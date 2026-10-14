14 октября Русская православная церковь отмечает день Покрова Пресвятой Богородицы — один из великих праздников, глубоко укорененный в народном сознании.

Александр Река/ТАСС

В этот день миллионы верующих обращаются к Божией Матери с молитвами о защите и помощи. Для России образ Богородицы издавна связан с решающими моментами истории, она воспринимается как покровительница страны.

В основе торжества лежит церковное предание о событии X века в Константинополе. Во время всенощного бдения во Влахернском храме святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний увидели явление Божией Матери. Она молилась, а затем распростерла над людьми свой омофор — головное покрывало. Это стало знаком заступничества и защиты города от врагов. Вскоре осада была снята.

Хотя событие произошло в Византии, этот великий праздник — общий для всего православного мира. На Руси он получил особое распространение и глубокое народное осмысление.

Его установление связывают с именем святого князя Андрея Боголюбского в XII веке. Князь почитал Андрея Юродивого и способствовал тому, чтобы образ раскинутого омофора воспринимался как милость и покровительство над всей Русской землей. В честь Покрова стали возводить храмы — одним из древнейших является храм Покрова на Нерли, построенный по указу князя.

Станислав Красильников/ТАСС Церковь Покрова на Нерли

«В истории нашей Родины мы можем увидеть множество таких преданий и историй, когда заступничество Божьей Матери спасло от врага», — говорит монах Киприан, в миру Валерий Анатольевич Бурков. Боевой офицер, летчик, прошедший войну в Афганистане и переживший тяжелое ранение, он был одним из последних, кто получил высшую награду СССР — в 1991-м полковник Бурков был удостоен звания Героя Советского Союза.

В 2016 году он — к тому моменту известный общественный деятель — принял постриг с именем Киприан.

Инок напоминает о том, что в сложные для нашей страны моменты не только монахи и белое духовенство, но и всё общество — и ее защитники — возносили молитвы к заступнице.

«Есть на нашей земле и особое место — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Дивеево — четвертый земной удел Пресвятой Богородицы. Она выбрала его сама, и это место Ее особого покровительства», — говорит отец Киприан.

Михаил Климентьев/ТАСС Монах Киприан

Неслучайно православный христианин на протяжении веков обращается к Пресвятой Богородице и в радости, и в скорби, и особенно в минуты смертельной опасности.

Мать Спасителя задолго до основания дивеевской обители не оставляла Русь своей защитой. Отец Киприан приводит свидетельство летописцев: в 1395 году, когда войско Тамерлана угрожало Москве, люди собрались перед Владимирским образом и «едиными устами» обратились к Божьей Матери. Завоевателю во сне явилась величественная жена и повелела оставить русскую землю — войско повернуло обратно.

В 1612 году народное ополчение Минина и Пожарского с Казанской иконой Божией Матери шло освобождать Москву от польско-литовских захватчиков и достигло успеха. Русское государство, стоявшее на грани исчезновения, было спасено и возродилось после Смуты.

Святая заступница являла свои чудеса и в недавние времена.

Во время «грозы 1812 года», перед решающим Бородинским сражением, «по рядам русских войск пронесли Смоленскую икону Богородицы», отметил монах Киприан. Враг, рассчитывавший диктовать волю из захваченной Москвы, не удержал и свою столицу: в 1814-м русские были в Париже.

С первых дней Великой Отечественной, при всей официально объявленной атеистической политике, церковь молилась Царице Небесной, прося о защите воинов и о победе над врагом.

«Сохранились и рассказы участников Великой Отечественной войны о явлении Богородицы во время сражения на Курской дуге», — говорит монах Киприан.

«И в наше время люди рассказывают о необычайной помощи Царицы Небесной, — отмечает священнослужитель. — Вспомним трагедию Будённовска 1995 года. Сохранились свидетельства о явлении Божьей Матери во время захвата больницы террористами. В 2008 году, во время боев в Цхинвале, местные жители тоже рассказывали, что видели Божью Матерь, которая защищала город и его жителей».

Монах напомнил о словах великого военачальника и глубоко верующего христианина Александра Суворова. Во время перехода через Альпы войска оказались в крайне тяжелом положении, практически окруженные противником.

«На военном совете полководец обратился к своим генералам, объяснил всю опасность ситуации, а затем произнес: «Но мы русские, с нами Бог», — привел пример отец Киприан.

Он также поделился личным, «афганским» опытом.

«Вот, казалось бы, война, суровые мужчины, вооруженные люди, которые каждый день смотрят смерти в лицо. И вдруг они обращаются за Божьей помощью к Божьей Матери, к женщине. Почему? Я сам прошел Афганистан, потом долго лежал в госпиталях и знаю, что в самые тяжелые минуты мы вспоминали всегда своих матерей. Даже вслух звали их, плакали, обращаясь к ним», — сказал монах.

Говоря о нынешних событиях, Киприан обратился с пожеланиями к военнослужащим и ко всем, кто их поддерживает.

«И сегодня, когда наши ребята выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, мы молимся о них, просим Царицу Небесную сохранить им жизнь, укрепить их дух, помочь преодолеть все испытания и вернуться домой. Хочу пожелать нашим воинам крепости духа, мужества, помощи Божьей и благополучного возвращения домой. А всем нам — не забывать молиться за них, помогать их семьям, поддерживать раненых, заботиться о тех, кто потерял близких».