 года в России начался третий этап реализации закона о дальневосточном гектаре: получить участок земли может любой гражданин РФ, подавший соответствующую заявку на сайте НаДальнийВосток.рф.

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Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли на Дальнем Востоке. Заявки на «дальневосточный гектар» подали уже более 50 тыс. человек.

По состоянию на 6 февраля, наибольшим спросом среди граждан пользуются земельные участки, расположенные на территориях Приморского края — 12 тыс. 853, Республики Саха (Якутия) — 11 тыс. 160 и Сахалинской области — 5308. О том, что Закон «О дальневосточном гектаре» нуждается в корректировке с учётом региональных особенностей заявил недавно заместитель председателя Магаданской городской думы Виктор Баринов, предложив раздавать в том числе земли вблизи населённых пунктов.

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Рубцовские «семипалатинцы»

Министр труда и социальной защиты края Михаил Дайбов сравнил действия активистов КПРФ в Рубцовске с антироссийскими санкциями. Об этом 7 февраля информирует ИД «Алтапресс». Высказывание последовало в связи с намерением коммунистов провести 11 февраля акцию протеста против нового подхода к предоставлению льгот, в соответствии с которым граждане, подвергшиеся воздействию радиационному воздействию во время испытаний на Семипалатинском полигоне, лишились части льгот.

Но Михаил Дайбов уверил, что «семипалатинцам» беспокоиться не о чем: льготы по оплате услуг ЖКХ будут восстановлены. При этом, он подчеркнул, что решение о восстановлении не было следствием действий коммунистов, а протестную акцию КПРФ в Рубцовске он сравнил с международными санкциями против России. «Рассматривая в более глобальном масштабе то, что происходит, те санкционные меры, которые направлены в отношении Российской Федерации, цены на нефть поддавили, это все и направлено на то, чтобы создать напряжение среди населения, вывести на улицы, раскачать», — заявил министр.

При этом Михаил Дайбов отметил государственный подход к освещению темы лидера алтайских справороссов Александра Терентьева (его недавно цитировал «Банкфакс»), о том, что «наша партия не будет выводить людей на улицы».

Вместе с тем, министр затруднился назвать сроки внесения изменений в краевой закон и сроки, в которые льготы семипалатинцам будут возвращены. Поэтому, несмотря на призыв «использовать другие площадки для того, чтобы обсуждать подобные вопросы», коммунисты свой митинг все-же проведут.

Безработица в моногородх

О снижении уровня безработицы в большинстве монопрофильных населенных пунктах Алтайского края известила газета «Алтайская правда».

«В рамках государственной программы я «Содействие занятости населения Алтайского края» в 2016 году в моногорода направлено 7,7 млн рублей. В результате 346 человек стали участниками профессионального обучения, а 2 тыс. 225 человек трудоустроены на общественные и временные работы», — пишет газета.

Из конкретики сказано, к примеру, что в Заринске и Новоалтайске была успешно реализована программа «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края в 2016 году». Участниками дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда трудоустроенных выпускников профессиональных образовательных организаций и высвобожденных работников стали ООО «Алтайхлеб» (г. Новоалтайск), АО «Новоалтайский хлебокомбинат» (г. Новоалтайск), ООО «Холод» (г. Заринск), ОАО «Алтай-Кокс» (г. Заринск).

Всего в рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в моногорода в 2016 году было направлено 64 млн рублей.

Снежный вопрос

Газета «На Земле Троицкой» 3 февраля опубликовала статью о проблемах глав сельских администраций. Многие из них связаны с небывалыми снегопадами на Алтае.

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«Перед Владимиром Егоровичем Фоминым, главой Боровлянского сельского Совета, сегодня на первом месте вопрос о расчистке сел от снега. Он признался: «Еще один буран — и можно сказать, что дело будет труба, снег некуда двигать, и дай Бог, чтобы могли поддерживать в нормальном состоянии подъезды к социально значимым объектам». Владимир Егорович полагает, что без помощи краевых властей ситуацию коренным образом поправить просто невозможно, техника в Боровлянском дорожном участке старая и изношенная.

