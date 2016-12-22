Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:12:55 МСК

Алтайская промышленность демонстрирует рост

Экономика
Сводный индекс промышленного производства за 11 месяцев текущего года составил 101,6%
Земледелие. Поля подсолнечника в Алтайском крае
Иллюстрация: Светлана Шаповалова
Земледелие. Поля подсолнечника в Алтайском крае

Барнаул, 14 Декабря 2016, 12:09 — REGNUM  С начала 2016 года (и по ноябрь включительно) Алтайскому краю удалось сохранить положительный темп роста в промышленности: по данным Алтайкрайстата, за 11 месяцев 2016 года сводный индекс промышленного производства в регионе составил 101,6%. Как отмечает официальный сайт региона, в январе-ноябре 2016 года алтайские предприятия увеличили объемы производства продукции.

«В сфере обрабатывающих производств за 11 месяцев 2016 года объем выпуска продукции вырос на 1,8% при росте месяцем ранее на 1,4%. Положительная динамика регистрируется в производстве машин и оборудования (118,4%), производстве транспортных средств и оборудования (117,2%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (101,1%), производстве кожи, изделий из кожи и обуви (158,1%)», — сказано в официальном сообщении Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края.

Лидирующей отраслью края считается пищевая и перерабатывающая промышленность: объем производства здесь увеличился на 6,5%. Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности по итогам 9 месяцев 2016 года превысил уровень соответствующего периода прошлого года на 31,4% и составил более 2,6 млрд. рублей. По данным Алтайкрайстата, наиболее крупные суммы в развитие предприятий вложены ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «Троицкий маслосыродел», ПАО «Бийский маслоэкстракционный завод», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н.Старовойтова, АО «Коротоякский элеватор», ООО «Третьяковский маслосырзавод», ООО «Бочкаревский пивоваренный завод», ООО «Холод», АО «Барнаульский молочный комбинат», ОАО «Черемновский сахарный завод» и АО «Алтайская крупа».

По итогам первого полугодия 2016 года, индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 111,8%, объем отгруженной продукции собственного производства превысил уровень прошлого года на 4,6% и составил 52,2 млрд. рублей. Положительные темпы развития сохранились в плодоовощной, масложировой, молочной, мукомольно-крупяной промышленности, в производстве готовых кормов для животных, производстве прочих пищевых продуктов и производстве напитков.

Отрицательные итоги производства остаются в мясной и рыбной промышленности.

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды рост выпуска составил 102,5%.

В целом, как отмечают чиновники, за последние 10 лет темп роста промышленного производства в регионе сложился значительно выше, чем в среднем по России. Так, индекс промышленного производства за этот период составил 158,8% при среднероссийском значении 117,2%. В обрабатывающих производствах объем выпуска продукции увеличился в 1,6 раза при росте в среднем по России в 1,2 раза.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2016 года индекс промышленного производства составлял 97,1%, но уже к октябрю повысился до 100,8%. По итогам января-сентября 2016 года 71% крупных и средних предприятий Алтайского края получили прибыль: ее общая сумма составляет 23,9 млрд. рублей. Наиболее уверенно в финансовом плане чувствуют себя сельхозпредприятия региона (средний уровень прибыльности 88,9%), где прибыль увеличилась на 7,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство предприятий Алтайского края работает с прибылью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономическая статистика регионов и стран ближнего зарубежья
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевNew Yorker: Проблема с инстинктами Трампа по отношению к Китаю
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Почему упал Су-27 в Казахстане? Почему военные самолёты падали раньше?
АстанаКазахстан Авиапроисшествия Происшествия
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевForeign Policy: Ангела Меркель должна уйти
БерлинГермания Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
NB!
22.12.16
«Японский милитаризм»: Синдзо Абэ одобрил рекордный военный бюджет
ТокиоЯпония Правительство Японии Политика
NB!
22.12.16
«У всех есть, а у нас нет»: индустриальный парк появится на Сахалине
Южно-СахалинскРоссия Привлечение инвестиций в региональную экономику Экономика
ещё главное