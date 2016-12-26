Перспективы аэропорта «Сиверский» в Ленобласти прояснятся следующей весной

Ленобласть пока не получила твёрдых гарантий от инвестора

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 13:22 — REGNUM Судьба проекта нового аэропорта «Сиверский» в Гатчинском районе Ленобласти прояснится по итогам первого квартала 2017 года. Об этом сегодня, 26 декабря, заявил губернатор региона Александр Дрозденко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дрозденко, аэропорт остаётся одним из возможных приоритетных проектов Ленобласти, но твёрдых гарантий от потенциальных инвесторов регион пока не получил. На данный момент продолжаются переговоры с Министерством обороны о передаче региону части зданий ведомства под аэропорт, продолжаются и переговоры с потенциальным инвестором — компанией «Евросиб».

"Евросиб» пока не словах заявляет об интересе к этому проекту, продолжает заниматься и тратить деньги на предпроектные разработки, но я так понимаю, что они тоже ищут партнера на западе либо на востоке, потому что проект большой и достаточно амбициозный», — сказал Дрозденко.

Он пояснил, что «Сиверский» не станет альтернативой петербургскому «Пулково», а может работать как грузовой аэропорт и база для компаний-лоукостеров.

«Мы видим в нем более простой, дешевый, я бы даже сказал, более примитивный аэропорт. Ситуация станет понятна по итогам первого квартала, так как у нас запланирован ряд встреч, после которых мы сможем дать оценку этому проекту», — добавил губернатор.

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Как сообщалось, власти Ленобласти в начале ноября 2016 года заявили о намерениях приостановить участие в соглашении о партнерстве с Петербургом в сфере развития авиационной деятельности. Соглашение не устраивает областные власти из-за запрета на строительство аэропортов гражданской авиации в Ленобласти.

Однако 8 ноября замглавы Минтранса Николай Асаул, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Ленобласть приняла на себя обязательства и обязана соблюдать соглашение.

По данным источников ИА REGNUM, власти Ленобласти намерены поставить вопрос о признании соглашения не действующим, из-за нарушения антимонопольного законодательства, перед Федеральной анимонопольной службой.

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Военный аэродром «Сиверский» был построен в 1937 году. В 1977 году на аэродроме была построена взлётно-посадочная полоса с искусственным покрытием. Аэродром может принимать самолёты Ил-76, Ту-134 и все более лёгкие, а также вертолёты всех типов.

В последние годы аэродром перестал активно использоваться Вооруженными силами. Некоторое время на нем базировалось авиаподразделение ДОСААФ, проводились парашютные прыжки. В то же время аэродром до настоящего времени не был включен в реестр гражданских.

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