«Снежный» вопрос беспокоит и главу администрации Беловского сельского Совета Наталью Евгеньевну Пьянкову — в некоторых селах отсутствует снегоуборочная техника, да и средства, предусмотренные на расчистку дорог, заканчиваются — слишком много снега в эту зиму.

Главу администрации Троицкого сельского Совета Сергея Александровича Малых также беспокоит состояние дорог. В Троицком всего 84 улицы общей протяженностью 92 километра и не везде есть дороги. Значит, мусор вывозится несвоевременно, что скажется весной на санитарном состоянии села. По словам С.А. Малых, администрация сельсовета приложила усилия для вывозки из центральной части села пяти тысяч кубометров снега», — пишет районка.

Недострой и окошмаривание

Все СМИ, принадлежащие семье депутата Госдумы Александра Прокопьева, владеющей компанией «Эвалар» («Сибирская медиагруппа») в «циркулярном порядке» опубликовали на днях интервью директора СМГ Алексея Попеко, который, в частности, заявил об усилении влиятельности эваларовских СМИ.

«Мы запустили несколько проектов — портал «Я в Бийске» и «Рубцовск.инфо». Модернизировали сайты наших изданий. Мы видим перспективу именно в сетевых изданиях <…> В рейтинг самых цитируемых СМИ региона вошло шесть наших проектов. По итогам года значительный рост совершили «Политсибру», «Бийский рабочий». Это очень хороший результат, нас цитируют, значит, нам доверяют», — приводит 6 февраля слова своего руководителя ИА «ПолитСибРу». А главной задачей региональных СМИ директор СМГ видит завоевание доверия, благодаря правдивым материалам, пишет «Комсомольская правда».

Одновременно с этим заявлением в соцсетях, телевидении, страницах электронных и печатных СМИ «Сибирская медиагруппа» выдала несколько провокационных материалов, которые можно охарактеризовать, как окошмаривание населения. Во-первых, был растиражирован сюжет телекомпании НТВ о недострое в центре «Дар», из которого следует, что алтайский перинатальный центр, открытие которого было анонсировано в конце декабря 2016 года еще не работает на полную мощность.

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Почему местными СМИ нужно было копировать у федералов местную тему, вместо того, чтобы взять комментарии ответственных лиц, вопрос наверное, риторический. Ранее о причинах такого поведения владельцев медиаресурса было высказано много предположений сайтом «Что делать?». Возможно, что нагнетание негатива необходимо самому Александру Прокопьеву, которого охватили губернаторские амбиции.

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Или это как-то связано с трудностями в реализации инвестиционного проекта по строительству нового завода по производству БАДов.

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Кстати, тема с недостроем в «Даре» была не единственной, подача которой вызвала подозрения о предвзятости. Еще один «тренд» запущенный в СМИ «Сибирской медиагруппы» связан с критикой политики регионального правительства и приведением мнений экспертов о том, что нужно брать кредиты и при их помощи обеспечивать привлечение инвестиций в экономику края. Вероятно, сделано это в противовес отзыву Владимиру Путина, который в ходе последней большой пресс-конференции похвалил бюджетную политику регионального правительства.

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Край заблуждений

Сибирские ученые раскритиковали тезисы декана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского госуниверситета Сергея Манскова о месте Алтая в эволюционной летописи человечества, прозвучавшие в рамках просветительского телепроекта «Кафедра» на ГТРК «Алтай». Об этом 3 февраля ИА «Банкфакс».

О противоречии сказанного современным научным представлениям высказались ученые института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН, научный журналист, создатель портала «Антропогенез.ру» Александр Соколов, а также доцент кафедры антропологии биофака МГУ Станислав Дробышевский.

Напомним, в рамках 13-минутной передачи Сергей Мансков попытался представить Алтай в качестве «пупа Земли», откуда современное человечество расселилось по Европе и даже больше — по миру. Кроме того, он указывал на присутствие в регионе некой «особой энергетики», «которая дает заряд для творчества и здоровья, заряд для интеллекта». Также он заявил, что Алтай — единственное место на Земле, на территории которого «не было ни одной мировой войны».

