Сын «олигархессы» метит в губернаторы Алтайского края

Владелец и редактор алтайского общественно-политического сайта «Что делать?» Валерий Савинков, чей ресурс никогда не отличался лояльностью к региональным властям, проанализировал публикации медиа-группы «Эвалар» и рассказал, что стоит за кампанией по дискредитации алтайского губернатора

Барнаул, , 05:16 — REGNUM За серией негативных публикаций, так или иначе, дискредитирующих команду губернатора Александра Карлина, стоят губернаторские амбиции Александра Прокопьева — сына генерального директора фармацевтической компании «Эвалар» Ларисы Прокопьевой. Об этом ИА REGNUM сообщил главный редактор алтайского общественно-политического сайта «Что делать?» Валерий Савинков. Он напомнил, что кампания эта развернута в СМИ, принадлежащих «Эвалару» (Сибирская медиагруппа). Мнение господина Савинкова интересно еще и тем, что его ресурс никогда не отличался лояльностью к региональным властям.

Действительно, переизбранный в Госдуму депутат Прокопьев появляется сейчас в видеокадрах и на страницах прессы группы «Эвалар» с завидным постоянством, которое наблюдалось в предвыборный период. Одновременно с информацией, направленной на повышение узнаваемости, цитируемости и создания благоприятного имиджа Александру Прокопьеву, «Сибирская медиагруппа» транслирует поток информации негативного характера о деятельности губернаторской команды. Все это происходит на фоне недавно обнародованного Управлением внутренней политики Администрации президента намерения составить ранжированный список с отображением регионов с хорошими и плохими губернаторами, — такой любопытный факт корреспондент ИА REGNUM наблюдает уже несколько недель при подготовке обзоров региональной прессы. Заметил это и Валерий Савинков.

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«Заблаговременная забота Управления внутренней политики о преемнике для бедного, проблемного и непрестижного региона, расположенного «далеко от Москвы», вполне понятна. Желающих на это место, увы, мало. Геморроя здесь — горы, а профита не видно. «Все украдено еще до нас». И тут вдруг, оказывается, по Москве ходит молодой человек. В итальянских костюмчиках. А вообще — чуть ли не олигарх. Или сын. Олигархессы. С деньгами, с ресурсом — СМИ там у него на этом Алтае скуплены. Вот мне, кажется, у парня после таких разговоров в Администрации президента голова-то и закружилась от нарисованных ему губернаторских перспектив. Здесь, кстати, все дело в том, что у человека поопытнее в разностях нашей жизни и с правильно меблированным чердаком она бы, пожалуй, не закружилась. Ибо мало что тебе говорят, и что сулят? Да и приз-то того, с гнильцой… И вообще — верить сайентологам — последнее дело. Но знающие Александра Прокопьева люди часто характеризуют его, как человека довольно-таки простодушного. Что, в общем-то, вполне ему по возрасту и даже большой человеческий плюс. Но с оговоркой — только не для того, кто сунулся в политику», — пояснил ИА REGNUM Валерий Савинков.

Ранее на его сайте была опубликована новость под заголовком «Эвалар наращивает в своих СМИ градус конфронтации с управляющей Алтайским краем командой», в которой сказано о том, что если в конце ноября губернаторскую команду критиковали почему-то за слабые показатели в инвестиционной политике, то к декабрю градус критических публикаций обострился: региональные власти стали цеплять за коррупционные скандалы вокруг ряда членов губернаторского кабинета.

Даже при поверхностном анализе публикаций СМИ «Сибирской медиагруппы» заметно, что один и тот же информационный повод (иной раз почти дословно) выходит одновременно во всех медиа-ресурсах. Часто темы генерирует одно из доверенных контент-менеджеров этой группы — Михаил Гундарин.

«От лица «переобувшегося» вчерашнего пропагандиста власти и «Единой России» в эваларовских СМИ теперь сетевым образом публикуются гневные тексты, разоблачающие коррупцию и неэффективность чиновников. Последний его опус был посвящен коррупции губернаторской команды: «На Алтае эпидемия коррупции, впору объявлять карантин», — пишет сайт «Что делать?» и напоминает, что изначально сформированная в 2011—2012 годах «Эваларом» медиа-группа создавалась, как прогубернаторская.

По данным официального сайта Алтайского края, в холдинг «Сибирская медиагруппа» (СМГ) входят: группа изданий «Резонанс на Алтае», информационно-аналитический бюллетень «ПолитСибРу» и информационное агентство «ПолитСибРу-новости», журнал «Автограф», «Московский комсомолец на Алтае», «Комсомольская правда — Барнаул», «Аргументы и факты — Алтай», «Бийский рабочий», телекомпания «Наши новости».

Валерий Савинков напоминает, что именно СМГ стала ведущим медиа-ресурсом, обеспечившим переизбрание губернатора Карлина на третий срок, однако на думских выборах в сентябре 2016 года Александр Прокопьев самостоятельно подтвердил свой думский мандат — теперь уже не по списку «Единой России», а по плотно опекаемому «Эваларом» Бийскому округу.

О том, что лояльнейшие к алтайским властям медиа семьи Прокопьевых начали кампанию критики местных чиновников, метя на губернаторское кресло, возможно, связано с желанием защитить свой бизнес. Тем более что история с его уязвленностью и проблематичностью уже имела место.

В марте 2016 года Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте информацию, где прямо сказано, что несмотря на неоднократное информирование о недопустимости позиционирования применения БАД к пище в качестве лечебных препаратов, распространение недобросовестной рекламы продолжается, и особую позицию занимает ЗАО «Эвалар».

«На официальном сайте ЗАО «Эвалар», а также на центральных телевизионных каналах продолжается рекламирование биологически активных добавок к пище «Ци-Клим"®, «Пустырник Форте», «АД минус®», а также косметических средств «Средство косметическое — крем-гель «Эндокринол», Крем «Сабельник Эвалар», якобы обладающих лечебными свойствами, что противоречит области применения указанной продукции, которая заявлялась при государственной регистрации», — говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора.

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В 2013 году, когда Роспотребнадзор заявил, что обнаружил в БАДах мышьяк, депутат Антон Беляков на заседании Государственной думы перечислил некоторые названия препаратов, выпускаемых «Эваларом» и вкратце охарактеризовал их свойства: «Овесол» — выводит шлаки, препятствует образованию камней. «Эндокринол» — апофеоз! — корректирует уровень гормонов. «Тройчатка Эвалар» — о ней нам с вами каждый день рассказывают по всем телеканалам непрерывно — обладает паразитогонным эффектом, хотя доказано, что это не так. И, наконец, высший пилотаж: «Шиитаке» — профилактика онкозаболеваний. Ну, совесть есть?!».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Управление внутренней политики Администрации президента объявило, что оно намерено вплотную заняться изучением ситуации в российских регионах. По итогам этой работы в ближайшие месяцы будет подготовлен ранжированный список хороших и плохих губернаторов, а также регионов, где ситуация не ясна.

Причем разновидностей ситуации, при которой необходима смена главы региона, определено всего три: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

Профессор, руководитель Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов уже заявил по этому поводу, что Алтайскому краю нужна сейчас не кадровая рокировка, а системная помощь из Центра в инвестициях, в развитии экономики и социальной сферы. Иначе вряд ли что-то серьезно изменится.

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