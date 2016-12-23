На Алтае открылся современный перинатальный центр «Дар»

В Барнауле завершено строительство одного из 32 перинатальных центров, предусмотренных программой правительства РФ

Барнаул, , 09:04 — REGNUM Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии президентской программой, построен современный перинатальный центр. Еще на этапе строительства журналисты «окрестили» его не иначе, как «гнездо аиста». На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще.

В новом медучреждении будут трудиться 130 медработников. Открытие центра должно было состоятся еще осенью, но инфляция и санкции помешали этим планам (часть медтехники, которая не производится в России, закупалась за рубежом).

Зато теперь центр располагает самым современным оборудованием и способен решать различные проблемы, связанные с материнством.

Накануне объект, который, кстати, пока шло строительство, получил собственное имя, по итогам конкурса назвали «ДАР» (Дети, Алтай, Россия), посетили первые лица края и светила медицины. В частности — известный доктор, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Яков Шойхет. Подробности сообщает официальный сайт региона.

«Родильного дома или перинатального центра такого качества в крае еще не было. Это новая страница в истории алтайского здравоохранения — долгожданная и достойная. Наш перинатальный центр «ДАР» — один из крупнейших и лучших в стране», — заявил губернатор региона Александр Карлин.

Он пояснил, что для строительства этого важного объекта было выбрано место, где расположен нагорный медицинский кластер. «Это значит, что при необходимости пациентку могут проконсультировать высокопрофессиональные специалисты узкой специализации, кроме того, ее можно в течение нескольких минут перевести в профильное отделение краевой больницы», — отметил глава края.

«Родильного дома или перинатального центра такого качества в крае еще не было. Это новая страница в истории алтайского здравоохранения — долгожданная и достойная», — подчеркнул Александр Карлин.

Поликлиника на 240 посещений в смену, женская консультация и комфортный дневной стационар уже принимают пациенток.

«В первую очередь, этот центр предназначен для преждевременных родов — сверхранних и ранних», — пояснила директор центра «ДАР» Ирина Молчанова. По ее словам, абсолютно уникальными в перинатальном центре являются педиатрический и неонаталогический компоненты.

«Мы пригласили на работу в наш центр наиболее опытных специалистов на должности заведующих отделениями, обратили внимание и на молодежь — тех, кто завершал обучение и зарекомендовал себя еще в вузе. 11 человек окончили ординатуру в столичных вузах и в крае. На это выделили более 9 млн. рублей из бюджета края», — отметила Ирина Молчанова.

По признанию анестезиолога-реаниматолога Федора Зуйкова, который накануне вместе с акушерами принял первые роды, на работу в эти дни идет с волнением.

«Мне очень нравится наш новый центр. Очень все хорошо устроено, есть все, что необходимо для работы, и все оборудование — просто супер. Я три года отработал в старом перинатальном центре, вроде бы ничего нового в работе, но все равно сейчас дни волнующие», — отметил врач.

Кстати накануне он и его жена — медик получили ключи от квартиры в доме медиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на строительство алтайского перинатального центра потрачено около 3 миллиардов рублей федеральных средств (доля краевого бюджета составила 600 млн. рублей).

Строительство велось в соответствии с программой развития перинатальных центров, утверждённой распоряжением Правительства от 9 декабря 2013 года №2302-р.

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