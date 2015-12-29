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Расследование убийства Бориса Немцова

Следственный комитет России (СКР) во вторник, 29 декабря, предъявил обвинение в окончательной редакции 5 фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.

«Сегодня в рамках расследования следователи намерены предъявить обвинение в окончательной редакции Зауру Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия (пп. «ж, з» ч.2 ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 222 УК РФ)», — говорится в сообщении.

При этом дело в отношении Руслана Мухудинова, который является заказчиком и организатором совершенных преступлений, будет выделено в отдельное производство, отметил представитель СКР.

Читайте подробнее: СКР назвал заказчика убийства Немцова

Напомним, Руслан Мухудинов — бывший боец чеченского батальона МВД «Север». Следствие неоднократно заявляло о подозрении его в причастности к преступлению. В доме, где он проживал в Шелковском районе Чечни, а также в доме бывшего заместителя командира батальона МВД «Север» Руслана Геремеева прошла серия обысков. Были также допрошены и опрошены ряд лиц, в том числе и родственники подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова. При этом родные заявили, что о месте нахождения Геремеева и Мухудинова им ничего не известно.

Читайте подробнее: СКР назвал заказчиком убийства Немцова бойца чеченского батальона «Север»; Окончательное обвинение предъявлено четырём фигурантам дела Немцова

Один из фигурантов уголовного дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова Шадид Губашев отказался от данных ранее признательных показаний. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщил журналистам адвокат Губашева Магомед Хадисов.

Напомним, Губашев дал признательные показания сразу после задержания. Однако впоследствии он заявил, что оговорил себя из-за оказанного на него давления. При этом от признательных показаний он долгое время не отказывался, заявив, что примет решение по этому вопросу на стадии предъявления обвинения в окончательной редакции.

Как раз сегодня это и было сделано.

Хадисов пояснил, что у его подзащитного нет юридического образования, поэтому он при задержании не понял, что говорит и оговаривает себя, брата и другого фигуранта дела Немцова Заура Дадаева.

Читайте подробнее: Ещё один фигурант дела Немцова отказался от признательных показаний

На Украине продолжается гражданская война. При этом официальный Киев не устает обвинять в срыве минских соглашений Россию

Уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долговназвал три провала, которыми ознаменовался уходящий год. Об этом он рассказал в интервью РСН.

Очевидный провал — это попытка уничтожить террористов «Исламского государства» (ИГ) при помощи коалиции западных стран, возглавляемой США. «Прямо скажем, это в основном имитация борьбы с ДАИШ, никаких серьёзных результатов не было», — сказал Долгов.

По мнению Долгова, главный провал в другом — в нарушении прав человека в ходе гражданской войны на Украине, одобряемом ЕС и США. Видимость попыток Запада способствовать прекращению гражданской войны не приносит положительных результатов.

«За год, ещё раз подчеркну, ничего практически в этом плане со стороны Запада в плане побуждения Киева к изменению ситуации не сделано», — сказал Долгов.

Третий провал, названный Долговым, — это встреча Нового года без снега в Москве и Подмосковье. Так пошутил дипломат в завершение разговора.

Читайте подробнее: МИД России назвал три провала 2015 года

Россия сорвала выполнение минских соглашений. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время общения с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он обвинил Россию в срыве выполнения минских договоренностей, в частности, пункта который касается возврата Киеву контроля над границей между Украиной и РФ.

«Мы вынуждены констатировать, что Россия полностью сорвала выполнение Минских соглашений. Я напомню, что главное требование Минских соглашений — это был вывод иностранных войск с украинской территории, то есть российских войск, и восстановление контроля над участком российско-украинской границы, который сегодня, к сожалению контролируется оккупационными войсками Российской Федерации. Это принципиальные позиции, которые не были выполнены», — сказал Турчинов.

Читайте подробнее: Турчинов: минский процесс будет продолжен в следующем году

Пограничная служба Украины намерена вернуть контроль над территорией российско-украинской границы протяжённостью 409 км. Контроль должен быть восстановлен в следующем году. Такое заявление сделал глава погранслужбы Украины Виктор Назаренко, передаёт телеканал «112 Украина».

Назаренко заявил, что в данный момент участок протяжённостью 409 км не контролируется Украиной. «Что касается возвращения участка 409,3 км, то это тот участок на суше, который сегодня не контролируется», — заявил Назаренко.

Назаренко также отметил, что возвращение контроля является одним из условий Минских соглашений. Для возвращения контроля в настоящий момент готовится оружие, техника и военнослужащие. Соответствующие расходы заложены в бюджет.

