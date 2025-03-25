Москва, 25 марта, 2025, 20:09 — ИА Регнум. Решение о создании единой социальной карты для российских пенсионеров назрело и вполне реализуемо. Об этом во вторник, 25 марта, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с ИА Регнум.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести единую социальную карту для российских пенсионеров. Глава фракции подчеркнул, что российские граждане трудятся на благо всей страны, а не отдельного субъекта.

«При необходимых изменениях в законодательной сфере эта инициатива вполне реализуема. Более того, это назревшая мера. У нас же есть общенациональная система полисов федеральных. У нас есть общенациональная система образования. Да и наша пенсионная система не является региональной. Поэтому единая система льгот по этим картам пенсионеров вполне возможна»,— прокомментировал идею Колташов.

По его словам, для реализации данной инициативы необходимо принять закон о единой общенациональной политике льгот для пенсионеров и о региональных механизмах их финансирования. После этого останется только определиться, кто будет заниматься финансированием — центр или регионы.

«У нас же есть «Пушкинская карта». Она же не региональная, она общенациональная. Дети могут ей пользоваться там, где они находятся. Например, они поехали с Урала на родину Пушкина всей семьёй. Можно же воспользоваться «Пушкинской картой» для покупки билетов ребенку на посещение музея? Да, можно это сделать. Пенсионеры должны иметь такие же возможности. У нас пенсионеры российские, а не орловские, кубанские, краснодарские или тверские. Они, соответственно, должны иметь единую карту»,— подытожил Колташов.

Экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с ИА Регнум заявил, что единая социальная карта для российских пенсионеров позволит значительно упростить получение необходимых льгот. Однако эксперт отметил, что реализация такой инициативы потребует организованного вовлечения всех социальных структур.

«Единая социальная карта позволит упростить проезд в пассажирском транспорте, получение льгот во всех регионах, где бы ни проживал пенсионер. При переезде от постоянного места проживания к детям пенсионер или ветеран сможет пользоваться этой картой независимо от субъекта Российской Федерации», — рассказал специалист.

По словам доцента, реализация такой инициативы потребует организованного вовлечения всех социальных структур, всех регионов. Такие действия будут необходимы для того, чтобы обменяться данными и, соответственно, сформировать единую карту всех пенсионеров по стране, объяснил собеседник агентства.

«То есть собрать все данные по каждому льготнику, чтобы человек с этой картой имел возможность пользоваться ею по всей стране. А для этого нужно понимать, какие льготы у него есть. По итогу, эта инициатива станет полезным инструментом для пенсионеров и в будущем, уверен, будет реализована», — заявил Щербаченко.

Эксперт согласился с тем, что граждане старшего поколения будут, безусловно, заинтересованы во введении единой социальной карты. Преимущества от таких изменений они смогут почувствовать при путешествии по России, сообщил специалист.

«При путешествиях из Москвы в Санкт-Петербург социальная карта москвича там не работает и нужна социальная карта Санкт-Петербурга. Единая же карта упростит, соответственно, пенсионерам доступ к льготам, к транспорту по всей стране»,— в завершении рассказал Щербаченко.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 апреля в России будут проиндексированы на 14,75% социальные пенсии. Повышение выплат затронет почти 4,2 млн россиян. Поддержку государства получат люди с инвалидностью, граждане, потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Ранее, 21 марта, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что у работающих в нормальных условиях труда россиян есть возможность досрочного выхода на пенсию. Она уточнила, что для этого необходимо наличие длительного трудового стажа — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.

Депутат Государственной думы Сергей Гаврилов 18 марта рассказал, что россияне могут повысить свою пенсию с помощью контроля учета трудового стажа. По его словам, это возможно с помощью выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию (только для женщин).