Материалы с тегом «Рамзан Кадыров»
Кадыров сообщил о рабочей встрече с Путиным в Кремле
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал фото с президентом России Владимиром Путиным и сообщил о рабочей встрече в Кремле в Telegram-канале Встреча Кадырова и Путина прошла в День защитника Отечества. Глава Чечни рассказал президенту России о наиболее важных направлениях развития...
23 февраля 2024
Кадыров оценил значение освобождения Авдеевки
Освобождение Авдеевки (ДНР) стало ещё одним шагом к победе российской армии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 19 февраля в ходе общения с журналистами. Он выразил мнение, что после такого результата Вооружённые силы РФ станут продвигаться до Киева ещё большими шагами. «Авдеевка — один шаг к победе...
новость часа
19 февраля 2024
Сыну главы Чечни вручили орден Кадырова
Старшего сына главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова назначили на должность регионального министра по делам молодёжи и вручили орден Кадырова. Об этом сообщил спикер чеченского парламента Магомед Даудов. «Поздравляю… министра Чеченской Республики по делам молодёжи Ахмата Кадырова с присвоением...
17 февраля 2024
Ликвидированная в Чечне группа боевиков оказала сопротивление полиции
Группа боевиков, готовившая ряд преступлений, ликвидирована правоохранителями в чеченском селе Старый Ачхой. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 15 февраля в Telegram-канале. Он уточнил, что в Ачхой-Мартановском районе полицейские ликвидировали трёх членов банды, оказавших вооружённое...
15 февраля 2024
Кадыров назвал шокирующей реакцию простых американцев на интервью Путина
Обычные граждане США испытали шок, увидев интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, написал в своём Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «После выхода интервью мне стала интересна реакция простых американцев. Не проплаченных блогеров, которые не...
10 февраля 2024
Путин наградил Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ главы государства 8 февраля разместили на портале официального опубликования правовых актов. «За большой вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности страны и...
8 февраля 2024
Кадыров сообщил о присвоении Делимханову звания генерал-майора
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил депутату Госдумы Адаму Делимханову воинское звание «генерал-майор». «Президент России Владимир Владимирович Путин своим указом от 30 января присвоил воинское звание высшего офицера «генерал-майор» депутату Госдумы РФ...
31 января 2024
Кадыров назвал предложение об отмене санкций против его семьи троллингом
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пояснил своё предложение об обмене 20 пленных боевиков ВСУ на снятие санкций с членов его семьи, назвав его «толстым троллингом». По словам Кадырова, он это сказал, чтобы показать истинное лицо политиков США. «Я знаю, что для руководства США жизнь простых...
6 января 2024
Кадыров предложил условие освобождения украинских военнопленных
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он заявил 5 января в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном. «У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской Народных...
5 января 2024
Грозный посетил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер
Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер во главе американской делегации посетил российский город Грозный. О его визите 5 января сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «В Грозный прибыла делегация во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком ВС США...
5 января 2024
Глава Чечни сообщил о появлении в республике нового города
В Чечне появился новый город Ойсхар, включающий в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения, сообщил 1 января глава республики Рамзан Кадыров. «Первый день наступившего нового года ознаменовался для Чеченской Республики появлением нового города Ойсхара. В Ойсхарское...
1 января 2024
Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах 2024 года
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал бюллетень в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина на президентских выборах 2024 года, сообщила пресс-служба руководителя республики, распространившая соответствующую видеозапись. Кадыров получил бюллетень от волонтера Народного фронта...
28 декабря 2023
Кадыров предложил участникам «голой» вечеринки искупить вину в Чечне
Все участники «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, если они действительно хотят заслужить прощение общества, могут приехать в Российский университет спецназа в Гудермес, чтобы помочь в решении хозяйственных вопросов, заявил 27 декабря в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. «После...
новость часа
27 декабря 2023
Из Грозного вылетел в зону СВО борт с очередной группой добровольцев
Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации 22 декабря вылетел самолёт с очередной группой добровольцев. Бойцы прибыли в столицу Чечни из разных регионов России. «Каждый из них считает своим долгом присоединиться к борьбе с украинским нацизмом», — написал в своём Telegram-канале глава...
23 декабря 2023
Кадыров допустил завершение спецоперации весной или летом 2024 года
Специальная военная операция на Украине может закончиться уже весной или летом 2024 года, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира с жителями республики. «Думаю, окончания стоит ожидать весной следующего года, [либо] в июне или июле», — сказал он. Кадыров пояснил, что Украине для...
14 декабря 2023
Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по мобилизации на 1500%
План по частичной мобилизации в Чечне выполнили на 1500%, заявил 13 декабря во время прямой линии глава республики Рамзан Кадыров. Трансляция мероприятия велась в его Telegram-канале. «В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы — патриоты», —...
13 декабря 2023
Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, стал куратором батальона имени шейха Мансура, входящего в состав Минобороны. Об этом 29 ноября сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. «Сегодня представил личному составу батальона имени шейха Мансура Министерства обороны РФ их нового куратора —...
29 ноября 2023
Кадыров сообщил о готовности трёх тысяч бойцов из Чечни выехать в зону СВО
Три тысячи бойцов из новых подразделений Минобороны и Росгвардии, которые укомплектованы в Чечне, готовы отправиться в зону специальной военной операции (СВО), написал в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. «С учетом их высокой боевой подготовки, оснащения, твердой и нерушимой...
28 ноября 2023
Бойцы «Грозного» и 2-го корпуса уничтожили диверсантов под Артёмовском
Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил об успешной проведённой операции бойцами отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД республики и военнослужащими 2-го армейского корпуса. Они уничтожили очередную группу диверсантов в пригороде Артёмовска. Диверсанты, по предоставленным данным об их...
26 ноября 2023
Из Грозного в зону СВО вылетел спецборт с добровольцами со всей России
Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил о добровольцах, которые 25 ноября спецбортом вылетели из Грозного в зону спецоперации. При этом мужчины прибыли в республику из разных регионов России. «Каждый из этих молодых людей справедливо считает, что вставать на защиту рубежей Родины в сложное время —...
26 ноября 2023