Читайте подробнее: Погранслужба Украины намерена возобновить контроль над границей с РФ

За прошедшие сутки в Донбассе в результате ведения боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, один солдат получил ранения. Об этом сегодня, 29 декабря, на брифинге в Киеве заявил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

По его словам, вчера на Светлодарской дуге (Донецкое направление) обстановка несколько обострилась. «Противник неоднократно нарушал режим тишины вблизи пос. Луганское. Активно работают вражеские снайперы. Вблизи Горловки ситуация также остается неспокойной. Между Зайцевым и Гладосово (входит в состав Горловского горсовета) вчера произошло боестолкновение сил «АТО» с отрядом противника численностью до 15 человек. Кроме того, вражеские провокации были зафиксированы в Майорске, Кодеме, Шумах и Новгородском», — сказал Мотузяник. Он сообщил, что вблизи донецкого аэропорта продолжаются боевые действия низкой степени интенсивности. При этом в Песках (под Донецком) состоялся непродолжительный минометный обстрел со стороны ВС ДНР и ряд других провокаций. «Кроме этого, противник нарушил режим тишины южнее Авдеевки и восточнее Опытного», — добавил Мотузяник. Полковник также проинформировал, что на Мариупольском направлении ВС ДНР нарушили режим тишины вблизи с.Чермалык. При этом позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов.

Читайте подробнее: Штаб АТО: Под Горловкой (Донетчина) шёл бой. Ранен один солдат ВСУ

На Луганщине ВСУ продолжают переброску тяжелой техники и личного состава. Об этом 29 декабря заявил замначальника штаба Корпуса Народной милиции ЛНР полковник Игорь Ященко, передает ИА REGNUM

«В районе пгт Мироновский, находящегося в 8 км от линии соприкосновения, и населенного пункта Светлодарск отмечено сосредоточение тяжелой техники до 30 единиц, из них пять танков Т-64. Также был стянут личный состав, который осуществляет проверку гражданских лиц, пересекающих данные населенные пункты», — сказал Ященко.

По его словам, интенсивность движения гражданского населения через контрольный пункт въезда/выезда «Станица Луганская» (Луганщина) возросла в два раза «и достигает порядка трех тысяч человек». «Данный объект по-прежнему находится под особым контролем Народной милиции ЛНР, что способствует недопущению задержек по пропуску и досмотру гражданского населения», — добавил Ященко.

Он также обвинил украинских силовиков, которые несут службу на КПВВ, в ужесточении пропускного режима. «Вся прилегающая территория обнесена колючей проволокой, установлены специальные заграждения, что является причиной больших задержек. У КПП образуются очереди от 500 до 700 человек. Украинские пограничники в час пропускают не более 15 человек, подвергая их на холоде тщательному досмотру и откровенным издевательствам. Данные факты неоднократно фиксировались наблюдателями ОБСЕ во время проведения контроля работы пункта пропуска «Станица Луганская», а также опроса мирных жителей», — подытожил Ященко.

Читайте подробнее: ВС ЛНР обвинили ВСУ в переброске до 30 единиц тяжелой техники

А в России службы охраны правопорядка и простые граждане продолжают готовиться к новогодним праздникам. 46% россиян связывают с 2016 годы надежды на лучшее.

Жители России с оптимизмом смотрят в 2016 год. Практически половина населения (46%) уверена, что грядущий год будет лучше 2015 года. Только 8% респондентов считают, что новый год будет хуже уходящего. Пятая часть опрошенных (19%) не ждет изменений, а 22% полагают, что грядущий год будет хотя бы не хуже минувшего. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Большая часть жителей России не ждут в грядущем году государственного переворота, отставку правительства РФ или войны со странами Запада. Напротив, громкие коррупционные скандалы, экономический кризис и крупные технические катастрофы кажутся возможными значительной части опрошенных.

Читайте подробнее: 46% жителей России уверены, что 2016 год будет лучше 2015-го

В Архангельске в новогоднюю ночь на улицах города будут работать более 260 сотрудников полиции. Количество патрулей увеличено в 1,5 раза. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации пресс-службы ведомства, особое внимание в новогодние каникулы будет уделено проверкам точек продажи алкогольной продукции в связи с изменением в федеральном законодательстве. Для этого создана специальная группа сотрудников полиции, которая будут проводить рейды с 1 января.

