Москва, 7 мая, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в Кремле.

Александр Казаков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

«Мы давно с вами договорились повидаться, чтобы поговорить о текущей ситуации в республике​​​. Как дела, Рамзан?» — сказал Путин во время встречи.

В ходе диалога с президентом Кадыров заверил, что все поставленные задачи в зоне специальной военной операции выполняются с полной отдачей. В свою очередь Путин отметил, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов постоянно докладывает ему о ситуации на всех участках фронта, в том числе упоминает и «Ахмат».

Также президент подчеркнул, что Кадыров как руководитель республики может гордиться результатами проделанной работы по развитию Чечни.

«Знаете, я тоже вспоминаю эту рабочую поездку, и чеченский народ трудолюбивый, талантливый, и вы, конечно, как руководитель республики, можете быть довольны и можете гордиться результатами проделанной работы за последний год», — отметил Путин.

Глава республики присутствует в Кремле в составе делегации на серии международных переговоров, которые приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Большом Кремлевском дворце состоится приём в честь глав иностранных делегаций по случаю 80-летия Победы.

6 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров, в числе которых — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, президент Кубы Мигель Диас-Канель и президент Белоруссии Александр Лукашенко.