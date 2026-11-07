Мария Шукшина сообщила о смерти своей матери — народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной: «Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв ваших, милые, добрые люди».

Сергей Пятаков/РИА Новости Актриса Лидия Федосеева-Шукшина

Основной причиной смерти Федосеевой-Шукшиной стала острая сердечная недостаточность на фоне общей ослабленности организма. Последние пару лет она практически не покидала больниц.

Проблемы со здоровьем преследовали народную артистку последние несколько лет. 14 октября Лидия Николаевна в очередной раз попала в реанимацию из-за затруднения дыхания на фоне хронической бронхиальной астмы. В больнице ее погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако вскоре дочь Шушкиной, Ольга, поделилась информацией о том, что маме уже лучше и ситуация не критическая. «Она слабая, да, но человеку уже много лет», — сказала тогда Ольга Шукшина ТАСС.

Ранее, в сентябре, артистке потребовалась помощь врачей после того, как она упала в квартире. А осенью 2025 года Федосеевой-Шукшиной провели операцию по стентированию сосудов сердца. Двумя годами ранее она перенесла инсульт.

Кинематографический дебют тогда еще маленькой Лиды состоялся в 1955 году — она снялась в эпизоде в фильме «Два капитана».

Кадр из к/ф «Сверстница». 1959 Лидия Федосеева-Шукшина в роли Тани

Во время поступления во ВГИК на вопрос члена приемной комиссии Олега Пыжова, зачем она поступает на актерский факультет, Лидия честно ответила: «Хочу видеть себя на экране». Приемная комиссия честность абитуриентки отметила. Девушку приняли, правда, уже на третьем курсе Лиду из ВГИКа отчислили за систематические пропуски занятий — тогда у нее родилась старшая дочь.

Через год мечтающая о славе студентка восстановилась во ВГИКе, но уже в мастерской Сергея Герасимова (режиссера «Тихого Дона») и Тамары Макаровой («Молодая гвардия»).

Самой известной работой Лидии Федосеевой-Шукшиной стала главная женская роль в фильме ее супруга Василия Шукшина «Калина Красная». Кстати, название фильма появилось благодаря Лидии.

РИА Новости Василий Шукшин в роли Егора и Лидия Федосеева-Шукшина в роли Любы в фильме «Калина красная», 1973 год

Когда вместе с Василием они ехали в поезде на съемки, Лида неожиданно запела песню про калину. Супруг песню поддержал, а потом решил, что именно так и должна называться его картина. Роль Любы Байкаловой Василий Макарович писал специально для Лидии, как, впрочем, и следующую роль — Нюру в фильме «Печки-лавочки».

Когда Василия Шукшина не стало, Лидия Николаевна, по собственному признанию, считала, что и ее жизнь закончена. Тем более что, узнав о смерти супруга, она потеряла малыша, которым была на тот момент беременна. Актриса долго не могла оправиться от горя — 11 месяцев не выходила из дома, даже подумывала об уходе в монастырь. Вернуться к жизни ей помог однокурсник Сергей Никоненко, уговоривший её сняться в фильме «Трын-трава».

«У меня с ним было трудное счастье, но это было счастье. Мне его очень не хватает. Шукшин для меня был всем. Вместе с ним из моей жизни ушло счастье», — позже расскажет в одном из своих интервью Лидия Николаевна.

А. Ковтун/РИА Новости Василий Шукшин с женой Лидией Федосеевой и дочерьми Машей и Олей. 1974 год

Всего Лидия Федосеева-Шукшина была замужем пять раз — за Вячеславом Ворониным, Василием Шукшиным, Михаилом Аграновичем, Мареком Межеевским и Бари Алибасовым.

У Лидии Николаевны остались трое дочерей — Анастасия (от первого брака с Вячеславом Ворониным, девочку воспитывал отец), Мария и Ольга (от брака с Василием Шукшиным), шестеро внуков, трое правнуков — Вячеслав, Марк-Адам и Мартин.

По стопам родителей в актерскую профессию пошла только средняя дочь Лидии Николаевны — Мария. Дочь Ольга также училась во ВГИКе, но актерская карьера у нее не сложилась.

Илья Питалев/РИА Новости Актрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина

Анастасия же так и не простила матери уход из семьи. Отношения со старшей дочерью у Лидии Федосеевой-Шукшиной всю жизнь оставались очень сложными. Тем более что, выйдя замуж, Анастасия покинула Россию. В последнее время вместе с дочкой и внуком она живет в Хургаде.

Лидия Федосеева-Шукшина не бросала любимую профессию до тех пор, пока могла самостоятельно передвигаться по площадке. В 2014 году она сыграла Марту Петровну Галанчик в мелодраме «Линия Марты», а в 2018 году появилась в британско-американском сериале «МакМафия», где исполнила роль матери российского криминального авторитета.

Скандалы, казалось бы, постоянно возникающие в ее семье в последние годы, Лидия Николаевна переживала очень болезненно. Разлады с родными очень сильно подрывали здоровье актрисы.

Кадр из к/ф «Линия Марты». 2014 Лидия Федосеева-Шукшина в роли Марты Петровны

«Жизнь научила меня никого не осуждать — если человек так или иначе поступил, значит, были на то свои причины, уж точно не мне его судить. Господь мне дал терпение и умение ладить с людьми», — грустно отвечала Федосеева-Шукшина журналистам, когда речь заходила о семейных проблемах, в которых она чаще всего винила именно себя.

«Я верю в бессмертие души, и поэтому я знаю, что Василий Макарович всё видит, всё знает. Захожу иногда в кабинет и говорю: «Вась, ты мне прости. Ради бога, прости! Дурная я, дурная!» Ну правда, я исправлюсь, пойду исповедуюсь», — с грустной улыбкой разводила руками народная артистка.

Прощание с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной состоится во вторник, 10 ноября, в Кунцевском траурном зале в Москве. После артистку похоронят на Новодевичьем кладбище, где покоится главный мужчина ее жизни — Василий Шукшин.