«Все мероприятия по подготовке к усиленной работе в новогодние праздники нами выполнены. Созданы дополнительные поисковые группы, которые будут работать в Соломобальском, Октябрьском и Ломоносовском округах, где ожидается большое скопление жителей во время новогодних гуляний. Все городские мероприятие будут проверены инженерной группой со служебными собаками. В период новогодних каникул в Архангельске в полтора раза увеличено количество патрулей. В новогоднюю ночь на улицах города будет работать более 260 сотрудников полиции. Также в 6−7 и 18−19 января под усиленную охрану будут взяты все 16 православных храмов Архангельска. Полиция готова к обеспечению общественного порядка в выходные дни», — сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка городского УВД полковник Михаил Иванов.

Читайте подробнее: Более 200 полицейских будут работать в Архангельске в новогоднюю ночь

Сегодня, 29 декабря, в Ростовской области ребятишек из Донбасса поздравят с наступающим Новым годом региональные власти. Подарки вручат в Неклиновском районе, где приняли вынужденных переселенцев пять стационарных пунктов временного размещения. В детских центрах и лагерях на сегодняшний день кров обрели 1 тыс. 105 человек, из них 363 ребенка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что для 60 детей из Донбасса, в том числе, из Горловки новогодние каникулы пройдут в Ростове-на-Дону. Ребятишек смог разместить у себя дома ростовский меценат Игорь Греков, к которому обратились их мамы. Накануне они водили хоровод у хвойной красавицы, также посетят Рождественскую елку и различные мероприятия.

Всего в донском регионе временное прибежище предоставлено 29 тыс. 271 гражданину Украины. Приютили беженцев у себя родственники, неравнодушные к событиям в Донбассе люди.

Вместе с тем, отмечен увеличивающийся поток граждан, возвращающихся из Ростовской области домой. Только за последние сутки свыше 5,5 тыс. человек пересекли российско-украинскую границу и покинули регион. Сотрудники погрануправления ФСБ России по региону подвели итоги уходящего года и отметили, что в 2015 году наиболее загруженным оказался пункт пропуска «Донецк» («Изварино»), где пассажиропоток в разгар лета достигал 9 тыс. граждан в сутки при пропускной способности в 3,8 тыс. человек. Загруженными зачастую становятся МАПП «Новошахтинск», «Гуково», «Матвеев Курган», «Куйбышево» («Мариновка»). В преддверии новогодних праздников количество пересекающих российско-украинскую границу может увеличиться, поэтому пограничники рекомендуют «заранее позаботится о выборе маршрута следования через госграницу, а также проверить наличие действительных документов необходимых для ее пересечения».

Читайте подробнее: 2016-й на Дону будут встречать 29,3 тыс. вынужденных переселенцев с Украины

Саратовским чиновникам указано не расслабляться на новогодних каникулах

Власти заявили, что подготовка к реализации запланированных мер безопасности ведётся в штатном режиме, на период проведения праздничных мероприятий обеспечена готовность резервной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По официальной информации, в муниципальных районах создан аварийный запас материально-технических ресурсов. Организовано круглосуточное дежурство в 13 поисково-спасательных службах, расположенных на территории области. Проведена техническая проверка региональной системы оповещения населения области. Для работы котельных созданы запасы основного и резервного топлива.

Губернатор Валерий Радаев довел до сведения своего кабинета министров, что наступают новогодние праздники, но это не повод расслабиться. Наоборот, нужно максимально сосредоточиться, чтобы все графики запланированных мероприятий были выдержаны и исполнены. И потребовал от своих высокопоставленных чиновников — быть на постоянной круглосуточной связи.

Читайте подробнее: Саратовским чиновникам указано не расслабляться на новогодних каникулах

В новогодние праздники жителей и гостей Волгограда ждут разнообразные мероприятия — ёлки, дискотеки, фестивали, парад Дедов Морозов. Всего в праздничной программе — свыше 140 событий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 29 декабря, основные праздничные торжества состоятся, по традиции, в центре Волгограда — на площади Павших Борцов.

Стартовали общегородские новогодние массовые мероприятия еще 26 декабря новогодним молодежным представлением «Ледяная сказка». А 31 декабря на главной площади города состоится концертно-развлекательная программа «Новогодняя ночь». Концерты, дискотека, а также конкурсы и игры продлятся с 22 до 4 часов утра. Продолжатся новогодние и рождественские гулянья концертными программами 3 января с 15:00. В этом году каждый район Волгограда ежедневно будет представлять свои творческие коллективы в новогодних и рождественских праздничных концертах и театрализованных представлениях.

Читайте подробнее: Свыше сотни мероприятий ждут волгоградцев в новогодние праздники

По заявлению властей, в новогодние праздники в Самаре будут приняты дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей, а также усилится обеспечение антитеррористической защищенности важных объектов, сообщает корреспондент ИА REGNUM

По данным мэрии Самары, в преддверии Нового года проведены комплексные проверки противопожарного и антитеррористического состояния подведомственных учреждений, особое внимание обращено на состояние эвакуационных выходов, а также помещений, в которых будут проводиться массовые мероприятия. С руководителями социальных и образовательных учреждений города проведены дополнительные инструктажи.

