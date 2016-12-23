Пятница, 23 Декабря 2016 года
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На Алтае открылся современный перинатальный центр «Дар»

Экономика
В Барнауле завершено строительство одного из 32 перинатальных центров, предусмотренных программой правительства РФ
1 / 13 Фасад Алтайского краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Фасад Алтайского краевого перинатального центра «ДАР»

Барнаул, 23 Декабря 2016, 09:04 — REGNUM  Барнаул стал одним из 32 городов, где в соответствии президентской программой, построен современный перинатальный центр. Еще на этапе строительства журналисты «окрестили» его не иначе, как «гнездо аиста». На 34 тысячах квадратных метров размещены: поликлиническое отделение, отделения гинекологии, патологии беременных, патологии новорожденных и недоношенных детей, реанимация, женская консультация, центр пренатальной диагностики, центр ЭКО, дистанционный консультативный центр с выездными бригадами и много чего еще.

13 / 13 Торжественное открытие краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Торжественное открытие краевого перинатального центра «ДАР»

В новом медучреждении будут трудиться 130 медработников. Открытие центра должно было состоятся еще осенью, но инфляция и санкции помешали этим планам (часть медтехники, которая не производится в России, закупалась за рубежом).

6 / 13 Оформление холла краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Оформление холла краевого перинатального центра «ДАР»

Зато теперь центр располагает самым современным оборудованием и способен решать различные проблемы, связанные с материнством.

7 / 13 Демонстрация ультразвукового оборудования краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Демонстрация ультразвукового оборудования краевого перинатального центра «ДАР»

Накануне объект, который, кстати, пока шло строительство, получил собственное имя, по итогам конкурса назвали «ДАР» (Дети, Алтай, Россия), посетили первые лица края и светила медицины. В частности — известный доктор, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Яков Шойхет. Подробности сообщает официальный сайт региона.

4 / 13 Торжественное открытие Алтайского краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Торжественное открытие Алтайского краевого перинатального центра «ДАР»

«Родильного дома или перинатального центра такого качества в крае еще не было. Это новая страница в истории алтайского здравоохранения — долгожданная и достойная. Наш перинатальный центр «ДАР» — один из крупнейших и лучших в стране», — заявил губернатор региона Александр Карлин.

Он пояснил, что для строительства этого важного объекта было выбрано место, где расположен нагорный медицинский кластер. «Это значит, что при необходимости пациентку могут проконсультировать высокопрофессиональные специалисты узкой специализации, кроме того, ее можно в течение нескольких минут перевести в профильное отделение краевой больницы», — отметил глава края.

1 / 13 Фасад Алтайского краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Фасад Алтайского краевого перинатального центра «ДАР»

«Родильного дома или перинатального центра такого качества в крае еще не было. Это новая страница в истории алтайского здравоохранения — долгожданная и достойная», — подчеркнул Александр Карлин.

Поликлиника на 240 посещений в смену, женская консультация и комфортный дневной стационар уже принимают пациенток.

«В первую очередь, этот центр предназначен для преждевременных родов — сверхранних и ранних», — пояснила директор центра «ДАР» Ирина Молчанова. По ее словам, абсолютно уникальными в перинатальном центре являются педиатрический и неонаталогический компоненты.

8 / 13 Один из кабинетов краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Один из кабинетов краевого перинатального центра «ДАР»

«Мы пригласили на работу в наш центр наиболее опытных специалистов на должности заведующих отделениями, обратили внимание и на молодежь — тех, кто завершал обучение и зарекомендовал себя еще в вузе. 11 человек окончили ординатуру в столичных вузах и в крае. На это выделили более 9 млн. рублей из бюджета края», — отметила Ирина Молчанова.

10 / 13 Роженица краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Роженица краевого перинатального центра «ДАР»

По признанию анестезиолога-реаниматолога Федора Зуйкова, который накануне вместе с акушерами принял первые роды, на работу в эти дни идет с волнением.

«Мне очень нравится наш новый центр. Очень все хорошо устроено, есть все, что необходимо для работы, и все оборудование — просто супер. Я три года отработал в старом перинатальном центре, вроде бы ничего нового в работе, но все равно сейчас дни волнующие», — отметил врач.

5 / 13 Анестезиолог-реаниматолог Федор Зубков получил ключи от квартире в доме медиков
Иллюстрация: Антон Федотов
Анестезиолог-реаниматолог Федор Зубков получил ключи от квартире в доме медиков

Кстати накануне он и его жена — медик получили ключи от квартиры в доме медиков.

3 / 13 Новогоднее оформление в холле краевого перинатального центра «ДАР»
Иллюстрация: Антон Федотов
Новогоднее оформление в холле краевого перинатального центра «ДАР»

Как уже сообщало ИА REGNUM, на строительство алтайского перинатального центра потрачено около 3 миллиардов рублей федеральных средств (доля краевого бюджета составила 600 млн. рублей).

Строительство велось в соответствии с программой развития перинатальных центров, утверждённой распоряжением Правительства от 9 декабря 2013 года №2302-р.

Читайте ранее в этом сюжете: Минздрав одобряет: Алтайский перинатальный центр почти достроен

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