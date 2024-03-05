Материалы с тегом «Марина Ракова»
Суд возобновил следствие по делу бывшей замглавы Минпросвещения Раковой
Никулинский суд Москвы 5 марта возобновил судебное следствие по делу бывшей заместителя министра просвещения России Марины Раковой и экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева. «Так как непонятна позиция Инкина (фигурант дела, бывший сотрудник Фонда...
5 марта 2024
Ракова и Зуев признали вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере
Бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев признали вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Заседание прошло 4 апреля в Никулинском районном суде Москвы. «Обвинение понятно, вину...
4 апреля 2023