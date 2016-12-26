Ленинградская область в 2016 году вновь оказалась среди тех регионов, которые, с учетом трудностей всей страны, не только демонстрируют стабильность, но и умудряются двигаться вперед. Если эта тенденция сохранится, уверены эксперты, то с преодолением кризисных явлений в масштабе России 47-й регион станет «прорывным». Однако остаются в Ленобласти и переходящие из года в год застарелые проблемы.

Lenobl.ru Ленинградская область растет вверх (фото официального сайта Ленобласти)

Завидная экономика

Экономическая ситуация в России в 2016 году ухудшалась, хотя и медленнее, чем это было в 2015-м. Однако Ленинградская область продолжает оставаться в числе относительно благополучных регионов Российской Федерации, отмечают все без исключения эксперты, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM.

«В своем экономическом развитии область старается входить в число лидеров страны. Это видно, даже если сравнивать показатели Ленобласти и Петербурга, которые сравнивать сложно, учитывая изначально более высокий экономический потенциал города. Но в тех отраслях экономики, которые имеются в обоих регионах, область не уступает Петербургу», — обращает внимание политолог Юрий Светов.

Политический эксперт Дмитрий Солонников также констатирует, что Ленобласть в 2016 году показала положительную динамику по большинству показателей, которые оценивают рейтинговые агентства России: по росту доходов домохозяйств, по росту ВРП и индекса промышленного производства, по исполнению регионального бюджета и доле кредитов в бюджете. «Если взять все эти показатели развития экономики, то Ленобласть выглядит лучше, чем соседние регионы», — уверен эксперт.

Политические деятели Ленобласти подтверждают позитивный итог 2016 года для региона. «Несмотря на все общероссийские проблемы, Ленобласть успешно отработала этот год, решила свои задачи и обеспечила доходную часть бюджета, чтобы решать все указы президента», — говорит депутат регионального Заксобрания Олег Петров.

Примечательно, считает парламентарий, что идея реновации старых зданий школ и дошкольных учреждений, которая прозвучала в послании президента России Федеральному Собранию и стала его наказом всем субъектам Федерации, в Ленобласти уже успешно реализуется в течение двух лет.

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Даже автомобильный кластер Ленобласти, сильно пострадавший из-за падения спроса и роста цен на импортные составляющие, сохранил шансы на восстановление. Так, завод компании «Форд Соллерс» во Всеволожском районе мог остановиться и закрыться, как это произошло с автозаводом GM в Петербурге, но продолжает работать.

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«Когда в Бельгии сборочное производство закрылось, американцы перенесли его в США. Там угроза безработицы в этом бельгийском городе, люди на демонстрации выходят… У нас могло закрыться, но не закрылось: да, были остановки производства, да, людей отправляют в неоплачиваемый отпуск, но, тем не менее, он работает. И значит, как только будут какие-то положительные изменения в экономике, как только возрастет покупательная способность, завод начнет нормально функционировать», — уверен Юрий Светов.

Более того, как стало известно ИА REGNUM из заслуживающих доверия источников, власти Ленобласти рассчитывают на приход в ближайшее время еще одного иностранного автопроизводителя, что позволит сделать региональный автопром более устойчивым.

Для Ленобласти характерно, добавляет Светов, что на плаву остаются и даже продолжают открываться небольшие заводы и фабрики, на несколько сотен рабочих мест, что оживляет экономику конкретного города, деревни или района. Кроме того, в регионе появляются новые предприятия бурно развивающегося в последнее время фармацевтического кластера и, пусть и небольшие, производства, связанные с инновационными идеями. «Пульс промышленности области бьется достаточно уверенно в нынешних обстоятельствах», — подчеркнул политолог.

