Москва, 31 октября, 2024, 08:00 — ИА Регнум. В связи с аномально теплой погодой в центральной России в начале осени в этом году начало сезона роста заболеваемости ОРВИ и гриппом прогнозируют позже, чем обычно — к началу ноября, что почти на два месяца позже нормы. В связи с этим у россиян появилось дополнительное время для того, чтобы вакцинироваться, укрепить иммунитет и, на случай, если заражение всё же произойдет, приобрести противовирусные препараты.О том, как лучше подготовиться к сезону ОРВИ и гриппа — в материале ИА Регнум.

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Почему осенью растет заболеваемость

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в России обычно начинается в сентябре. Эксперты связывают это с тем, что люди возвращаются из летних отпусков в города, начинается учебный год в школах и вузах, в целом люди реже выходят на улицу и проводят меньше времени на свежем воздухе. Помимо этого, общее похолодание или резкие перепады температур приводят к переохлаждению, а это, в свою очередь, является пусковым моментом снижения иммунитета, отмечает доктор медицинских наук, терапевт и специалист по интегративной медицине Светлана Каневская.

Скученность людей, плохая проветриваемость помещений, более тесные контакты, например, пассажиров в общественном транспорте создают для вирусов благоприятную среду. Играет свою роль и то, что взрослые зачастую не придают значения ОРВИ и гриппу, если болезнь протекает в лёгкой форме, и продолжают ходить на работу, где заражают коллег. Дети же, в свою очередь, ходят в школы или детский сад с насморком, в результате чего заражают одноклассников, а те — свою семью.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Петрович Продеус призвал людей не переносить заболевание на ногах. По его словам, этим можно не только навредить самому себе, рискуя не только получить осложнения, но и распространить вирус по цепочке.

«Всё-таки если человек заболел, его надо оставить дома. Он не должен геройствовать и идти куда-нибудь в сад, в школу или на работу», — подчеркнул он в разговоре с ИА Регнум.

Пик заболеваемости гриппом в России обычно приходится на середину или конец декабря.

Как подготовиться к сезону гриппа

Первым способом защититься от вирусов, о котором говорят все врачи, является вакцинация и общее укрепление иммунитета. Также доказан положительный эффект от профилактического приема противовирусных препаратов.

«В сезон вирусов ОРВИ могут назначаться специальные противовирусные препараты, которые направлены на то, чтобы препятствовать распространению вирусов в организме. Это чаще всего лекарственные препараты прямого действия», — рассказал Андрей Петрович.

Профилактический курс рекомендуется пройти в случае, если в окружении человека есть один или несколько заболевших.

При этом могут применяться разные виды лекарств. Так, хорошо известны препараты группы индукторов интерферона. Однако их действие основано на вмешательстве в работу иммунной системы человека. Также распространены препараты группы ингибиторов нейраминидазы, которые хорошо справляются с вирусом гриппа, но практически бесполезны в отношении вирусов, вызывающих другие ОРВИ. Также применяют препараты подгруппы ингибиторов (блокаторов) фузии, например, «Арбидол». Действующее вещество препарата — умифеновир — влияет напрямую на вирусы, не затрагивая, в отличие от индукторов интерферона, иммунитет человека. Умифеновир блокирует этап фузии — слияние и проникновение вируса в клетки, — в результате останавливается размножение и распространение вируса в организме. Препарат действует против разных штаммов коронавирусов, гриппа, риновирусов, аденовирусов и других респираторных вирусов. Приём «Арбидола» сокращает период болезни, снижает тяжесть симптомов, уменьшает период «заразности» по отношению к окружающим.

При этом, как и в случае с другими лекарственными препаратами, важно соблюдать курс приема, в противном случае вирусы могут адаптироваться и продолжить размножение. Как отметил Андрей Петрович Продеус, почувствовав себя лучше, многие пациенты начинают думать, что принимать препарат им больше не нужно.

«Это большая ошибка — каждое лекарство оказывает помощь только при соблюдении схемы терапии», — подчеркнул иммунолог. Поэтому необходимо принимать любое лекарство исключительно курсом.

Также профессор отметил, что самолечение — частая ошибка больных. Важно помнить, что антибиотиками лечат бактериальные заболевания (то есть вызванные бактерией), а для борьбы с вирусами необходимы противовирусные препараты. Более того, при неправильном или неуместном применении антибиотиков микробы в организме вырабатывают к ним устойчивость, и лечить заболевание становится всё сложнее. Не следует злоупотреблять и иммуностимуляторами.

Интерес по всему миру

Ученые из разных стран не прекращают исследования в области противовирусных препаратов. Так, стабильно высоким остается их интерес и к умифеновиру: помимо России, его изучают в нескольких странах Европы, США, Японии и Китае. В 2024 году в российском научном журнале «Инфекционные болезни» вышла статья, где были проанализированы 82 материала на китайском языке по этому веществу. Исследования подтвердили активность в отношении различных вирусных возбудителей, а также показали быстрое всасывание и достижение высоких концентраций в крови — то есть препарат начинает действовать против вирусов уже через пару часов после приема.

Одно из важнейших исследований, проведенное по всем канонам доказательной медицины в 2015–2019 годах, — двойное слепое плацебо-контролируемое исследование АРБИТР — показало эффективность умифеновира. Его результаты опубликованы в авторитетном рецензируемом журнале «Терапевтический архив».

Более того, работы последних лет доказали эффективность умифеновира по отношению не только к ОРВИ и гриппу, но к вирусу, вызывающему COVID-19.