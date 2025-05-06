Грозный, 6 мая, 2025, 15:25 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал журналистам, что просит, чтобы его освободили от занимаемой должности.

Григорий Сысоев/РИА Новости Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — отметил Кадыров, отвечая на вопрос журналиста ИА «Чечня Сегодня» касательно слухов о возможной отставке главы региона.

При этом руководитель республики не уточнил, кого и когда он просил об отставке.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля дочь Рамзана Кадырова Айшат покинула пост заместителя председателя правительства республики по социальному блоку. По ее словам, такую важную для региона должность следует доверить сильному мужчине. Данный пост она занимала с октября 2023 года.

Она добавила, что намерена и дальше трудиться на благо республики, занимаясь проектами в бизнесе. Кадырова также поделилась, что в дальнейшем собирается работать в сфере моды.