Подтверждает слова экспертов об устойчивой динамике роста по основным показателям и зампред областного правительства Дмитрий Ялов. Так, по его словам, индекс промышленного производства в Ленобласти, к соответствующему периоду предыдущего года, вырос в январе-октябре 2016 года на 3,8%. Объем инвестиций в основной капитал с января по сентябрь этого года увеличился на 18,3% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. За январь-октябрь 2016 года объем выполненных работ в строительстве возрос на 6,5% в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

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Дмитрий Ялов также привел в пример ряд ключевых сделок, которые в 2016 году правительству региона удалось заключить с инвесторами. В частности, в рамках форума Сочи-2016 было подписано соглашение о строительстве завода по производству метанола в Пикалево с компанией «Экозон». Совокупный объем инвестиций в проект превышает 63 млрд рублей. В рамках ПМЭФ-2016 было подписано инвестиционное соглашение с компанией «Еврохим» на развитие аммиачного производства в Кингисеппском районе. Компания заявила о планах проинвестировать в развитие производства около 1 млрд долларов.

Ключевым событием для Ленобласти в 2016 году, по мнению Дмитрия Ялова, стало принятие Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, в основу которой вошли шесть ключевых приоритетов: индустриальное лидерство, продовольственная безопасность, комфортные поселения, доступное здравоохранение, качественное образование, транспортно-логистическое развитие.

В начале 2016 года в регионе был сформирован проектный офис. На сегодняшний день в «портфеле» Ленобласти находится свыше 20 приоритетных проектов, включая такие, как строительство завода СПГ в порту Высоцк, областной детской больницы с поликлиникой в Сертолово, онкологического центра в поселке Кузьмолово во Всеволожском районе, транспортных развязок в Мурино и Новодевяткино.

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По мнению Олега Петрова, 47-му региону удается держаться на достойном уровне благодаря успешной экономической политике, которая была заложена в свое время еще губернатором Вадимом Густовым, продолжена Валерием Сердюковым и сегодня реализуется действующим губернатором Александром Дрозденко. Ее особенностью, считает депутат, стали акцент на привлечение российских и зарубежных инвесторов и последовательное увеличение объемов промышленного производства.

«Благодаря принятым в свое время законопроектам привлекли хороший объем инвестиций: построили много предприятий, развили успешно систему портов и транспортную логистику через Ленобласть (перевалку нефти и газа). Не последнюю роль играет модернизация Киришинефтеоргсинтеза, Светогорского комбината и многих других крупных налогоплательщиков. Оказывали предприятиям помощь, когда она была нужна. Понимали, что сегодня, помогая им в малом, получим много в будущем. Эта политика нам воздается», — пояснил областной парламентарий.

Зачетные выборы

Экономическая стабильность, которую продемонстрировала Ленобласть в 2016 году, по словам политолога Дмитрия Солонникова, положительно сказывается и на политической сфере. Ленобласть успешно провела выборы в Госдуму и региональный парламент. Это особенно заметно, если сравнивать с петербургскими выборами.

«Регион не критиковали по итогам выборов, не было серьёзных жалоб, нарушений и скандалов. Надо полагать, что это основной фактор, который требовался от кампании. Даже победа одного-другого оппозиционного кандидата, но при сохранении легитимности всего процесса, воспринималась бы лучше, чем безоговорочная победа партии власти на фоне целой череды скандалов. Вот Ленобласть этим не отличилась, всё прошло спокойно: это большой плюс, который можно поставить политическому блоку команды губернатора», — признал Солонников.

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«В новом парламенте 40 депутатов из 50-ти представляют «Единую Россию». Такого не было никогда в истории региона. Сегодня для принятия любых решений, законов, бюджета, уставов, достаточно депутатского корпуса партии власти. Это серьезный успех: не потому что так «сложились звезды» — это кропотливая работа субъекта РФ, особенно в последние годы», — заявляет, в свою очередь, единоросс Олег Петров, в пятый раз ставший в минувшем сентябре депутатом областного Заксобрания.

Штрихи к вертикали власти

Губернатор Александр Дрозденко продолжает выстраивать систему власти в регионе, которая была бы более близка к людям, в прямом и переносном смысле слова, и за деятельностью которой был бы усилен контроль. В этой связи политолог Юрий Светов напомнил об идее губернатора направлять в районы области своеобразных полпредов, а профильных областных чиновников сделать «ближе к земле», заставив их исполнять свои полномочия на местах, в районных центрах.

