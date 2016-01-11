В Хакасии к пожароопасному периоду 2015 года начали готовиться как обычно заранее. Во всяком случае, отчитываться о подготовке. Например, в феврале региональное министерство промышленности и природных ресурсов сообщило, что прошло заседание республиканской комиссии по ЧС: специалисты разработали список мер, которые должны были уберечь от огня леса и населенные пункты Хакасии.

r-19.ru Пожары в Хакасии

В числе профилактических мер значились проверка дорог противопожарного назначения, обустройство минерализованных полос, а также работы по опашке и санитарной очистке населенных пунктов. На заседании комиссии по ЧС также отметили, что в Хакасии 45 населенных пунктов подвержены угрозе природных пожаров. А в министерстве напомнили, что в прошлом году в Хакасии произошло 72 лесных пожара, в 2013 — 53.

Напомним, в текущем году в Хакасии степные пожары и палы тайги начались достаточно рано. Первый случай возгорания в природной среде был зафиксирован еще в январе. Всего с начала года по апрель пожарные порядка 400 раз выезжали на тушение степных пожаров и палов сухой травы.

Апрельская трагедия

12 апреля, воскресенье. Из Хакасии начали поступать тревожные сообщения о природных пожарах. Предположительно из-за пала сухой травы загорелось более 70 домов в 16 населенных пунктах республики. Самая тяжелая обстановка уже тогда сложилась в Ширинском районе республики. Там огонь распространился сразу по нескольким населенным пунктам

Количество домов, охваченных огнем, стремительно росло. Стала появляться информация о пострадавших и погибших. В регионе ввели режим ЧС. К тушению пожаров в Хакасии приступила авиагруппировка МЧС РФ.

13 апреля стало известно, что по фактам массовых пожаров в Хакасии возбуждено несколько уголовных дел, на местах происшествий работают следственно-оперативные группы. По предварительным данным следствия, 12 апреля под воздействием сильного порывистого ветра степной пал перешел на территорию населенных пунктов Ширинского, Орджоникидзевского, Алтайского, Бейского, Усть-Абаканского районов, городов Абакана, Черногорска и Саяногорска. Работу спасателей в Хакасии координировал президент РФ Владимир Путин. Только за двое суток от огня пострадало более 14 тысяч гектаров леса, было уничтожено более 1,2 тыс. строений.

Жертвами массовых пожаров в Хакасии стали 32 человека. Более 1,5 тысяч пострадавших обратились за медицинской помощью. Без жилья остались 6,5 тыс. человек. Региону был нанесен огромный ущерб, значительно пострадало сельское хозяйство. Пострадавший регион принял решение посетить Владимир Путин. Президент подчеркнул, что восстановительные работы в Хакасии необходимо завершить до 1 сентября.

Началось массовое строительства жилья для погорельцев, выплаты компенсаций, а также задержания по уголовному делу о пожарах. В частности, был задержан начальник противопожарной службы республики Анатолий Заярный. Также задержали начальника отдела противопожарной службы по Ширинскому району Виктора Зенкова. Им обоим предъявили обвинение в халатности.

Вскоре по уголовному делу о пожарах задержали третьего фигуранта — главу Ширинского сельского совета Юрия Ковалева. Обвинение в халатности предъявили и ему.

А уже в августе стало известно, что обвинения в халатности предъявлены еще троим фигурантам — главе Новоенисейского сельсовета Бейского района Хакасии Татьяне Петровой, главе Ефремкинского сельсовета Ширинского района Наталье Вразовской, а также главе Ширинского района Сергею Зайцеву. Добавим, Наталья Вразовская вскоре предстанет перед судом.

В ожидании нового жилья

Массовое строительство жилья для погорельцев не было беспроблемным. Известно несколько случаев, когда строители бастовали, жалуясь на отсутствие зарплаты.

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Дома строились в рекордно быстрые сроки, будущие жильцы и проверяющие органы то и дело находили в них недостатки.

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Однако стройка продолжалась, дома для погорельцев возводились, недостатки, по заявлениям республиканских властей, исправлялись. Итогом массовой стройки стало возведение более 1,2 тыс. домов для погорельцев. Контролировать строительство в июне и в сентябре приезжал Владимир Путин. Сумма компенсационных выплат пострадавшим от апрельских пожаров по состоянию на конец ноября составила 578 млн 674 тыс. рублей.

