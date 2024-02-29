Материалы с тегом «РУСАДА»
РУСАДА на год дисквалифицировало семь игроков клуба МХЛ «Толпар»
Независимая Национальная антидопинговая организация РУСАДА дисквалифицировала на год семерых игроков клуба Молодёжной хоккейной лиги «Толпар». Об этом сообщила пресс-служба агентства. «29 февраля 2024 года завершились слушания по делам игроков хоккейного клуба «Толпар». Дисциплинарный...
29 февраля 2024
РУСАДА заявило о недостатке полномочий по расследованию дела Валиевой
У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нет достаточных полномочий, чтобы провести расследование в отношении окружения фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 31 января заявила генеральный директор организации Вероника Логинова. Она рассказала, что РУСАДА провело расследование в отношении...
31 января 2024
РУСАДА дисквалифицировало баскетболиста Курбанова на три месяца
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на три месяца форварда московского баскетбольного клуба ЦСКА Никиту Курбанова. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ведомства. «Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение...
18 января 2024