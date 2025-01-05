Пекин, 5 января, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Власти Китая усилили меры по борьбе со вспышкой метапневмовируса человека (HMPV), которая привела к переполненности больниц и обеспокоила общественность. Об этом сообщило 5 января издание Independent.

ALEX PLAVEVSKI/EPA/ТАСС

«Вирус не является новым, но привлёк к себе внимание из-за роста числа случаев заболевания, особенно среди детей младше 14 лет на севере Китая», — говорится в материале.

Указано также, что в Сети распространяются кадры с людьми в масках, сделанные в больницах. Местные издания сообщили, что это напоминает начало распространения нового коронавируса в 2019 году.

Органы здравоохранения принимают экстренные меры для отслеживания и контроля заболеваемости. Вместе с тем китайские власти, полагает газета, преуменьшают значение вспышки, именуя её сезонным явлением.

Управление по контролю и профилактике заболеваний КНР подтвердило вспышку метапневмовируса по итогам анализа респираторных проб, взятых в больницах в период с 23 по 29 декабря. В стране, как следует из отчёта, нарастает заболеваемость HMPV, гриппом и риновирусом.

Отмечено, что заболеваемость гриппом за неделю увеличилась на 6,2%. Частота инфицирования метапневмовирусом «демонстрирует неустойчивую тенденцию к росту» среди детей до 14 лет, однако в северных провинциях эта тенденция «более очевидна».

HMPV вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп, в том числе кашель, жар, заложенность носа и усталость. Они проявляются через три-шесть дней после заражения. Болезнь, обычно протекающая в лёгкой форме, может вызвать пневмонию и другие серьёзные осложнения у младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Для этой инфекции в отличие от COVID-19 не существует вакцины или специфического противовирусного лечения. Заболевших в основном лечат, устраняя симптомы.

Как сообщало ИА Регнум, Роспотребнадзор 1 января проинформировал о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, характерными для зимы. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, отметили в ведомстве, в том числе вируса A (H1N1), который приводит к серьёзным осложнениям.