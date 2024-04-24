Москва, 24 апреля, 2024, 15:13 — ИА Регнум. В настоящее время дисквалификацию за наличие в пробах мельдония и его метаболитов отбывают 46 российских спортсменов, говорится в пресс-релизе, размещённом на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Замир Усманов / ТАСС

Агентство также информировало, что фигурист Артём Алейников будет отбывать четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В октябре 2023 года спортсмен был дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония. Дисквалификация отсчитывается от 20 декабря 2023 года.

«Национальный центр спортивного арбитража вынес решение по делу о нарушении, предусмотренном п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, спортсменом Алейниковым Артёмом. Национальный центр спортивного арбитража оставил в силе решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА», — сказано в сообщении.

Алейникову 18 лет. В последний раз спортсмен принимал участие в официальных соревнования в сезоне-2022/23. Тогда фигурист показал седьмой и девятый результаты на этапах Гран-при России в Казани и Перми соответственно

Как передавало ИА Регнум, мельдоний находился в программе мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 2014 года, а в 2016 году он был запрещён в спорте в соревновательный и внесоревновательный периоды. После запрета вокруг использования мельдония произошёл ряд допинговых скандалов. Одним из самых громких стало дело экс-первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга, а именно запрещённого препарата мельдония, который содержался в принимаемом ею уже 10 лет препарате милдронате. Шарапову дисквалифицировали на два года.

После апелляции, поданной спортсменкой, срок был сокращён до 15 месяцев, что позволяло вернуться на корт 26 апреля 2017 года, так как суд признал, что Шарапова принимала мельдоний непреднамеренно, не для улучшения результатов. В 2020 году российская теннисистка завершила спортивную карьеру.