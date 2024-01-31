Москва, 31 января, 2024, 11:58 — ИА Регнум. У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) нет достаточных полномочий, чтобы провести расследование в отношении окружения фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 31 января заявила генеральный директор организации Вероника Логинова.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Камила Валиева

Она рассказала, что РУСАДА провело расследование в отношении персонала спортсменки в рамках полномочий, которыми наделено агентство в соответствии с российским законодательством и документами Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«На наш взгляд, полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Она добавила, что у РУСАДА нет функционала правоохранительных органов, поэтому агентство не может проводить оперативно-разыскные мероприятия.

По её словам, в большинстве случаев расследование РУСАДА ограничено добровольным участием и анализом собранной информации.

Как ранее сообщало ИА Регнум, департамент разведки Всемирного антидопингового агентства (WADA) продолжит изучать свидетельства о роли команды Валиевой в якобы имевшем место нарушении ею антидопинговых правил, заявили в WADA. Там отметили, что представители агентства должны были наблюдать и контролировать расследование РУСАДА о роли персонала фигуристки, при этом сотрудники WADA не приезжали в Россию, осуществляя «надзор» дистанционно.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Международный союз конькобежцев (ISU) 29 января заявил, что приветствует решение CAS, а уже на следующее утро сообщил, что Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы 2022 года, а сборную России — командного олимпийского золота, выигранного в 2022 году в Пекине.

Дисквалификация Валиевой и лишение России золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале. 29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон возлагает на WADA и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.

В Олимпийском комитете России (ОКР) отметили, что дисквалификация Валиевой означает, что российскому спорту объявлена война.