Материалы с тегом «ОРВИ»
Врач назвала виды пищи, нежелательные в период простуды
Тяжёлую, жирную пищу лучше исключить в период простуды, чтобы не нагружать организм. Об этом терапевт Надежда Чернышова рассказала 20 января в беседе с RT. Она отметила, что аппетит во время болезни, как правило, снижен. Организм таким образом экономит силы, поэтому «насильно нагружать»...
20 января 2024
Эпидемиолог спрогнозировал подъём заболеваемости ОРВИ после каникул
Заболеваемость респираторными инфекциями, вероятно, поднимется в России после новогодних каникул. Об этом заявил 5 января директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин. По его словам, так происходит каждый год после возвращения людей в организованные коллективы...
5 января 2024
Грипп А подтвердили у 55 снятых с поезда Тюмень — Адлер детей
Грипп А подтвердился у 55 детей, следовавших в поезде Тюмень — Адлер, ещё у 39 проявились признаки ОРВИ, сообщила 24 декабря министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. «По информации, полученной от Министерства здравоохранения Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111...
24 декабря 2023
Вирусолог рассказала, какие меры помогут не заболеть гриппом
Если человек хочет снизить риски заражения гриппом, то ему следует знать о трёх важных правилах. Об этом корреспонденту ИА Регнум 22 декабря заявила руководитель отдела экологии вирусов и лаборатории этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии им. Д. И. Ивановского Елена Бурцева. Ранее...
22 декабря 2023
Стало известно о состоянии детей, ехавших в поезде Тюмень — Адлер
Среди снятых с поезда Тюмень — Адлер детей в тяжёлом состоянии на данный момент нет никого. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения РФ. «86 детей госпитализированы с симптомами ОРВИ —7 из них в состоянии средней степени тяжести — с температурой, остальные — в...
21 декабря 2023
Роспотребнадзор: введенный в Петербурге масочный режим касается учреждений
Масочный режим, введённый 20 декабря в Санкт-Петербурге, касается только учреждений, в которых планируют проводить массовые мероприятия, а также медицинских и социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по городу. Специалисты пояснили, что указания по ношению...
20 декабря 2023
Песков заявил, что предпосылок для введения масочного режима в Кремле нет
Предпосылок для введения в Кремле масочного режима нет, а для обеспечения безопасности президента РФ Владимира Путина в контексте роста заболеваемости ОРВИ и гриппа делается всё необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам 20 декабря. «Ещё даже до ковида мы с...
20 декабря 2023
Власти Москвы привели данные о ситуации с ОРВИ и COVID-19 в городе
Существенного роста госпитализаций пациентов с ОРВИ и COVID-19 в Москве не наблюдается, а эпидемиологическая обстановка по этим заболеваниям в городе соответствует обычным показателям сезонных инфекций, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения российской столицы. «Существенного роста...
14 ноября 2023
Врач назвал простой способ защититься от простуды и вирусов
Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков заявил, что ноги в тепле — лучшая профилактика простудных заболеваний. По словам специалиста, респираторные инфекции липнут к влажным переохлаждённым ногам, поэтому, чтобы...
8 октября 2023
В мэрии Воронежа ввели масочный режим на совещаниях
Масочный режим был введён на совещаниях в администрации Воронежа. Об этом сообщила журналистам представитель пресс-службы мэрии. «Речь идёт о введении масочного режима в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний. Масочный режим в школах на сегодня вводить не планируется», —...
25 сентября 2023
В Кремле заявили, что эпидситуация не должна мешать учёбе и работе
Эпидемиологическая ситуация не должна влиять на работу и учёбу. Регионы реализуют свои меры на фоне сезонной заболеваемости, сообщил 20 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сейчас уже понятно, что каждый сезон у нас будет такой рост [заболеваемости ОРВИ и...
20 сентября 2023
Песков сообщил об отсутствии масочного режима в Кремле
Масочный режим в Кремле пока не ввели, сообщил на брифинге 18 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет», — сказал Песков. Он отметил, что возможен сезонный рост простудных заболеваний. В Кремле будут ориентироваться на...
18 сентября 2023
Минздрав поручил регионам готовиться к масочному режиму в медучреждениях
Российским регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости ОРВИ, в том числе к масочному режиму в медучерждениях, сообщил журналистам 16 сентября помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он отметил, что такое решение принял оперативный штаб Минздрава...
16 сентября 2023
В Кремле пока не вводили масочный режим, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 16 сентября, что в Кремле пока не вводили масочный режим. «Пока новых ограничений нет, ждём рекомендации врачей», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос о возможности обязательного введения масочного режима в Кремле. Как передавало ИА...
16 сентября 2023
В Доме правительства России временно вводят масочный режим
На территории Дома правительства России из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 временно ввели масочный режим, сообщили ТАСС 16 августа в пресс-службе кабмина. «На территории Дома правительства временно вводятся дополнительные профилактические меры, включая масочный режим»...
16 сентября 2023
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ в стране
В России постепенно стабилизируется ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщила 7 марта пресс-служба Роспотребнадзора. «Показатель заболеваемости за девятую неделю снизился на 14%», — сообщили в ведомстве. В Роспотребнадзоре заявили, что число заболевших в стране превысило 900 тыс. Кроме...
7 марта 2023