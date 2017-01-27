В Бийске заявлено о строительстве еще одного завода с проектной мощностью 6 млрд таблеток и капсул в год

Светлана Шаповалова, , 12:45 — REGNUM

Биологические активные добавки компании «Эвалар», именующей себя фармацевтической, не просто основательно «перешли» к фармацевтам — сами аптеки стали активным инструментом продвижения БАДов. Несмотря на штрафы и предупреждения ФАС РФ и Роспотребнадзора о недопустимости подмены лекарств биологически активными добавками, через сеть собственных СМИ («Сибирская медиагруппа») «Эвалар» уже даже и не стесняется говорить, что существенное увеличение выручки по итогам 2016 года связано с ростом продаж препаратов терапевтической группы (БАД и ЛС), реализуемых через аптеки, в том числе — собственные.

Только в 2016 году под маркой «Эвалара» стали работать 44 аптеки, сообщают «Наши новости» («НН»). Также в конце декабря 2016 года журналистами «НН» «на правах рекламы» были приведены сведения, что аптечная сеть «Эвалара» насчитывает сегодня 29 собственных аптек и 108, работающих по франшизе.

«Аптеки открываются, в среднем, от 6 до 10 аптек в месяц. Вот такая динамика не сегодняшний день», — заявляет руководитель группы развития франшизы «Эвалара» Алексей Горленко.

«Упор был сделан на работу с аптечными сетями и усиление подразделений, занимающихся продвижением продукции как онлайн, так и оффлайн. Численный прирост этих подразделений составил порядка 50%. В полтора раза выросла численность медицинских представителей в регионах», — заявляет «Аргументы и факты» (Алтай).

На самом деле «упор этот», похоже, вынужденный. На заявленное снижение расходов по прямой рекламе «Эвалар» пошел не в виду ее слабой эффективности, а, скорее, в виду эффективной работы надзорных органов: за свои рекламные «художества» «Эвалару» не единожды пришлось выплачивать штрафы размером от 100 тыс. рублей. Причины — введение потребителей в заблуждение и нарушение Закона «О рекламе».

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Под пристальное внимание антимонопольщиков в разное время попадали такие БАДы, как «Глицин Форте Эвалар» (в 2011 году штраф в 100 тыс. рублей был выписан за то, что в рекламе этой биодобавки создавалось впечатление, что она является лекарственным средством, и что она содержала не соответствующие действительности сведения о преимуществах БАДа «Глицин Форте Эвалар» перед лекарственным средством «Глицин»); «Инулин форте Эвалар» и «АД минус» (поводом для рассмотрения дела стало обращение в ФАС межрегиональной общественной организации «Российская диабетическая ассоциация» с претензией к рекламе данных БAДов) и другие «лекарства».

Кстати, что касается двух последних препаратов, то, «Эвалар» проигнорировал предписание прекратить нарушение, и в 2012 году от антимонопольщиков последовал новый штраф в 100 тыс. рублей. В конце декабря 2016 года Федеральная антимонопольная служба известила, что ЗАО «Эвалар» придется заплатить в бюджет РФ 200 тыс. рублей штрафа за нарушение части 6 статьи 24 Закона в рекламе лекарственного препарата «ЦИ-КЛИМ». «В рекламе лекарства сообщается, что он замедляет процессы старения. Однако в инструкции по его применению отсутствует такое свойство или характеристика препарата как замедление процессов старения», — говорится в официальном сообщении ФАС.

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Действительно, согласно требованиям пункта 1 части 1 статьи 25 Федерального закона «О рекламе», реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами, но, вероятно, штрафы в данной истории окупились с лихвой. К эффективности БАДов и тем, кто их производит доктора относятся с иронией.

«С таким же успехом пищевой комбинат Козлодоевска, который изготовляет молотый перец или сушеный укроп, кинзу в пакетиках, или еще какие пряности, тоже может себя назвать фармацевтичской компанией. Даже сами бумажки-описания у них сделаны не по типу лекарственных препаратов», — говорится в статье кардиолога Сергея Агаркова, опубликованной на сайте «Ваш-кардиолог.рф».

С появлением «Эвалара» на всероссийском телеэкране тема дошла и до народных избранников в Госдуме. Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2013 года тогдашний депутат Антон Беляков на заседании Государственной думы перечислил некоторые названия препаратов, выпускаемых «Эваларом» и вкратце охарактеризовал их свойства. Депутат заявил следующее: ««Овесол» — выводит шлаки, препятствует образованию камней. «Эндокринол» — апофеоз! — корректирует уровень гормонов. «Тройчатка Эвалар» — о ней нам с вами каждый день рассказывают по всем телеканалам непрерывно — обладает паразитогонным эффектом, хотя доказано, что это не так. И, наконец, высший пилотаж: «Шиитаке» — профилактика онкозаболеваний. Ну, совесть есть?!».

