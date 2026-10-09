Созданная как политической проект на замену канонической Украинской православной церкви, политическая ПЦУ всё больше мелькает в связи с очередным позором.

Иван Шилов ИА Регнум

Свежайший случай — провал успешного бизнес-проекта епископа Ужгородско-Хустской епархии Кирилла (Михаила Михайлюка), которого на днях Калушский горрайонный суд признал виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Михайлюк придумал простую схему: продавал военнообязанным мужчинам священнический сан, что давало им законные основания избежать мобилизации. За подобные услуги епископ Православной церкви Украины получал 1 тыс. долларов США с человека, но с 2024 года поднял таксу до 2 тыс. долларов.

Схема была простой: потенциальный клиент через посредников передавал деньги, а взамен получал грамоту и документы. При этом на сайте епархии размещалась информация о якобы проведенной хиротонии. В отдельных случаях Михайлюк даже лично наведывался в ТЦК в рясе, чтобы подтвердить подлинность документов и церковного статуса своего «клиента», которому пришла повестка.

По данным следствия, с июня 2023-го по ноябрь 2025 года участники схемы подготовили документы для 291 военнообязанного. Если исходить из названных расценок, общий оборот мог составить до полумиллиона долларов.

Деятельность Михайлюка и его сообщников набрала солидные обороты — к ловкому епископу буквально хлынул поток военнообязанных из всех регионов Украины, привлеченных низкой ценой и эффективным решением (священники «государственной» ПЦУ, как правило, автоматически имеют бронь).

Но жадность и погубила: производство новых патриотических попов в промышленных масштабах на фоне острого дефицита мобресурса привлекло внимание правоохранительных органов — и лавочку прикрыли.

Еще 13 ноября 2025 года Синод ПЦУ отстранил Михайлюка от управления епархией и запретил ему совершать таинства. 2 февраля 2026 года синодальная комиссия постановила уволить его и определить местом пребывания мужской монастырь святого великомученика Пантелеймона в селе Шипинцы Черновицкой области — отправили в ссылку.

Впоследствии епископ пошел на сделку с прокуратурой, признал вину, перечислил 500 тыс. гривен на нужды ВСУ и был таков: приговор суда — пять лет лишения свободы, но с освобождением от отбывания наказания под испытательный срок в три года.

Практически отделался легким испугом, но этот случай лишь подтверждает состояние глубокого кризиса, в котором оказалась «проукраинская церковь», призванная, согласно первоначальной идее, полностью заместить «московскую» в лице УПЦ. И это констатируют даже те, кто теоретически находится с ней по одну сторону баррикад.

«Это большое пятно на всю организацию. И это на руку УПЦ, поскольку их теперь всё больше и больше людей считают мучениками, страдающими за веру, а к ПЦУ станут относиться как к приспособленцам, тем, кто пользуется поддержкой власти для обогащения. Я думаю, таких случаев гораздо больше. Естественно, и у нас тоже», — утверждает в беседе с ИА Регнум священнослужитель Украинской греко-католической церкви из Ивано-Франковской области отец Андрей.

Насколько серьезно дело Кирилла можно понять, если вспомнить, что ПЦУ с момента создания в 2018 году стала одной из важных институциональных опор постмайданной Украины. Новая церковная структура должна была укрепить «религиозную самостоятельность» страны, вытеснить УПЦ, забрав все ее приходы и монастыри, вести провластную пропаганду.

Для украинского политического руководства это было не столько церковное, сколько и национально-политическое предприятие.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и другие иерархи постоянно выступали с патриотическими заявлениями, поддерживали украинскую армию и курс страны на интеграцию с ЕС и НАТО. С началом боевых действий ПЦУ, как и УГКЦ, стала активно участвовать в поддержке военных и мобилизационной кампании.

Например, в январе 2025 года клирик из Черновцов и бывший духовный наставник батальона «Реванш» Ярослав Ясенец записал резонансное видеообращение в поддержку ТЦК и мобилизации, посоветовал людоловам молиться святому Иоанну-воину, чтобы тот помогал в поисках уклонистов.

«Раньше ему молились за помощью в поисках рабов и беглых слуг», — заявил священник, таким образом невольно подчеркивая статус уклонистов для современной Украины. И о «благословенной» работе ТЦК высказывался не он один.

Теперь же всё это одним махом рушится.

И более того, когда на фоне кадрового голода те же самые «пиксельные» тащат в бусик представителя «правильной церкви», всякий раз оказывается, что именно ему-то служить никак нельзя.