Глава Хакасии Виктор Зимин в своем обращении к общественности в декабре отметил, что уходящий год для региона — «время беспрецедентной стройки».

Напомним, режим ЧС, введенный из-за апрельских пожаров, в республике отменили лишь в конце декабря.

Политические итоги года

В Хакасии все события уходящего года затмили природные пожары и их последствия. Однако и политические процессы, происходящие в регионе в 2015 году, достойны внимания.

22 января стало известно, что новым ректором Хакасского госуниверситета стала министр экономики региона Татьяна Краснова. Таким образом, стало понятно, что в регионе появится новый министр экономики. Хакасский политолог Игорь Саськов, комментируя ИА REGNUM эту информацию, напомнил, что за вторую половину 2014-го и первую неделю 2015-го года правительство Виктора Зимина покинули ключевые министры из его команды — это уехавший на работу в правительство Красноярского края его первый зам и одновременно министр финансов Юрий Лапшин, добровольно ушедший в отставку из-за возбужденного против него уголовного дела министр сельского хозяйства Иван Вагнер и вот теперь — министр экономики Хакасии Татьяна Краснова. При этом Саськов предположил, что экономика региона переживает нелегкие времена.

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В конце января Олег Нам, который ранее был и. о. первого заместителя главы республики, был утвержден в должности первого замглавы Хакасии. С 17 января 2014 года он был министром имущественных и земельных отношений региона.

В феврале произошло еще одно назначение. Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия республики стал Сергей Труфанов. Ранее он возглавлял Гостехнадзор Хакасии.

17 февраля стало известно, что и. о. министра экономики Хакасии назначен заместитель министра экономики Николай Евдокимов. А уже в июне Минэкономики Хакасии возглавила Татьяна Пауль — молодая и амбициозная уроженка Черногорска, которая ранее занимала пост первого заместителя министра экономики.

В марте подал в отставку постоянный представитель Хакасии — заместитель главы республики Николай Локтионов. Он занимал эту должность с 2009 года. И. о. представителя Республики Хакасия назначили первого заместителя Локтионова Андрея Соболенко. Позже парламентарии утвердили Соболенко в этой должности.

Также в марте стало известно, что расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хакасии — министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Вагнера завершено, и он предстанет перед судом. В конце октября в СУ СКР по региону ИА REGNUM сообщили, что Вагнер признан судом виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Приговором суда экс-министру назначено наказание в виде лишения возможности занимать определенные должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций в государственных организациях и органах местного самоуправления сроком на 3 года со штрафом 60 тысяч рублей. Однако в силу акта амнистии Вагнер был освобожден от назначенного наказания.

Еще одной политической «неожиданностью» стал уход со своего поста руководителя Минпромресурса Хакасии Бориса Варшавского. По информации республиканских властей, он уволился по собственному желанию. После ухода Варшавского Мсинпромресурс Хакасии возглавила Наталья Дьяченко. До этого она занимала должность первого заместителя министра труда и социального развития республики.

В апреле в отношении министра финансов республики Семена Аешина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). В связи с этим возникла курьезная ситуация. Управление информационной политики главы республики распространило среди местных СМИ официальный комментарий. По мнению властей, дело было возбуждено по требованию прокурора республики Виктора Ломакина и «безо всяких на то оснований». А следственные органы, в свою очередь, рекомендовали должностным лицам правительства Хакасии воздержаться от комментариев хода расследования уголовного дела в отношении министра финансов Семена Аешина.

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Интересно, что в июле Виктор Ломакин был освобожден от должности прокурора региона, хотя слухи об его отставке появились еще весной. После этой отставки конфликт властей республики и теперь уже бывшего прокурора вышел на новый уровень. Глава Хакасии Виктор Зимин поблагодарил президента за это решение, а самого экс-прокурора, инициировавшего ряд уголовных дел в отношении членов республиканского правительства, назвал «клоуном», который приехал в регион на два года, «напакостил и уехал».

Дальше — больше. В мае был взят под стражу председатель комитета по тарифам Хакасии. Абаканский городской суд принял решение о заключении под стражу председателя Государственного комитета по тарифам и энергетике Хакасии Олега Базиева, которого подозревают в мошенничестве, 7 мая.