Действительно, с совестью у «Эвалара» явный разлад. В рекламе упомянутого «Шиитаке Эвалар» говорилось, что он используется «для обеспечения профилактики онкологических заболеваний», но при этом не скрывалось, что этот препарат — обычная биологически активная добавка. Неясно, как БАД может лечить от рака, но совершенно точно можно предположить немалое и гарантированное поступление доходов от отчаявшихся россиян, больных раком, которые готовы поверить в любую сказку. В том числе, и в якобы, «лекарство от рака», произведенное «Эваларом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2011 году родители больных детей из Санкт-Петербурга через суд были вынуждены добиваться денег, чтобы купить заветное средство от «Эвалар» (поводом для обсуждения этой проблемы стал иск мамы одного из больных детей, 13 — летнего Юры Веселова, предъявленный городскому комитету по здравоохранению, в связи с отказом в обеспечении ребенка лекарством «Эвалар»).

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Вопрос об ужесточении рекламы БАДов неоднократно поднимался нижней палатой парламента. Некоторые депутаты выступали за то, чтобы полностью ее запретить. Но в 2013 году, после того, было получено положительное заключение правительства и профильного комитета, к обсуждению подключилось «профессиональное сообщество» и после консультаций появился компромиссный вариант. Поправка к закону «О рекламе», принятая в июле 2013 года, обязала производителей и продавцов БАДов сопровождать рекламу информацией о том, что эти средства не являются лекарством. Скорее всего, не обошлось без лобби Александра Прокопьева — алтайского депутата Госдумы и по «совместительству» — сына владелицы «Эвалар».

По забавному стечению обстоятельств, именно в июле 2013 года «Эвалар» впервые объявил о строительстве нового предприятия мощностью 6 миллиардов таблеток в год. Правда, впоследствии проект пришлось заморозить.

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Кстати, то, что надзорные органы называют введением в заблуждение потребителя, руководство «Эвалара» скромно относит к благородному делу — импортозамещению.

«Потребитель переключается на доступные отечественные аналоги. Мы обратили внимание на этот тренд еще два года назад и гибко отреагировали на него. Наша продукция в среднем в 1,5−2 раза дешевле импортных препаратов при аналогичном высоком качестве и терапевтической ценности. Так, в 2016 году мы зарегистрировали еще 6 лекарственных препаратов», — это пояснение со ссылкой на председателя Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталию Прокопьеву, приводит «ПолитСибРу».

Но в медицинском сообществе такой бизнес называют лукавством: рекламируется лекарство, а массово продается не прошедшая клинических испытаний биодобавка. По наблюдению доктора кардиолога Сергея Агаркова, некоторые наименования своих продуктов «Эвалар» выпускает в двух видах (как лекарственное средство и как БАД), что может вводить потребителей в заблуждение.

«Названия почти не отличаются: «Атероклефит» и «Атероклефит Бит», «Красный корень» и «Красный корень плюс», «Ци-Клим» и «Ци-Клим Аланин». Дизайны упаковок очень похожи. Они регистрируют лекарство, которое выпускают, условно говоря, по две пачки в год, и одноименный БАД», — пояснял ранее Антон Беляков.

Если бы он был жителем Алтая, то наверняка задался еще одним интересным вопросом: откуда «Эвалар» берет столько алтайских трав и других растений для своей продукции? Ведь, если судить по официальной информации, анонсированный ранее завод «Эвалара» на проектную мощность (6 млрд таблеток и капсул в год) планируется вывести к 2021 году (данные «Коммерсанта»). То есть, если сейчас максимальные производственные мощности действующего завода составляют 3 млрд таблеток и капсул в год, то с выходом на проектную мощность нового завода, максимальные мощности компании утроятся. С такими объемами на алтайских полях не пшеница должна произрастать, а лекарственные травы компании «Эвалар»! Хорошо или плохо — но этого в регионе не наблюдается.

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Секрет «скатерти-самобранки» открылся при запросе в Алтайскую таможню. Оказалось, что по составу и объемам экспорта товаров на бийские предприятия в разрезе «товар-страна» за 2015−2016 год, вполне можно рецепты многих БАДов сложить.

«Все, что не относится к станкам и деталям, в предоставленной таможенниками в таблице может быть использовано для производства БАД», — пояснил ИА REGNUM один из барнаульских фармацевтов, ознакомившись с предоставленными данными. Особенно его настораживает импорт крови (человеческой и животной) и ее субстанций из Китая и США.

