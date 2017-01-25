Виктор Цой в «Сибири» и «Снегоборьба» в Камне: обзор алтайских событий

Губернатор и его отчет; самоубийство директора ФНПЦ «Алтай»; «наш мусор»; «Изумрудная страна»: афера в Сычевке; «Снегоборьба» в Камне; недвижимость за рубль; Сергей Шубенков под нейтральным флагом; миллион за гибель; Виктор Цой зазвучит в «Сибири»: обзор СМИ 17-25 января 2017 года

Барнаул, , 08:11 — REGNUM Губернатор и его отчет

ИА «ПолитСибРу» 24 января сообщает подробности встречи губернатора Александра Карлина с руководителями депутатских фракций Алтайского заксобрания. «Встреча не планировалась заранее и в значительной мере была вызвана заявлениями «Справедливой России» и КПРФ о том, что ежегодный отчет губернатора перед депутатским корпусом проводится в январе, когда нет статданных за прошедший год, и депутатов лишают возможности задать вопросы главе региона», — пишет информагентство.

«Диалог был конструктивный. Обсуждался предстоящий отчет губернатора. Александр Карлин подтвердил, что готов ответить на все вопросы фракций», — отмечает в публикации руководитель фракции ЛДПР Владимир Семенов. По его словам, Карлин объяснил причину переноса отчета с февраля на январь тем, что до 1 марта правительство края должно подписать соглашения с рядом федеральных министерств, и губернатор посчитал необходимым быстро отчитаться перед депутатами, чтобы дать возможность своим министрам максимально погрузится в работу с Москвой.

По словам руководителя фракции КПРФ Марии Прусаковой, встреча Александра Карлина с лидерами фракций Заксобрания — этот шаг навстречу депутатскому корпусу, поскольку мероприятие не было плановым, а стало возможным вследствие активности депутатов в период подготовки к отчету губернатора.

«Пожелания справедливороссов о том, чтобы губернатор вместе с депутатами вернулся после отчета в Парламентский центр, выслушал выступления представителей фракций по постановлению АКЗС об отчёте и выступил с ответным словом, удовлетворены», — заметил руководитель фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.

Руководитель департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов рассказал «ПолитСибРу», что с отчетом Александр Карлин выступит 26 января в концертном зале «Сибирь», где кроме депутатов соберутся представители общественности и журналисты. Затем депутаты и губернатор переместятся в Парламентский центр, где депутаты зададут главе региона вопросы, выступят при обсуждении постановления Заксобрания по отчету и услышат ответное слово губернатора.

Самоубийство директора ФНПЦ «Алтай»

Смерть генерального директора бийского ФНПЦ «Алтай», председателя Союза промышленников Алтайского края Александра Жаркова 20 июля 2016 года была самоубийством. Об этом 22 января со ссылкой на слова инспектора Бийского отдела Государственной инспекции труда по Алтайскому краю Михаила Гончарова и местный сайт (с которого была удалена в последствии данная информация) сообщает «Бийский рабочий».

Вопрос о смерти Александра Жаркова подняли в связи с подведением итогов по количеству несчастных случаев на производстве в 2016 году.

«Случай смертельный, но он не связан с производством. Уголовное дело было закрыто, и признано самоубийство. А самоубийство, по Трудовому кодексу, классифицируется как не связанное с производством», — объяснил журналистам на пресс-конференции Михаил Гончаров.

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По данным источников «ПолитСибРу» в Бийске, перед смертью Жарков лежал в больнице около двух недель, затем он вышел на работу. СУ СКР по Алтайскому краю по результатам проверки приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления.

«Наш мусор»

ИА «Амител» 24 января приводит высказывание из блога губернатора Алтайского края Александра Карлина по поводу вопросов, связанных с мусорным полигоном в Барнауле. «Тема полигона твердых бытовых отходов не нуждается в искусственном обострении. Наш мусор, и нам им заниматься. Его не удастся вывезти ни в Томскую, ни в Новосибирскую, ни в Кемеровскую область. Возмущаясь планами строительства нового полигона ТБО, многие предпочитают не замечать, сколько стихийных, несанкционированных «полигонов» постоянно возникает в разных точках», — заявил губернатор.

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По мнению Александра Карлина, вопрос строительства нового полигона ТБО в региональной столице требует специального экспертного рассмотрения.

«Изумрудная страна»: афера в Сычевке

В Смоленском районе вскрылись следы давней аферы печально известного инвестора «Изумрудная страна»: в Сычевке приставы арестовали стадион и местный Дом культуры, — о этом 17 января сообщают «Вести-Алтай».

По словам главы местного сельсовета Василия Ветрова, в свое время хозяйство в Сычевке под названием «Согласие» отошло «Изумрудной стране», а с ним — и клуб со стадионом.

«Наш клуб и стадион они использовали как залоговое имущество, заложили под ипотеку. Ипотеку до некоторых пор платили, но перестали платить. Естественно, Россельхозбанк, где они ипотеку брали, обратился с иском в суд о взыскании с них задолженности по ипотеке», — отмечает глава.

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Судя по решению Арбитражного суда, сами сычевцы никаких кредитов не брали. Брал Бийский хлебокомбинат, а «Согласие» выступило поручителем. И теперь вместо обанкротившихся бийчан должно Россельхозбанку почти 200 млн рублей, а заложенные банку стадион ДК и уйдут с молотка, — информируют «Вести».