Через некоторое время в Следственном комитете РФ сообщили, что в ходе расследования дела Базиева установлена причастность министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Хакасии Сергея Новикова. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»). В июне ему изменили меру пресечения — Новикова выпустили из-под стражи и поместили под подписку о невыезде. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 30 декабря, в следственном управлении СКР по Хакасии, на сегодняшний день дело находится в производстве, Новиков — в статусе обвиняемого.

В сентябре свой пост по собственному желанию покинул министр здравоохранения Хакасии Владимир Титов. И. о. министра здравоохранения стала заместитель министра Наталья Коган. В октябре Коган была утверждена в должности главы республиканского Минздрава.

Также, что касается политических итогов года, Виктор Зимин, с 2008 года руководивший региональным отделением «Единой России», принял решение уйти с поста партийного лидера. В декабре новым лидером хакасских единороссов стал вице-спикер республиканского парламента Сергей Комаров.

Забастовки горняков

Уходящий год для Хакасии ознаменовался забастовками горняков. В конце января представители профсоюзных организаций региона поддержали намерение профсоюзной организации «Тейские горняки» выйти на митинг в Абакане. Горняки требовали соблюдения трудового законодательства и коллективного договора. Также они выступали против сокращений персонала.

В министерстве промышленности и природных ресурсов Хакасии корреспонденту ИА REGNUM тогда подтвердили, что ситуация складывается сложная, однако заверили, что «предпринимается все необходимое для сохранения рудников в Абазе и Вершине Теи».

В конце апреля стало известно, что с 1 мая все предприятия компании «Руда Хакасии» будут остановлены, а больше 2 тыс. работников в Абазе и Вершине Теи уйдут в простой. На предприятиях компании сложилась критическая ситуация: цена на железорудный концентрат упала ещё на 16%. При такой цене у предприятий только один выход — остановить производство, сообщали местные СМИ.

Летом горняки Тейского рудника объявили голодовку. Они требовали сохранения рудника и полного погашения задолженности по заработной плате перед работниками, которая, по их словам, на конец июля она составила порядка 26 млн руб.

Хакасские горняки периодически проводили акции протеста и даже требовали встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В сентябре за горняков заступилась республиканская прокуратура. Тогда в ведомстве рассказали, что на финансово-хозяйственном состоянии двух градообразующий предприятий Хакасии — ООО «Абаканский рудник» (г. Абаза) и ООО «Тейский рудник» (р.п. Вершина Теи) — сказались падение спроса и занижение себестоимости железно-рудного концентрата. Это, в свою очередь, отразилось на своевременности оплаты труда работников.

Задолженность по зарплате на ООО «Абаканский рудник» по состоянию на 1 августа составляла 20,5 млн руб. Директор Абаканского рудника Дмитрий Матыленко по постановлению прокурора Таштыпского района в конце июля был оштрафован. Прокурор района внес ему представление. В мировом суде прокуратура Таштыпского района получила 839 судебных приказов о взыскании невыплаченной работникам зарплаты. Их направили в службу судебных приставов. Задолженность по зарплате на предприятии сократилась до 6 млн руб. Затем зарплату горнякам вновь задержали. 24 августа в отношении директора Абаканского рудника было возбуждено административное дело, материалы направили в мировой суд. По состоянию на 1 сентября задолженность по заработной плате на данном предприятии за июль была погашена в полном объеме.

Аналогичная ситуация складывалась и на предприятии «Тейский рудник». 5 августа в отношении юрлица ООО «Тейский рудник» было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Его направили для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в регионе. 28 августа работникам рудника в полном объеме выплатили зарплату за июль-август текущего года. Предприятия частично возобновили работу.

Пытаясь решить сложившуюся проблему, власти Хакасии заявили, что совместно с федеральным центром прорабатывают вопрос преодоления монопрофильности Абазы и Вершины Теи.

А уже в декабре стало известно, что в Москве состоялась встреча с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, на которой было принято «положительное решение» по Абаканскому руднику в Абазе». «С собственником достигнута договоренность, будет сохранен объем 100 тысяч тонн в месяц, который необходим для нормальной работы рудника», — сказал глава Хакасии Виктор Зимин.

Руководитель Государственного комитета по занятости Ирина Ахметова рассказала о высвобождении части работников на Абаканском руднике в Абазе. По ее словам, на предприятии действительно проводится частичное сокращение, под которое попадают около 80 человек. Информация о полном сокращении работников «не соответствует действительности», подытожили в республиканском правительстве.