Депутат Олег Петров считает эту инициативу хорошей, но видит в ней и возможные минусы. «Сегодня отлажена система: комитет — муниципальное образование. Не превратится ли этот человек (представитель губернатора в административных округах, на которые будет «поделена» Ленобласть, — прим. ред.) в большого начальника, который будет командовать председателем комитета муниципального образования, сможет ли найти мудрость в решении вопросов, где нужна золотая середина? Если получится, то эта система будет жизнеспособной. А если выйдет лишь перетягивание каната, то нет», — пояснил свои сомнения народный избранник.

На своей пресс-конференции по итогам года губернатор Дрозденко подтвердил решимость довести свою идею о приближении власти к народу до логического конца, назвав ее «экспериментом на выживание» для чиновников.

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Под конец года возобновились процессы переформатирования местного самоуправления в Ленобласти. Ликвидируется двоевластие, путем объединения администраций районов с администрациями райцентров. Последней каплей, переполнившей чашу терпения региональных властей, стали недавние события во Всеволожске, где «микроэлитный конфликт», по меткому выражению Александра Дрозденко, приобрел угрожающие формы массового сложения мандатов на фоне непринятого бюджета — и был разрешен в пользу контролируемой губернатором районной администрации.

«Не мытьем, так катаньем это проходит в тех районах, в которых тормозился этот процесс. Осталось полтора района. Реформа идёт, снимаются политические противоречия между главой района и райцентра, которые часто мешали нормальной работе. Это еще раз показывает, что политическая воля в регионе присутствует», — отметил политолог Дмитрий Солонников. Однако, по мнению его коллеги Юрия Светова, властям придется продолжить работу в этом направлении и в будущем году, поскольку конфликты и демарши со сложением депутатских мандатов могут повториться.

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Еще больше положительных изменений претерпела градостроительная политика региона. Отныне ответственность за нее лежит на плечах областных властей, а не муниципалов, которые, в свое время раздавали земли под застройку направо и налево, из-за чего регион получил проблемный и перенаселенный Всеволожский район. «Сегодня весь бюджет Ленобласти, который должен распределяться и Подпорожскому, и Сланцевскому району, тратится на то, чтобы построить школы, детские сады, больницы для Всеволожского района. Считаю правильным, что полномочия по этим вопросам теперь переданы на уровень региона. Такое больше не повторится», — отметил депутат Олег Петров.

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Губернатор Ленобласти обещает, что строительные проекты в прилегающей к Петербургу «красной» зоне впредь будут находиться под жестким контролем, а параллельное или даже опережающее возведение соцобъектов и дорог станет непременным условием выдачи новых разрешений на застройку. А сами нормативы строительства будут пересмотрены в сторону снижения плотности и этажности.

Проблемные зоны

Жилищно-коммунальное хозяйство давно является самой болезненной точкой Ленобласти. И этот год не стал исключением. «Если в Москве и Петербурге еще находят на это деньги, то в области, особенно там, где города и поселки были при предприятиях-монополистах, тема завязана в тугой клубок. Раньше предприятие держало на себе всё ЖКХ, а сейчас оно на плечах муниципалов и самих жителей, а если у них зарплата невысокая, и муниципалитеты получают мало налогов, то с чего заниматься обновлением системы ЖКХ?», — разводит руками Юрий Светов.

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Еще одна проблема уходящего года, так и оставшаяся не решенной, — капремонт жилых домов. Сколько ни устраивал губернатор разносы профильным чиновникам, ответственным за неисполнение программы капремонта, сколько ни менял их местами, то снимая, то назначая на смежные должности, а воз и ныне там. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, — и проблема плавно переходит в 2017 год.

«Много получаем оправданных жалоб. Но как человеку объяснить: он сдал деньги, не понятно, когда придет очередь расходовать их на его жилье, а эти средства лежат на депозитах, и мы не можем даже использовать тот ресурс, который мы собрали», — рассказал депутат Петров.

