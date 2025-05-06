Грозный, 6 мая, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал свое заявление о возможной отставке с занимаемой должности. Он сообщил, что его слова многие неправильно поняли.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Многие не поняли смысл моих слов об отставке. Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чечни или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный главнокомандующий», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он уточнил, что считает себя пехотинцем и командным человеком, исполняющим приказы.

Ранее Кадыров в интервью ИА «Чечня Сегодня» заявил, что просил об отставке: «… Прошу, чтобы меня освободили от должности <…> Надеюсь, что мою просьбу поддержат». При этом руководитель региона не уточнил, кого и когда просил снять его с должности.

Рамзан Кадыров руководит Чечней с 2007 года. Ранее он делал заявления о том, что готов покинуть пост, однако подчеркивал, что просто уйти он не имеет права, поскольку жители региона доверили ему управление республикой.