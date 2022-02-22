Иерусалим, 22 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Израильские политики должны быть очень осторожными в выборе выражений, комментируя события вокруг Украины. Об этом заявил министр туризма Израиля Константин Развозов в интервью Ynet 21 февраля.

Knesset gov il Константин Развозов

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Политикам, по его мнению, не следует «вдаваться в те или иные соображения на будущее. У нас есть собственные интересы».

Как сообщало ИА REGNUM, израильский МИД решил дать указание сотрудникам израильского посольства в Киеве переехать в консульские учреждения, открытые в городе Львов. При этом Россия неоднократно подчеркивала отсутствие намерения нападать на Украину.