«Во-первых в Бийске своя мощная служба переливания крови с достаточными запасами от проверенных доноров, а во-вторых, использование крови и ее гидролизатов вообще чревато в плане ВИЧ, гепатита и «коровьего бешенства». С какой целью экспортируется сей продукт и для кого, — непонятно», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Сообщать названия предприятий в данном случае таможенники не имеют права — коммерческая тайна — но известно, что кровь Бийск закупает в Китае и США. Особенно много — более 0,500 тонн — по коду 3002 (кровь человеческая; кровь животных, приготовленная в терапевтических и профилактических целых) было закуплено в 2016 году. А всего за два года этого специфичного товара из Китая поступило почти 0,800 тонн на сумму более 45 тысяч долларов, да еще из США прислали 0,224 тонны.

Из других категорий экспортируемых из Китая товаров обращает на себя внимание поставка растений и их частей (включая семена и плоды). Всего за два года их было ввезено более 56,5 тонн, а их общая сумма составила более 83 тыс. долларов США. Немалый объем — более 565 тонн китайских товаров — поступило в Бийск по таможенному коду 2815 (гидроксид натрия) на сумму более 234 тыс. долларов США. Различных кислот и ангидридов Бийск закупил в Китае 326 тонн на сумму более 170 тыс. долларов.

Из другой «экзотики» по импорту известна история, когда в декабре 2016 года стараниями Россельхознадзора на «Эвалар» не попало почти 100 кг запрещенной албанской травы от импотенции.

«Около 100 кг плодов Витекса священного задержали в новосибирском аэропорту. Средство, которое применяют для лечения женских болезней и импотенции, предназначалось компании «Эвалар», — обозначено на официальном сайте Россельхознадзора совсем недавно, 26 декабря 2016 года. Из этого сообщения следует, что и ранее — в сентябре 2016 года — в «Толмачево» тоже была задержана партия этого же растения, поступившая напрямую из Албании. В обоих случаях товар предназначался для ЗАО «Эвалар». Правда, в декабре партию албанского Витекса священного в количестве 97,2 килограмм пытались провезти уже в обход, из Германии.

Кстати, данная трава запрещена к ввозу аж с 8 декабря 2014 года «в связи с действием временных ограничений на ввоз из Республики Албания и происхождением Республика Албания всей подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска», — отмечает Россельхознадзор. Но данные алтайских таможенников свидетельствуют о том, что в 2006 году из Албании в Бийск растения поступали!

Партию в 0,05 тонн купили за 0,607 тыс. долларов США. И вовсе не исключено, что провезти в наукоград удалось именно означенный выше Витекс. Во всяком случае, на официальном сайте «Эвалара» размещена информация о нескольких БАДах, в состав которых входит «Витекс священный», способствующий «сохранению здоровья женской груди изнутри».

Но даже если в Бийск завезли какое-то другое растение из Албании, то, в соответствии с информацией Роспотребнадзора, оно тоже является запрещенным. Так что надзорным органам стоит поинтересоваться, кем и почему в Бийск из Албании в прошлом году завозились растения и их части?

И все-же, удивительно не то, что на продукцию «Эвалара» поступают различные жалобы, а то, как при всем этом эваларовскому бизнесу на БАДах удается процветать, с успехом продавая препараты, эффективность которых так ловко подменяет настырная и не всегда достоверная реклама?

Ответ на этот, по сути, риторический вопрос, весьма ярко иллюстрируют приведенные ниже отзывы на сайтах «Отзыв.Ру» и «Отзывник»:

"Моя мама проработала более 30 лет заведующей аптекой. Так вот, она рассказывала, что как только пройдет по телевизору реклама новых БАДов, — в аптеке сразу обвал заказов происходит, особенно от пенсионеров, ну и просто от людей с повышенной внушаемостью. И ведь не переубедить никак… А если «Иванову помогло» — то эффект плацебо еще никто не отменял».

"Хочу предупредить всех, кто внимательно смотрит рекламу и, самое главное, ей верит. Пожалуйста, вспомните народную мудрость — в рекламе нуждается только тот товар, который никто не покупает. И это правда. Столкнувшись с проблемой ухудшения памяти и, естественно, с огромным желанием ее улучшить, я поддалась на россказни рекламы и решила попробовать «Гинкоум» компании Эвалар. Пропила месяц, никаких результатов не увидела. То есть, абсолютно никаких! Думаю, память покинула меня надолго, поэтому надо пройти весь рекомендуемый курс лечения, а это 3−4 месяца. Купила этого волшебного действенного средства и стала пить. Прошло еще 4 месяца, а памяти, как не было, так и нет. Вот вам простой поучительный урок того, что нельзя, и даже в некоторых случаях весьма опасно, доверять рекламе, которая никакой ответственности, за предлагаемый ею продукт, не несет».

«Гинкоум» — замечательное название. Как тут не вспомнить ленинскую крылатую фразу про «ум, честь и совесть нашей эпохи», и не пожелать «Эвалару» обретения «Гинкочести» и «Гинкосовести»?