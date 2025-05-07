Москва, 7 мая, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Бойцы, которые прошли подготовку в Чечне, блестяще воюют в зоне проведения спецоперации. Такой оценкой в среду, 7 мая, поделился президент России Владимир Путин на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Что касается ребят ваших: я был в центре подготовки, который вы создали в Чечне. Должен сказать, что подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Ребята приезжают со всей России, проходят подготовку высокого качества и уровня, воюют здорово. Прекрасно воюют», — указал российский лидер.

Путин также отметил, что начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов практически каждый день докладывает ему о ситуации на всех участках фронта и регулярно упоминает бойцов спецназа «Ахмат».

Кадыров в свою очередь рассказал, что с начала проведения СВО в зону боевых действий из Чечни было направлено более 55 тыс. военных, в том числе более 20 тыс. добровольцев.

«Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами бойцов», — сообщил Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2024 года в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе, где встретился с добровольцами, решившими участвовать в спецоперации. В разговоре с бойцами президент отметил, что Россия остаётся непобедимой, пока у страны есть добровольцы, желающие отправиться в зону спецоперации. Глава государства поблагодарил бойцов за их выбор и пожелал им удачи.

В декабре 2024 года, вручая медали «Золотая звезда» Героям России, Путин заявил: решимость бойцов, участвующих в специальной военной операции, не оставляет сомнений в том, что Россия победит. Президент также отметил, что Россия продолжит опираться на героев специальной военной операции и что именно они являются подлинной элитой страны.