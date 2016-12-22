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Урожай зерна в Алтайском крае значительно превышает прошлогодние показатели

Экономика
После доработки вес составил 4,7 млн тонн
Уборка зерна в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Уборка зерна в Алтайском крае

Барнаул, 15 Ноября 2016, 08:50 — REGNUM  Алтайские аграрии в 2016 году собрали внушительный урожай зерновых. В первоначально-оприходованном весе на 1 ноября получено 5,1 млн тонн зерна. После доработки его вес составил 4,7 млн тонн, что на 26,4 процента выше результатов 2015 года. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает Алтайкрайстат.

Ранее сообщалось, что зерновыми и зернобобовыми культурами в 2016 году засеяно более 3,6 млн гектаров, что по удельному весу составляет 36,5% всех площадей, приходящихся на Сибирский федеральный округ. Это наивысший результат в Сибири.

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Основными производителями зерна в Алтайском крае традиционно остались сельскохозяйственные организации, доля которых на 1 ноября текущего года составила 59,9 процента.

В среднем крупные и средние сельскохозяйственные организации региона с одного гектара собирают по 13,4 центнера пшеницы. При этом у сельхозпроизводителей Зонального района урожайность составляет 33,8, Советского — 31,7 центнера с гектара. Чуть отстают от них в Калманском и Целинном районах, где с каждого гектара собирают соответственно по 28,4 и 24,6 центнера, — отмечают статистики.

Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме производства зерна по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вновь увеличился на 2,5 процентных пункта и составил 40,1 процента.

Как уже сообщало ИА REGNUM, внушительный урожай собран, несмотря на зачастившие на Алтай ураганные ветра, град и ливни. Немаловажную роль в поднятии экономики сыграли экономические контрсанкции.

Хороший урожай зерна был собран в регионе и в 2015 году — 4,2 млн тонн, что считалось выше среднего уровня за последние пять лет. С этим показателем Алтайский край вышел на четвертое место в стране.

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