Так, в декабре 2025 года повестку получил священник ПЦУ из Тернопольской области Алексей Филюк, известный также как блогер. Это произошло после отпевания погибшего военнослужащего, сразу по окончании процедуры. Филюк тут же кинулся кричать, что у него есть основания для отсрочки, в том числе связанные с воспитанием пятерых детей и работой.

Хотя ранее в публичных выступлениях неоднократно призывал своих слушателей защищать Украину и даже сообщил, что не будет грехом, если в ТЦК сдать буйного тестя, который имеет хорошее здоровье, дебоширит и выпивает.

В том же месяце появилась информация, что прямо у храма в селе Черная Диброва (Черновицкая область) сотрудники ТЦК затащили в автомобиль священника ПЦУ Илью Кузюка, когда он направлялся на вечернее богослужение.

Кузюк начал возражать, показывать документы о сане и брони, но его отправили в Ровно с намерением задействовать как капеллана. И после вмешательства руководства и огласки в СМИ отпустили домой.

Хотя, казалось бы, панотец должен был показать личный пример доблести своей пастве, раз выпал такой шанс. Мобилизованных священников УПЦ никто домой не отпускает.

То, что пока за представителей госцеркви кто-вступается, показывает, что особый статус за ними еще имеется. Однако такие случае (которых уже больше чем два), в свою очередь, говорит о реальном к ним отношении. Поскольку ни одной своей функции в итоге ПЦУ не выполнила.

Как сообщил на Архиерейском соборе 14 июля 2026 года ее предстоятель митрополит Епифаний, в структуру входят более 9200 религиозных общин, объединенных в 46 епархий. Однако постоянный священник, который может регулярно совершать полный цикл богослужений, по официальным данным, есть только в 6 тыс. общин.

Более 500 священнослужителей ПЦУ ушли в капелланы. Из 2 тыс. приходов УПЦ, насильно переданных в состав политической церкви, только 10–15% перешли вместе со священником.

В итоге с кадрами беда, есть множество случаев, когда один батюшка обслуживает сразу несколько сёл. Глава Хмельницкой епархии ПЦУ Симеон Шостацкий прямо говорит о «кадровом голоде», поскольку, кроме клириков, не хватает и других специалистов — регентов, руководителей хоров и чтецов, обладающих знанием церковного устава.

По подсчетам протоирея Захария Зализного, в 500 приходах ПЦУ Хмельницкой области служит порядка 220 клириков. Кроме храмов, где священник должен быть настоятелем, ему назначают так называемые «приписные» сёла, где нет собственных церквей.

Священник должен наведываться туда, например на похороны, и очень часто проводит все службы совершенно бесплатно. «Условно есть сёла, где почти не осталось жителей, живет примерно до 15 человек. В основном пожилых. Они не могут снабдить священника даже топливом. Но всё равно тех людей никто не обделяет, их также посещают», — жалуется Зализный.

Само по себе это не доказывает, что ПЦУ обречена на исчезновение, однако показывает разрыв между административным расширением и реальными возможностями структуры. Церковь нельзя построить одним лишь переоформлением собственности на храм: для ее нормальной жизни нужны духовенство, община и устойчивые отношения между ними.

А выстраивать отношения с фриками, которые постоянно что-то чудят, люди особо не спешат.

Несмотря на то что в медиа постоянно выискивают какие-то грехи «московского патриархата», как грибы множатся случаи, когда в центре скандалов оказываются именно такие персонажи, как наш епископ, с которого начат рассказ.

Так, 3 декабря 2025 года в селе Баратов Львовской области произошло ДТП с участием 44-летнего настоятеля прихода Богородицы Дрогобычско-Самборской епархии ПЦУ Романа Гладкого. По сообщениям украинских СМИ, управлявший BMW X5 священник выехал на встречную полосу, в результате чего погиб 33-летний житель Городка — отец троих детей.

В публикациях сообщалось, что в крови водителя обнаружили 1,5 промилле алкоголя. К слову, таких случаев было минимум четыре, и в трех из них фигурирует именно автомобиль BMW X5, какая-то в этой церкви к нему особая любовь.

Силовые захваты храмов с избиением духовенства и прихожан, публичные атаки на крестные ходы, человеконенавистнические высказывания в исполнении пэцэушной братии больше не вызывают прежнего энтузиазма. Безблагодатная структура как-то очень заметно маргинализируется.

И в конечном счете судьбу этого церковного проекта определит не количество зданий в его распоряжении, а люди, которые не готовы идти к тем, кто им откровенно неприятен.