Москва, 24 октября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Бывшему замминистра просвещения Марине Раковой заменили реальный приговор на условный срок. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд 24 октября.

Алексей Майшев/РИА Новости Марина Ракова

«Судебная коллегия по уголовным делам определила применить к наказанию, назначенному Раковой Марине Николаевне на основании ст. 69 ч. 3 УК РФ в виде 5 лет лишения свободы за совершение 4 преступлений, предусмотренных ст. 159 ч. 4 УК РФ, положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, с испытательным сроком 5 лет», — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Вместе с этим суд оставил без изменений остальную часть приговора.

19 марта 2024 года по данному делу к четырём годам лишения свободы условно приговорили бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева.

Как передавало ИА Регнум, дело Раковой и Зуева возобновили 5 марта. По версии следствия, она, находясь в должности замминистра просвещения, в период с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения на должности научных сотрудников в РАНХиГС. Ракову задержали в октябре 2021 года, после этого задержали Зуева. В 2023 году они признали свою вину, как и большинство других фигурантов дела.