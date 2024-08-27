Москва, 27 августа, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Академию фигурного катания «Ангелы Плющенко» не поставили в известность о проблемах с допингом у спортсменки Варвары Горобченко, говорится в опубликованном 27 августа заявлении организации.

angelsofplushenko.com Варвара Горобченко

В академии отметили, что Горобченко прекратила обучение задолго до решения о дисквалификации. С 15 ноября 2022 года по 15 декабря 2023 года спортсменка находилась на учебно-тренировочных сборах по фигурному катанию, проходивших на базе академии. В это время её тренером была Светлана Хаблова. Решение об участии в соревнованиях фигуристка принимала совместно со спортивными властями Волгоградской области.

«Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко В. В. и её представители не довели до сведения Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко», — указано в заявлении академии в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало ученицу олимпийской чемпионки Юлии Липницкой Горобченко на пять лет за употребление мельдония и сибутрамина. Срок дисквалификации отсчитывается с 15 мая 2023 года.