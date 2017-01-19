Четверг, 19 Января 2017 года
00:10:50 МСК

В Барнауле прошло первое заседание первого Правительства Алтайского края

Политика
Власти региона перешли на новую модель управления регионом
1 / 2 Губернатор Александр Карлин. Первое заседание первого Правительства Алтайского края
Иллюстрация: Официальный сайт Алтайского края
Губернатор Александр Карлин. Первое заседание первого Правительства Алтайского края

Барнаул, 18 Января 2017, 11:40 — REGNUM  Впервые за всю 80-летнюю историю Алтайского края управление регионом взяло на себя Правительство Алтайского края. Его формирование, по словам главы Александра Карлина, происходило в соответствии со столыпинским заветом: «Власть — это средство для сохранения жизни, спокойствия и порядка. Поэтому нельзя не считать опасным безвластие». Первое правительственное заседание состоялось в Барнауле сегодня, 18 января. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Читайте также: С 2017 года управлять Алтайским краем будет правительство

Переход на новую модель управления, по мнению главы Правительства, продиктован необходимостью не только оптимизировать управленческую инфраструктуру, сэкономить бюджетные расходы, но и способствовать решению извечной проблемы межведомственного взаимодействия.

«Во многом были устранены сами предпосылки ведомственных разночтений в подходах к решению тех или иных межотраслевых вопросов. Органов управления в крае стало меньше, но порядка стало больше, что является важным показателем для жителей региона», — подчеркнул Александр Карлин.

Говоря о кадровом составе своей команды, он подчеркнул, что ее большинство составляют «люди, прошедшие хорошую школу в Администрации края, но есть и заметные кадровые обновления».

2 / 2 Первый вице-премьер Сергей Локтев. Первое заседание первого Правительства Алтайского края
Иллюстрация: Официальный сайт Алтайского края
Первый вице-премьер Сергей Локтев. Первое заседание первого Правительства Алтайского края

Читайте также: «Сибирский валенок» и алтайское правительство

В ходе первого заседания члены Правительства рассмотрели проекты двух основополагающих документов: План работы Правительства Алтайского края на 2017 год и Регламент Правительства Алтайского края. Решено, что общие министерские заседания будут проводится первую и третью среду каждого месяца. «Алтайский край приобретает иной, современный административно-управленческий облик», — отметил глава правительства Александр Карлин.

В ближайших планах — рассмотреть практику начала функционирования проектных офисов новых органов власти.

«Что позволит сосредоточить ресурсы на решении значимых задач развития региона. Обновленная управленческая модель, новые люди в команде, новые стратегические задачи — всё это предпосылки для интенсификации работы. А по-настоящему эффективной и успешной эта работа станет только совместными усилиями: власти, бизнеса, политических партий, населения», — заявил Александр Карлин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые шаги в формировании Правительства Алтайского края были сделаны еще 4 года назад, когда был дан старт реорганизации исполнительной власти в крае и началось объединение отраслевых управлений.

Сам переход на правительственную модель управления начался в 2015 году, когда были приняты краевые Законы «О Правительстве Алтайского края», «О системе органов исполнительной власти Алтайского края». В это же время были внесены изменения в Устав Алтайского края.

Комментируя это историческое событие, глава региона отметил, что правительственная модель управления более понятна для федеральной власти, структура Правительства Алтайского края во многом соотносится со структурой Правительства России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа местного самоуправления
Главное сегодня
NB!
18.01.17
В Брюсселе ждут Додона, чтоб показать ему «глубину отношений» Молдавии с ЕС
КишинёвМолдавия Политический кризис в Молдавии Политика
NB!
18.01.17
Румыния возмущена «неадекватностью» Додона и «дерзким» подарком Путина
КишинёвМолдавия Молдавско-румынские отношения Политика
NB!
18.01.17
Британские СМИ нашли доказательства подготовки США к войне с Россией
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
18.01.17
Генштаб ВС РФ: сирийская армия начала наступление в районе Пальмиры
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Протесты в Москве: «Диалог — вопрос стабильности самой социальной системы»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Политика
NB!
18.01.17
«Без радикальных мер транспортные проблемы Москвы было не решить»
МоскваРоссия Автотранспортные проблемы Москвы Общество
NB!
18.01.17
В Госдуме придумали, как увеличить число мужчин-учителей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
18.01.17
«Нападение на Литву – не теоретическая угроза»
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
18.01.17
Ашот ПогосянИтальянские полицейские забывали о штрафе, восхищаясь Путиным
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
18.01.17
Россия готова отменить «закон Димы Яковлева» — Матвиенко
МоскваРоссия Усыновление детей иностранцами Политика
NB!
18.01.17
Что московские власти будут делать без рейтинга Путина?
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
18.01.17
65% граждан считают Россию передовой и развитой страной: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
18.01.17
Марат ШибутовГосударственная машина Казахстана по производству смыслов
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
18.01.17
В России выплачено 22,9 млрд рублей долгов по зарплате
МоскваРоссия Нарушения в сфере выплат заработной платы Экономика
NB!
18.01.17
Песков: Киев сам отказывается от Донбасса
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
18.01.17
Обама выпустил на свободу борца за независимость Пуэрто-Рико
Сан-ХуанПуэрто-Рико Карибские острова Политика
NB!
18.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 18 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
18.01.17
Андрей Арешев2017 год. Будет ли положен предел экспансии Турции на Ближнем Востоке?
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
18.01.17
Анна ОсиповаАрмянский предвыборный пазл
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
18.01.17
Игорь БекшаевСколько раз проходил крещение Господь Христос
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
18.01.17
Дмитрий Орлов, Михаил Нейжмаков, Артемий СтепановЭволюция команды Сергея Собянина и московская предвыборная повестка
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
ещё главное