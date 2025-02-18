Москва, 18 февраля, 2025, 05:47 — ИА Регнум. Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составил за прошедшую неделю в России 7,7%. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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"По итогам седьмой недели 2025 года в России зарегистрирован рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 7,7% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество зафиксированных случаев достигло 932 тысяч", - уточняется в сообщении.

Среднероссийский показатель заболеваемости ОРВИ превышен в 49 регионах России. В 30 субъектах РФ количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с прошедшей неделей. Чтобы предотвратить распространение ОРВИ, в 34 российских регионах закрыли 267 школ, а в 26 субъектах РФ закрыли 87 детских садов и восемь школ-интернатов.

При этом, по данным Роспотребнадзора, в России зафиксирован спад заболеваемости COVID-19 - за минувшую неделю зарегистрировано 6,5 тыс. случаев, что на 8,3% ниже, чем на предыдущей неделе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге из-за вспышки респираторных заболеваний на карантин отправили 56 школьных классов и 19 групп в детских садах, приостановив учебный процесс.

Заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко пояснил, что пандемия метапневмовирусной инфекции не ожидается, так как вирус не умеет быстро мутировать для обхода иммунной системы человека. По мнению Онищенко, не нужно создавать трагедию и нагнетать искусственную панику вокруг метапневмовируса, поскольку он циркулировал и в прошлом году.