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Также перетекающим в следующий год вопросом станет процесс создания единого регионального Водоканала. По мнению парламентария, властям региона следует очень осторожно подойти к его решению. Например, провести «год областного Водоканала» в одном из районов, проанализировать эту работу и только потом — постепенно вводить этот опыт в другие муниципалитеты, «чтобы не наломать дров».

«Мы занимаем сегодня достаточно скромное место по качеству воды, а ведь от этого зависит здоровье населения. Нужно найти такие инструменты, которые позволят улучшить качество воды, не переложив бремя на бюджет, используя и частный бизнес, и муниципальные возможности. Нужно найти золотую середину — не покорно, все как один, должны входить в Водоканал. Есть муниципальные образования, которые без Водоканала не справятся, а есть и те, которые успешно работают», — отметил Петров.

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Для сельского хозяйства Ленинградской области, находящейся в зоне рискованного земледелия, уходящий год выдался неблагоприятным. Из-за большого количества дождей, заливавших регион всё лето, урожайность оказалась крайне низкой.

Как отмечает Юрий Светов, объективно, что в области можно выращивать — это картофель и некоторые овощи. Поэтому упор нужно делать на животноводство. По его словам, птицепром в Ленобласти эффективно работает, а вот другие направления пока отстают. Хорошо, что область активно начал заниматься рыбоводством: выращивать форель и поставлять ее в магазины.

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«Надо эффективнее работать, прежде всего, с крупным рогатым скотом и в области переработки. Но и не надо мифам предаваться, что регион сможет накормить Петербург», — считает эксперт.

Ожидания-2017

В первом квартале 2017 года в Ленинградской области ожидается принятие Социального кодекса, который позволит сделать соцполитику более адресной. Будет реформироваться Общественная палата региона. Есть основания полагать, что начнется серьезная реставрация в Выборге. Обширные задачи стоят перед 47-м регионом в части дорожного строительства.

«Конечно, здесь есть внимание и помощь со стороны Федерации, но область справляется, строит новые магистрали в сторону Европейского союза, участвует в сооружении новой скоростной магистрали между Москвой и Петербургом», — отмечает Юрий Светов.

Также Ленобласти предстоит усилить взаимодействие с малым и средним бизнесом. В частности, считает Олег Петров, нужно провести информационную работу и разъяснить предпринимателям, что теперь они могут зарегистрироваться в налоговой инспекции и в течение двух лет спокойно работать без проверок.

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В уходящем году в Ленинградской области, весьма привлекательной для развития туризма, наконец, появился профильный комитет. «Задача комитета по туризму вместе с комитетом по экономике — создать условия для нахождения граждан на этих территориях. Это и развитие малого бизнеса, развитие сервиса, что даст и дополнительные рабочие места. На лаврах некогда почивать, нужно заниматься работой», — призвал парламентарий.

Ждут регион и очередные выборы — после того, как избранный в депутаты Госдумы от Кингисеппского округа Сергей Нарышкин сдал свой мандат в связи с назначением на должность руководителя Службы внешней разведки. «Выборы будут очень серьезные. Желающих поучаствовать много. Надеюсь, будет выбран достойный кандидат», — говорит Петров. По заслуживающим доверия данным, которые есть у ИА REGNUM, власти Ленобласти получат возможность самим определить будущего кандидата, который пойдет на выборы при их поддержке под флагом «Единой России».

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Дмитрий Солонников напомнил недавние слова президента о том, что зона ответственности исполнительной власти — это повышение заработной платы бюджетникам. Вероятно, полагает эксперт, это и будет задачей области на 2017 год — увеличение доходов населения и, в частности, бюджетников. Как стало известно 26 декабря, размер минимальной заработной платы в Ленинградской области с 1 января 2017 года составит 10 тысяч 850 рублей. Это следует из трехстороннего соглашения, подписанного властями, профсоюзами и объединением работодателей региона.

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В предстоящем году будет реализован большой проект в Выборгском районе — строительство завода по переработке сжиженного газа для снабжения Калининградской области. «Это пополнение бюджета Ленобласти, появление большого количества рабочих мест и решение соцвопросов работающих там людей, расширение мощностей перерабатывающего комплекса, перевалочного комплекса», — отметил в этой связи Олег Петров.

