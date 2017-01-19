В Барнауле прошло первое заседание первого Правительства Алтайского края

Барнаул, , 11:40 — REGNUM Впервые за всю 80-летнюю историю Алтайского края управление регионом взяло на себя Правительство Алтайского края. Его формирование, по словам главы Александра Карлина, происходило в соответствии со столыпинским заветом: «Власть — это средство для сохранения жизни, спокойствия и порядка. Поэтому нельзя не считать опасным безвластие». Первое правительственное заседание состоялось в Барнауле сегодня, 18 января. Подробности сообщает официальный сайт региона.

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Переход на новую модель управления, по мнению главы Правительства, продиктован необходимостью не только оптимизировать управленческую инфраструктуру, сэкономить бюджетные расходы, но и способствовать решению извечной проблемы межведомственного взаимодействия.

«Во многом были устранены сами предпосылки ведомственных разночтений в подходах к решению тех или иных межотраслевых вопросов. Органов управления в крае стало меньше, но порядка стало больше, что является важным показателем для жителей региона», — подчеркнул Александр Карлин.

Говоря о кадровом составе своей команды, он подчеркнул, что ее большинство составляют «люди, прошедшие хорошую школу в Администрации края, но есть и заметные кадровые обновления».

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В ходе первого заседания члены Правительства рассмотрели проекты двух основополагающих документов: План работы Правительства Алтайского края на 2017 год и Регламент Правительства Алтайского края. Решено, что общие министерские заседания будут проводится первую и третью среду каждого месяца. «Алтайский край приобретает иной, современный административно-управленческий облик», — отметил глава правительства Александр Карлин.

В ближайших планах — рассмотреть практику начала функционирования проектных офисов новых органов власти.

«Что позволит сосредоточить ресурсы на решении значимых задач развития региона. Обновленная управленческая модель, новые люди в команде, новые стратегические задачи — всё это предпосылки для интенсификации работы. А по-настоящему эффективной и успешной эта работа станет только совместными усилиями: власти, бизнеса, политических партий, населения», — заявил Александр Карлин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые шаги в формировании Правительства Алтайского края были сделаны еще 4 года назад, когда был дан старт реорганизации исполнительной власти в крае и началось объединение отраслевых управлений.

Сам переход на правительственную модель управления начался в 2015 году, когда были приняты краевые Законы «О Правительстве Алтайского края», «О системе органов исполнительной власти Алтайского края». В это же время были внесены изменения в Устав Алтайского края.

Комментируя это историческое событие, глава региона отметил, что правительственная модель управления более понятна для федеральной власти, структура Правительства Алтайского края во многом соотносится со структурой Правительства России.