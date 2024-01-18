Москва, 18 января, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало на три месяца форварда московского баскетбольного клуба ЦСКА Никиту Курбанова. Об этом 18 января сообщила пресс-служба ведомства.

РИА Новости/Максим Блинов Никита Курбанов

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Никиту Курбанова на три месяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок отстранения отсчитывается с 10 января 2024 года. При этом будет зачтён уже отбытый срок временного отстранения — с 20 октября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 27 октября пресс-служба ЦСКА сообщила, что Курбанов принял решение приостановить карьеру по личным причинам. В клубе отметили, что не будут давать никаких дополнительных комментариев, и попросили с уважением отнестись к личной жизни игрока.

37-летний Курбанов является воспитанником ЦСКА. В 2015 году он вернулся в состав «армейцев» после выступлений за петербургский «Спартак», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».