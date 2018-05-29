Сегодня, 26 января, губернатор Алтайского края Александр Карлин отчитывался о деятельности администрации края по социально-экономическому развитию региона в 2016 году. Мероприятие проходило в барнаульском концертном зале «Сибирь» в рамках 5-й сессии депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС). Судя по тому, как он завершил свое выступление, можно сделать вывод, что Александр Карлин сделал заявку на новый губернаторский срок. Причем заявка эта прозвучала почти за два года до окончания его полномочий по сроку текущему.

Официальный сайт Алтайского края Губернатор и глава Правительства Алтайского края Александр Карлин

В конце своего сегодняшнего выступления перед депутатами и общественностью глава края напомнил, что начавшийся год для Алтая — юбилейный (осенью региону исполнится 80 лет), и что к юбилеям разработана хорошая практика в виде программ «75 на 75» и «80 на 80».

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Речь идет о губернаторских проектах, в соответствии с которыми в течение пяти лет в регионе строят, реконструируют или ремонтируют социально значимые объекты. Причем их число равно количеству юбилейных лет, исполнившихся региону. А то, какие именно объекты необходимо включить в программу, выбирает само население городов и районов посредством голосования в СМИ. Так, в краевую программу «80×80» попало 38 объектов образования, 17 — здравоохранения, 13 — культуры, 9 — физкультуры и спорта, 3 — жилищно-коммунального хозяйства. Таким образом, к 80-летнему юбилею на территории региона должны были открыться 80 объектов: новые школы, детские сады, лечебные учреждения, спортивные залы и другие заведения.

Отвечая на присланный заранее вопрос — сомнение: «будет ли выполнена эта программа?», губернатор признался: «Никто не забыт и ничто не забыто. Это программа в этом году будет активизирована. Мы уже пару десятков (25) объектов сдали по этой программе. В этом году еще 35 сдадим. Итого, получается 60. Всего лишь четвертую часть программы (с учетом кризиса) мы пролонгируем на следующий год. Дело в том, что у нас появилась возможность на некоторые объекты получить федеральные средства, и поэтому мы их специально за свой счет пока не делаем», — пояснил Александр Карлин, и тут же заявил о намерении в ближайшее время начать работу над программой «85 на 85».

«А то — что? Отпразднуем программу «80 на 80» и все, — потом будем мучиться головной болью до следующего юбилея? Ничего подобного, мы будем работать на следующий юбилей. Но уже и объектов будет на 5 больше. И вот год 2018-й будет годом сопряжения программы «80 на 80», где мы будем выполнять все свои обязательства, и одновременно будем стартовать по программе «85 на 85». В приоритет возьмем те территории, где мы программу «80 на 80» выполнили только на первоначальном этапе», — отметил губернатор.

Еще одним косвенным подтверждением его намерения продолжать управлять регионом и после 2019 года, может свидетельствовать переход на новую форму управления, осуществленный только в начале этого года.

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Напомним, ранее Александр Карлин отмечал, что создание регионального правительства продиктовано необходимостью «не только оптимизировать управленческую инфраструктуру, сэкономить бюджетные расходы, но и способствовать решению извечной проблемы межведомственного взаимодействия», и что «правительственная модель управления более понятна для федеральной власти». «Структура правительства Алтайского края во многом соотносится со структурой правительства России», — подчеркивал глава края.

Что касается общего содержания его доклада, то из него можно сделать вывод, что в Алтайском крае удалось сохранить, а где-то и улучшить (аграрный сектор, товарооборот) все показатели экономического развития региона, и выполнить все взятые социальные обязательства. Вместе с тем, рост среднедушевых доходов населения региона хоть и присутствует, но весьма небольшой.

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По этому поводу вспомнилось, что летом довелось путешествовать на автомобиле от Барнаула до Благовещенска (Амурская область) и обратно. Так вот, кроме Барнаула, новые и дорогие транспортные средства встретились в приличном количестве разве что в Красноярском крае.

Светлана Шаповалова Автомобили на стоянке. Красноярск. Фото автора статьи из путешествия из Барнаула в Амурскую область

В остальных же территориях — и по сервису, и по магазинам, и по дорогам (особенно после Иркутска) — все грустно.

Светлана Шаповалова Автомобили у рынка и торгового центра в Благовещенске (Амурская область)

Многие иронизируют по поводу того, что на Алтае — самая большая плотность (после Москвы) торговых центров, и что раз доходы низкие, откуда, мол, тогда возле них паркуется столько дорогих машин? Алтайские риэлторы и застройщики тоже, кстати, не скрывают: «двушки» и «однушки» в Барнауле по осени разлетаются, как горячие пирожки — их селяне для своих детей раскупают.

Светлана Шаповалова Автомобили барнаульцев на парковке возле одного из торговых центров столицы Алтайского края

Светлана Шаповалова Автомобиль, запечатленный на подъезде в Читу. Фото автора статьи из путешествия из Барнаула в Амурскую область

Впрочем, это и когнитивный диссонанс между ростом в розничной торговле и невысокими показателями доходов — тема для отдельной статьи. Согласно данным официального сайта Алтайского края, только по итогам 10 месяцев 2016 года увеличение прибыли оптовой и розничной торговли возросло на 5,9%, а розничной торговли — на 9,7%.

Светлана Шаповалова Автомобили в Благовещенске (Амурская область)

А что касается губернатора, то всех присутствующих сегодня на докладе он заверил: «консолидация в Алтайском крае будет существовать всегда».

"Жизнь продолжается, я считаю, что она у нас достойная, содержательная, рабочая. Мы в целом консолидированы и на глубоком уровне мы призыв президента о консолидации общества услышали. Если у нас и возникают какие-то вопросы, то это — дискуссии вокруг того, как сделать: хорошо или чуть-чуть лучше. И это нам помогает», — заключил сегодня губернатор Александр Карлин, поблагодарив депутатов, общественников, представителей государственных структур и муниципалитетов.

Посмотрим, что на это скажет оппозиция.

Кстати, некоторые ее представители уже заявили свое удовлетворение тем обстоятельством, что в преддверии доклада губернатор встретился с руководителями всех парламентских фракций в алтайском заксобрании и ответил на критику по поводу переноса доклада (с февраля на январь) и отсутствии диалога.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году Александру Карлину исполнится 66 лет. Он родился в селе Медведка Тюменцевского района Алтайского края. В должности главы администрации Алтайского края трудится с 2005 года. Тогда его назначил президент РФ после трагической гибели народного губернатора Михаила Евдокимова. С 2009 года Александр Карлин стал губернатором Алтайского края. И с момента изменения законодательства о выборах губернаторов, у него вновь появилась возможность выдвигать свою кандидатуру. Так что, скорее всего, он ею воспользуется.