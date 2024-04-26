Москва, 26 апреля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. В Москве в новом учебном году впервые за парты сядут более 100 тыс. учеников, сообщила 26 апреля заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«В этом году мы ожидаем, что в первые классы московских школ придут более 100 тысяч детей. Больше половины — свыше 70 тысяч — уже зачислены в первые классы переводом из дошкольных групп», — цитирует её портал мэра Москвы.

По её словам, это говорит о высоком доверии к качеству столичного образования со стороны родителей: дети не меняют учебное заведение, а остаются в знакомой им среде.

«Родители уверены, что если их ребёнку было комфортно в детском саду, значит и адаптация первоклассника в данной школе пройдет хорошо», — добавила она.

Для тех, кто не ходил в детский сад, с 1 апреля возможно подать заявление на прием в первые классы на портале Мэра Москвы, заключила она.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к началу будущего учебного года откроется более 30 новых школ и детских садов. Всего с 2011 года в Москве построено 611 объектов образования. В ближайшие годы в Троицком и Новомосковском административных округах появится ещё порядка 80 новых зданий, добавил он.

5 апреля Собянин сообщил, что одним из приоритетов развития образования в столице до 2030 года станет помощь школьникам в выборе профессии и их подготовка к поступлению.

Также мэр столицы сообщил, что с начала года в Москве построили 21 социальный объект. Всего с начала года в городе ввели в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, причем 1,15 миллиона из них — жилье, в том числе построенное по программе реновации.