"Снегоборьба» в Камне

О том, что в Камне-на-Оби ведется «масштабная снегоборьба» 24 января сообщает газета «Алтайская правда». «Огромное количество осадков, выпавшее в Алтайском крае, в том числе и в Каменском районе, в эту зиму стало настоящим стихийным бедствием. Его последствия и текущие капризы природы активно устраняют сегодня дорожные службы», — пишет издание. Между тем, экстренные службы и организации, работающие с выездом к людям, буквально бьют в набат.

«Для нас эта зима настоящий кошмар. Машины «скорой» не могут проехать по занесенным улицам к домам жителей, от которых поступил вызов. Очень часто случается так, что одна дежурная машина, не сумевшая пробиться через снежный вал, вызывает другую машину «скорой», чтобы вытащить застрявшую бригаду, либо вообще обращается в ЕДДС Каменского района, которая высылает на вызволение бригады тяжелую технику. Это отрицательно влияет на нашу работу», — признается фельдшер по приему вызовов станции «скорой помощи» Каменской ЦРБ Елена Ракитина.

По ее словам, в первых числах января из-за неочищенных улиц произошел трагичный случай. На переулке Коммунальный в доме угарным газом отравились двое подростков. Прибывшие на место спасатели МЧС обнаружили пострадавших и вызвали «скорую». Но наши машины застряли на этой улице в снегу, вовремя к ребятишкам попасть медработники не успели. В результате один мальчик скончался, второй был доставлен в реанимацию. К счастью, выжил.

Ситуация на дорогах в этом году невероятно сложная, — подтверждает государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Каменский» Вячеслав Обляков. — Из-за природных аномалий на проезжей части образуются снежный накат и колеи. Снегоуборочная техника не успевает их устранять. Результат — значительный рост ДТП именно по причине неудовлетворительного состояния проезжей части.

Цена исторического здания

Стартовая цена за легендарное историческое здание — торговый дом «Сухов с сыновьями», находящийся на ул. Мало-Тобольской 36 в Барнауле, продают всего за 1 рубль. Правда, к нему прилагается «обременение»: обгоревший универмаг невозможно продать без земельного участка. А тот стоит 20 млн рублей. О предстоящем аукционе со ссылкой на завотделом по развитию туризма мэрии Барнаула Татьяну Сибиркину, сообщает газета «Комсомольская правда».

По словам чиновницы, восстанавливать старинный универмаг, который сильно пострадал от пожара в 1998 году, будет непросто. В технической документации, к примеру, говорится, что общее состоянии здания местами — недопустимое, система канализации не соответствует современным нормам, часть декора в неудовлетворительном состоянии, пол местами в аварийном состоянии, окна на первом этаже поражены жучком и гнилью и так далее.

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Одно из главных украшений Суховского наследия — два грифона — чугунные львы с птичьими головами. «Аналогов нет в регионе. Но и этих необычных львов тоже потребуется реставрировать. В теле одного из грифонов пробито сквозное отверстие», — пояснила инженер-реставратор 1-ой категории Наталья Тюкова.

Само здание — один из исторических объектов туркластера «Барнаул — горнозаводской город».

Сергей Шубенков под нейтральным флагом

Министр спорта РФ Павел Колобков и курирующий спорт вице-премьер российского правительства Виталий Мутко одобряют решение барнаульского легкоатлета алтайского легкоатлета Сергея Шубенкова выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом 21 января со ссылкой на Р-Спорт пишет сайт ИД «Алтапресс».

»18 января стало известно, что Сергей Шубенков подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. При этом спортсмен заявил, что еще летом принял такое решение. Однако он не единственный, кто после скандала с запретом участия наших легкоатлетов в Олимпиаде в Рио решился на выступление под нейтральным флагом», — напоминает издательство.

«Граждане, которые активно критикуют Сергея Шубенкова, подавшего документы для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена, не знают о патриотизме и любви к родине ничего», — полагает Павел Колобков.

Миллион рублей за гибель

Семья погибшего при взрыве на Бийском олеумном заводе получит 1 миллион рублей компенсации. Еще троим пострадавшим предусмотрены выпланы, соразмерные с полученными травмами. Об этом 19 января сообщают «Аргументы и факты».

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ЧП на заводе по производству взрывчатых веществ произошел 17 января в неэксплуатируемом здании, где ранее производили октоген (взрывчатое вещество). Рабочие осуществляли демонтаж фундамента, когда произошел взрыв.

Виктор Цой зазвучит в «Сибири»

Коллектив оркестра «Сибирь» готовится к проведению концерта памяти Виктора Цоя. Об этом 24 января сообщают «Вести-Алтай» со ссылкой на главного дирижера Николая Комиссарова. Он говорит, что песни группы «Кино» с большой сцены под аккомпанемент домры, балалайки никогда еще не исполняли.

«Простая музыка, простые мелодии, простые гармонии. Народными инструментами что можно играть? Любой жанр, любой стиль. Но этого не было никогда, это новое. Как сейчас модно говорить мировая премьера», — поясняет Николай Комиссаров.

Символично, что идея провести концерт памяти Виктора Цоя родилась в Год кино. Пробу пера сделали полтора гола назад, тогда оркестр «Сибирь» впервые сыграл песню «Кукушка», но полноценный концерт по мотивам цоевских произведений, барнаульские музыканты готовятся исполнить впервые, — отмечают «Вести».