Управление МВД приняло дополнительные меры для обеспечения общественного порядка. В праздничные дни весь личный состав полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы с круглосуточным дежурством ответственных лиц. К обеспечению правопорядка будут привлечены более 700 сотрудников полиции, частных охранных предприятий и военнослужащих. Помогать им в этом будут добровольные народные дружины.

Читайте подробнее: Самарские власти рапортуют об антитеррористических и противопожарных мерах

На территории Калужской области планируется проведение свыше 400 новогодних мероприятий, в которых ожидается участие свыше 60 тысяч человек

Сотрудники УМВД, УФСБ, а также регионального управления МЧС в преддверии новогодних праздников переведены на круглосуточный режим дежурства, сообщили 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужской областной антитеррористической комиссии.

В обеспечении общественного порядка в дни предстоящих праздников планируется задействовать более двух с половиной тысяч сотрудников полиции, а также четыреста членов добровольных народных дружин и казаков. Только на Театральной площади Калуги в новогоднюю ночь будут нести службу двести стражей правопорядка. В период празднования Рождества Христова церкви и храмы региона будут взяты под круглосуточную охрану. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности при проведении детских праздников.

Читайте подробнее: Калужские силовики приступили к усиленному режиму несения службы

В честь новогодних торжеств на территории области будет организовано 141 место массового отдыха населения и 68 площадок для массовых гуляний. Жители крупных городов региона смогут увидеть 7 пиротехнических постановок — салюты и фейерверк-шоу. За безопасностью этих мероприятий будут следить 1013 сотрудников МЧС.

Кроме того, по данным спасателей, в регионе существует более 60 мест, где хранится, либо продается пиротехника. Также в период зимних каникул на территории области будут работать 10 организаций отдыха и оздоровления детей. Эти объекты также взяли на особый контроль сотрудники госпожнадзора, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

В настоящий момент инспекторы завершают череду проверок в учебных заведениях региона. В частности, в Вологде уже проверили 39 школ, 83 детских сада и 37 учреждений культуры. Также проверке подвергся 21 магазин, торгующий пиротехникой и 18 мест, где установлены новогодние ели. Всего в областном центре запланировано 46 городских мероприятий и 17 мероприятий на уровне микрорайонов. В Череповце новогодние мероприятия пройдут на 33 площадках.

Читайте подробнее: На Вологодчине Новый год пройдет под контролем 1000 пожарных

Перед входом на массовые гуляния вологжанам придется пройти через металлодетекторы.

Обеспечением порядка новогодних мероприятиях в Вологодской области займутся более тысячи сотрудников УМВД. С сегодняшнего дня полицейские переведены на усиленный вариант несения службы. Такие меры предприняты для обеспечения общественного порядка во время новогодних и рождественских праздников.

В ночь на 1 января основная часть стражей правопорядка заступит на дежурство в местах народных гуляний. Все площадки для проведения праздничных мероприятий будут обследованы на предмет антитеррористической защищенности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УМВД.

Читайте подробнее: Охранять покой вологжан в новогоднюю ночь будут 1000 полицейских

Меры безопасности в праздники никогда не бывают лишними. Тем более, в такой огромной стране, где только в новогоднюю ночь пассажирами железной дороги станет количество людей, сопоставимое с населением среднего европейского города.

В новогоднюю ночь в пути будет находиться 520 поездов, в которых будут следовать более 320 тыс. пассажиров. По традиции, начальники поездов поздравят пассажиров с праздником по поездной радиосвязи. Также в период с 23 по 31 декабря детям, путешествующим в поездах, вручат сладкие подарки, сообщили в пресс-службе РЖД

В целом в период новогодних перевозок с 24 декабря по 10 января поездами АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») будут перевезены свыше 5,1 млн пассажиров, в том числе 70 тыс. детей. Для их перевозки назначено свыше 170 дополнительных поездов, которые совершат более 620 рейсов.

Наибольшая нагрузка ожидается на Московском транспортном узле. Всего в период предпраздничных дней и новогодних каникул с московских вокзалов планируется отправить свыше 3 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в прошлом году. Увеличение связано с успешной реализацией программы «Дневной экспресс», в рамках которой в уходящем году были назначены дополнительные дневные поезда в сообщении с Москвой и Нижним Новгородом, Белгородом, Смоленском, Курском, Орлом.

Читайте подробнее: Новый год в поездах встретят более 320 тыс. пассажиров