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Александр Соколов назвал приведенные утверждения в корне неверными. «В Денисовой пещере найдены останки так называемого «денисовского человека». Это не человек современного типа, а другой вид человека, чуть более родственный неандертальцам, чем сапиенсам. Так что сказанное неверно. По последним данным, современные люди появились в Евразии около 50 тысяч лет назад. В Европу современные люди пришли, видимо, с Ближнего Востока, где они появляются раньше всего», — приводит «Банкфакс» слова ученого. Остальные высказывания о мировых войнах и «особой энергетике» он даже не счел нужным комментировать.

Станислав Дробышевский назвал многие высказывания г-на Манскова «чушью» и дал развернутый комментарий на тему прародины человека.

«Проблема в лихих округлениях и передергиваниях. В Европе сапиенсы появляются не менее 42 тысяч лет назад, а вероятно — уже 52 тысячи. На Алтае достоверные сапиенсы оказались гораздо позже, хотя в Сибири были те же 45 тысяч лет назад (Усть-Ишим). В Европу они пришли с Ближнего Востока, и в Сибирь оттуда же. Ходили, конечно, между Сибирью и Европой, но в основном из Европы на восток. По той простой причине, что в Европе климат теплее и численность людей была больше, а в Сибири численность маленькая, плотность населения мизерная», — считает Станислав Дробышевский. По его словам, слова декана факультета АлтГУ о том, что «мы являемся прародителями человека» не выдерживают критики.

«Я уж молчу о том, кто такие «мы». Большинство нынешних жителей Алтая заселились туда в последние лет 300 от силы. Коренные же алтайцы появились там в лучшем случае в раннем железном веке. До них там жили другие люди, но и их связи с палеолитическими людьми крайне туманны. Вообще ни один современный народ по определению не может быть предком другого, так как они современные. Прародители человечества жили в Африке больше 50 тысяч лет назад», — сообщил ученый МГУ.

Более сдержанным, по мнению ИА «Банкфакс», оказался комментарий ИАЭТ СО РАН. Ученый секретарь Ольга Новикова отметила, что Сергей Мансков бывал в Денисовой пещере и имеет представление об эволюционных процессах на территории региона. «В целом, хотелось бы сказать, что Сергей Мансков, увлекшись темой Алтая как уникального региона, местами использовал не вполне корректные формулировки. Затронутые им темы о происхождении Homo sapiens, мумиях Укока, прародине тюрков — весьма дискуссионны, и всегда вызывают повышенное внимание и неоднозначную реакцию у читателей и зрителей», — отметила Ольга Новикова. По ее мнению, говоря об этом в популярной просветительской программе, конечно, следует быть более точным в терминологии и осторожным в высказываниях.

Звезды советского хоккея на Алтае

Газета «Комсомольская правда» 4 февраля опубликовала большой фоторепортаж о спортивном празднике, который устроили звезды советского и российского хоккея, посетившие Барнаул. Мероприятие приурочено к 80-летию Алтайского края и 70-летию отечественного хоккея.

«Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Сергей Гимаев, Александр Гуськов, Андрей Николишин, Игорь Мишуков — все эти имена хорошо известны любителям хоккея со стажем. Каждый из этой великолепной шестерки своим незаурядным мастерством и талантом вписал яркие страницы в историю не только отечественного, но и мирового хоккея. Визит прославленных хоккеистов в Алтайский край имеет несколько подтекстов, главный из них — передача опыта подрастающему поколению. Первой частью мероприятия стали мастер-классы для воспитанников двух хоккейных школ «Алтая» и «Динамо». С каким трепетом и волнением маленькие вратари ждали встречи с легендарным вратарем, олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира Владимиром Мышкиным», — отмечает «КП».

Как пишет газета, сновным «блюдом» мероприятия стал хоккейный матч. В одну команду вошли звезды отечественного хоккея, ветераны алтайского хоккея и любители, в другой команде собрались также любители и уже закончившие свои игровые карьеры профессионалы.

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