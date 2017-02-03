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Все перинатальные центры Северо-Запада обязали достроить в 2017 году

Экономика
Строительство всех четырёх перинатальных центров на территории Северо-Запада России идёт с отставанием

Псков, 3 февраля 2017, 17:02 — REGNUM  Программа развития перинатальных центров продлена на 2017 год и дальнейшей отсрочки не будет. Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Cеверо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, который провёл специальное совещание по ходу выполнения программы.

Все четыре перинатальных центра на территории Северо-Запада России (в Ленинградской, Псковской, Архангельской областях и Карелии) строятся с отставанием: планировалось, что объекты должны быть сданы в эксплуатацию в 2016 году, но до сих пор строительство ни одного из перинатальных центров не завершено. Полпред заявил о выявленных проблемах, среди которых — нерешённый по настоящее время вопрос с подготовкой сетевых графиков и отбором подрядчиков, отсутствие конкретики по закупаемому медицинскому оборудованию с учётом требований по импортозамещению, сроками проведения торгов на поставку.

Основные вопросы у участников совещания были обращены к представителям государственной корпорации «Ростех», которая является заказчиком по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров и ООО «РТ — СоцСтрой» — генеральному подрядчику. Руководители регионов заявили о полном выполнении своих обязательств по финансированию строительства со стороны субъекта РФ, но отметили неоднократные смены подрядчиков, срывы графиков строительства, некачественно выполненные проекты проектировщиком (ЗАО «Гипроздрав») и отсутствие авторского надзора, проблемы с погашением задолженности перед субподрядчиками, а также неурегулированный вопрос по оснащению перинатальных центров медицинским оборудованием, включая реанимобилями.

Полномочный представитель поручил принять необходимые меры, чтобы обеспечить непрерывное ведение работ по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объектов.

«Все перинатальные центры Северо-Запада России должны принять своих пациентов в 2017 году. Никаких отсрочек больше не будет. Ответственность за сдачу объектов несут совместно и заказчик, и генеральный подрядчик, и руководители регионов», — отметил Николай Цуканов.

В настоящее время наибольшая степень готовности — 60% — у перинатального центра на 110 коек в Пскове, наименьшая — 32% — у перинатального центра на 130 коек в Гатчине (Ленинградская область). В Архангельске перинатальный центр на 130 коек готов на 58%, готовность перинатального центра на 130 коек в Карелии — 35%.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Псковской области, на сегодняшний день на возведение медицинского учреждения из федерального и областного бюджетов направлено свыше 1 млрд рублей. Тепловой контур здания закрыт, подключено отопление, идёт монтаж навесных вентилируемых фасадов. В помещениях устанавливают вентиляцию, системы водоснабжения и водоотведения, прокладывают электропроводку. В ближайшее время начнутся работы по внутренней отделке здания.

Перинатальный центр в Пскове планируют достроить во второй половине 2017 года.

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