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Поддержали опрошенные эксперты в целом и идею губернатора о создании областного аэропорта для грузовых самолетов и лоукостеров на базе бывшего военного аэродрома Сиверский под Гатчиной. Юрий Светов считает, что собственный аэропорт должен быть в каждом регионе. Дмитрий Солонников «за», но сомневается, что это получится сделать из-за сильной конкуренции с «Пулково». Олег Петров же считает, что аэропорт в Сиверском имеет право на существование для малой авиации. Получится ли у главы региона преодолеть все препоны и реализовать эту «небесную идею», пока не ясно.

Все шансы на прорыв

Перспективы развития Ленобласти, по мнению политолога Светова, напрямую связаны с общими перспективами страны. «Если сбывается надежда руководства страны, что на будущий год мы, наконец, остановим рецессию и начнем прибавлять в своем развитии, думаю, что область сразу же на это отреагирует и сможет прибавить», — считает эксперт.

По словам Дмитрия Солонникова, Ленинградской области очень повезло, что в зону кризиса она вошла в удобном макроэкономическом положении, когда на момент начала в экономике страны кризисных явлений у 47-го региона не было большого долга. «Если долговое бремя очень серьезно влияет на Архангельскую область, Новгородскую, Карелию, то в Ленобласти этого нет, не нужно привлекать большие средства для того, чтобы выполнять майские указы президента, это можно сделать за счет собственных ресурсов, не влезая в дополнительные карманы», — пояснил он.

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Помогает развитию и сбалансированность регионального бюджета, превалирование доходной части над расходной. «Ленобласть остается одним из регионов-доноров, и это уникальная ситуация, потому что это не нефтедобывающий или газодобывающий регион, не крупный мегаполис, как Москва или Петербург. Это регион, выживающий за счет собственных ресурсов, и это большой плюс», — говорит Солонников.

Явным преимуществом Ленобласти в эпоху кризиса также является дифференцированная структура промышленности. «Область не зависит от какого-то одного вида деятельности, как, например, в Ненецком автономном округе — цены на нефть упали, и экономика региона рухнула, доходная часть обвалилась. Это не только лесное хозяйство, как доминирующий кластер в Карелии. В Ленобласти есть и серьезный агропром, и серьезнейшее промышленное производство, большой строительный комплекс», — подчеркнул политолог.

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Также в 47-м регионе есть дополнительные ресурсы для развития малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, и все возможности развития современных отраслей экономики. При этом близость к Петербургу позволяет Ленобласти даже перехватывать у города ряд направлений, привлекать квалифицированных городских специалистов и служить рекреационной зоной Петербурга, извлекая дополнительный доход.

Кроме того, Ленинградская область занимает выгодное географическое положение, благодаря чему является центром притяжения крупных инвестиций для реализации проектов, важных для всей Российской Федерации. «Ни для кого не секрет, что одна из базовых задач нашей страны на ближайшее время — перевод всего грузопотока с прибалтийских портов на российские. Отсюда — строительство портовой инфраструктуры там, где грузы будут обрабатываться. И это, прежде всего, Ленинградская область. Это деньги, которые будут оставаться в нашей стране», — отмечает Дмитрий Солонников.

Он уверен, что развитие таких проектов является гарантом устойчивости всего региона. «Огромная страна, как большая бутылка, через маленькое бутылочное горлышко должна соединяться с остальным миром. Этим горлышком является Ленобласть, поэтому поток инвестиций в регион будет обеспечен», — уверен в будущем Ленобласти Солонников.

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«Сочетание четырех факторов — успешная финансовая политика, дифференцированность промышленности, влияние Петербурга и удобное стратегическое положение — дает возможность Ленобласти успешно существовать в условиях кризиса», — суммировал Дмитрий Солонников экономические преимущества 47-го региона.

А уж если экономике всей страны удастся преодолеть спад и выйти на новый этап развития, «то у Ленобласти есть все шансы рвануть очень сильно вперед», надеется эксперт.