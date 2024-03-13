Материалы с тегом «Максут Шадаев»
Шадаев сообщил, что в России работает более миллиона камер видеонаблюдения
В России работает более 1 млн камер видеонаблюдения, и треть из них задействованы в системе распознавания лиц, сообщил 13 марта министр цифрового развития РФ Максут Шадаев. В 14 регионах России сейчас внедряются системы обработки фото — и видеоизображений дорог и объектов благоустройства, отметил...
13 марта 2024
Шадаев объяснил сбой в Рунете в конце января технической проблемой
Массовый сбой доменной зоны.ru, который произошёл в конце января 2024 года, вызвала техническая проблема. Об этом 20 февраля журналистам рассказал глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. «Была чисто техническая проблема, никаких следов внешнего...
20 февраля 2024
Глава Минцифры Шадаев допустил, что голосовые колонки заменят «Госуслуги»
Портал «Госуслуги» в будущем могут полностью заменить умные колонки с голосовым управлением, заявил в кулуарах форума «Цифровая экономика» 6 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. «Я считаю, что скоро вообще, может, портала не будет, вы будете услуги...
6 февраля 2024
Глава Минцифры Шадаев допустил экспорт «Госуслуг» в дружественные страны
Россия обсуждает вопрос экспорта платформы государственных услуг РФ «Госуслуги» в дружественные страны, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы первые, кто всё-таки сделал полностью платформу, освобождённую от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не...
2 февраля 2024
Минцифры начало расследование инцидента со сбоем работы сайтов в зоне .RU
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ ведёт расследование инцидента, связанного со сбоем работы домена.RU, который произошёл 30 января. Об этом журналистам заявил глава министерства Максут Шадаев на площадке форума Digital Almaty 2024. «Минцифры ведет разбирательство...
1 февраля 2024
Что такое «ГосТех»
Платформа «ГосТех» — это облачная платформа, на которой в перспективе будут создаваться все государственные услуги и сервисы. Создание такой платформы — один из главных признаков успешной цифровой трансформации государства, когда на смену простой автоматизации приходит единая экосистема...
8 декабря 2023
Глава Минцифры Шадаев поддержал создание кибервойск в России
Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создания кибервойск в России. Об этом министр заявил во время выступления на CNews FORUM 2023. «По планам создания кибервойск я в этом смысле точно их поддерживаю», — сказал Шадаев. Он добавил, что нужно не просто создать кибервойска и дать тем, кто в них...
1 ноября 2023
Минцифры планирует запустить голосовое заполнение на «Госуслугах»
Минцифры планирует внедрить получение государственных услуг полностью голосовым способом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева. «Мы хотим, чтобы было ещё удобнее получать [услуги], чтобы заполнение этих форм не требовало времени, чтобы все необходимые данные...
26 октября 2023
Участники форума «Спектр» обсудили развитие информпространства в России
Первый день работы XXII специализированного форума «Спектр», посвящённого регулированию в сфере инфокоммуникационных технологий, завершился 24 октября в Сочи. Мероприятие прошло при поддержке Роскомнадзора, в нём также приняли участие представители Минцифры, операторов связи и крупнейших...
25 октября 2023
Глава Минцифры заявил, что России нужны ещё 500 тысяч IT-специалистов
Дефицит разработчиков в России оценивается в 500-700 тысяч человек, несмотря на то, что кадровая база отрасли увеличилась на 13% за 2022 год, заявил 16 августа глава Минцифры Максут Шадаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством. «Почти 740 тысяч человек у нас работают в...
16 августа 2023
В Минцифры предложили отсрочку по призыву для IT-специалистов
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложили отсрочку до 30 лет по призыву на срочную службу для IT-специалистов. Об этом сообщил на форуме «Цифровая эволюция» глава ведомства Максут Шадаев. «Минцифры в связи с повышением призывного возраста готовит предложение...
новость часа
11 августа 2023
В Госдуме усомнились в данных Минцифры о возвращении айтишников
В настоящее время рано «рисовать радужные картины» по поводу того, что в Россию возвращаются покинувшие её IT-специалисты. Об этом корреспонденту ИА Регнум 20 июня заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ). Ранее в...
20 июня 2023
Шадаев рассказал о механизме отчислений за ПО ушедших из России компаний
Механизм финансовых отчислений за использование программного обеспечения (ПО) ушедших из России иностранных вендоров заработает с 2024 года. Об этом 20 июня заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «CNews Forum Кейсы 2023». «Собственно, платить будут только те, кто хочет использовать...
20 июня 2023
Шадаев заявил, что планов ограничения мессенджеров для личного общения нет
Минцифры не намерено никак ограничивать использование мессенджеров для личного общения граждан, заявил 20 июня глава ведомства Максут Шадаев. «Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет», — сказал он в ходе выступления на IT-форуме «CNews Forum Кейсы 2023». Как сообщалось ранее...
20 июня 2023
Шадаев: IT-специалисты сами возвращаются в Россию
Программы возвращения IT-специалистов в Россию не потребовалось, они возвращаются сами. Об этом 20 июня заявил глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «CNews Forum Кейсы 2023». «Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться, и мы это видим по всем показателям рекрутинговых...
20 июня 2023
В России могут запретить параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
Правительство обсуждает запрет параллельного импорта смартфонов Samsung и LG. Об этом заявил 17 июня глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Запрет может последовать на параллельный импорт смартфонов, мобильных устройств Samsung и LG, потому что...
17 июня 2023
В Минцифры ответили на вопрос о запрете параллельного импорта iPhone
Запрет на параллельный импорт смартфонов Apple в России не обсуждался, сообщил 17 июня журналистам глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Запрет параллельного импорта iPhone не обсуждается», — сказал он. Министр отметил, что Минцифры и Минпромторг...
17 июня 2023
Минцифры не планирует блокировать в России WhatsApp
Предпосылок для того, чтобы блокировать работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) на территории России, на сегодняшний день не имеется, в связи с чем обсуждение такого вопроса не ведётся. Об этом 16 июня заявил журналистам глава...
16 июня 2023
Минцифры: «Википедию» пока блокировать не планируем
Планов по блокировке «Википедии» в России пока нет, сообщил 18 апреля журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. «Пока «Википедию» мы не блокируем, пока в планах такого нет», — заявил глава Минцифры. Председатель Совета при президенте по развитию...
18 апреля 2023