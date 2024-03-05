Москва, 5 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы 5 марта возобновил судебное следствие по делу бывшей заместителя министра просвещения России Марины Раковой и экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова

«Так как непонятна позиция Инкина (фигурант дела, бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Инкин. — Прим. ИА Регнум), мы сейчас изучим её и судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раковой, судебное следствие возобновлено», — объявил в зале суда судья Алексей Бобков.

Вместе с Инкиным в деле о хищении фигурирует его коллега из ФНФРО Евгений Закиз, проректор РАНХиГС Иван Федотов, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко. Следствие сочло, что фигуранты фиктивно трудоустраивали сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС и разворовывали бюджетные средства в процессе реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». Общий ущерб оценили в 50 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, в должности замминистра просвещения Ракова в период с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения на должности научных сотрудников в РАНХиГС. В частности, Стеценко, не работая в фонде, получил выплат более чем на 7,7 млн рублей. Ракову задержали в октябре 2021 года, после этого задержали Зуева. В 2023 году они признали свою вину, как и большинство других фигурантов дела.