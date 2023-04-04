Москва, 4 апреля, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова и бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев признали вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Заседание прошло 4 апреля в Никулинском районном суде Москвы.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова (в центре)

«Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», ― заявила после зачтения обвинительного заключения Ракова.

Вместе с ней вину по всем эпизодам признал и Зуев, сообщил ТАСС. Он также добавил, что раскаивается в содеянном.

Вину по делу о хищении средств из бюджета признала и большая часть других фигурантов дела. Директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Иван Федотов отметил, что вину признаёт частично, признает действия, которые совершил, но с их квалификацией не согласен.

Вместе с Зуевым и Раковой по уголовному делу проходят гражданский муж бывшего замминистра просвещения Артур Стеценко, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак, управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максим Инкин, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая заместитель министра просвещения Марина Ракова была задержана по делу о хищении более 50 миллионов рублей в октябре 2021 года. Её заподозрили в лоббировании в 2019 году выделения средств из российского бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором.

Указанные денежные средства предназначались для государственных контрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», и в отчётах по двум «научным изысканиям» эксперты выявили признаки фальсификации.

По делу проходит целый ряд фигурантов. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. По версии следствия, в должности замминистра просвещения Марина Ракова с февраля 2018 по май 2019 года обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения России на должности научных сотрудников в РАНХиГС. В частности, Артур Стеценко, не работая в фонде, получил зарплат и премий более чем на 7,7 миллиона рублей.