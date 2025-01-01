Москва, 1 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. В России наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что характерно для нынешнего времени года, сообщила в среду, 1 января, пресс-служба Роспотребнадзора.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, сказано в сообщении.

«При этом доминирует вирус грипп А (H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжёлое течение заболевания и приводит к лёгочным осложнениям. Поэтому этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью», — отметила пресс-служба.

Вирус гриппа может в течение суток прогрессировать до тяжёлых осложнений, наиболее частым из которых является пневмония (65% всех осложнений) и которая может привести к летальному исходу, напомнили в Роспотребнадзоре. Самый эффективный способ профилактики гриппа — вакцинация, отметила пресс-служба.

В целях профилактики необходимо избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, сохранять чистоту в доме, проветривать помещения, сказано в сообщении. Желательно избегать посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях, соблюдать режим дня и вести здоровый образ жизни, отметила пресс-служба.

Профилактике гриппа и ОРВИ способствует укрепление и закаливание организма, а также включение в рацион продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, в том числе цитрусовых, сладкого перца, молочных и кисломолочных продуктов, твёрдых сыров, отварной рыбы и говядины, напомнили в Роспотребнадзоре.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с ИА Регнум ранее призвал не переносить ОРВИ и грипп «на ногах»: этим можно не только навредить самому себе, рискуя получить осложнения, но и распространить вирус по цепочке, отметил эксперт.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко в августе сообщил, что в регионы в ходе подготовки к сезонному росту уровня заболеваемости респираторными инфекциями направили более 20 млн доз вакцин от гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 17 сентября заявила, что в стране не планируется проводить массовую вакцинацию от коронавируса. Она призвала особое внимание уделять прививкам против гриппа, так как есть риски, что эта болезнь может протекать тяжело и вызывать серьёзные осложнения.