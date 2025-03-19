Москва, 19 марта, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Минцифры РФ готово к запуску с 1 апреля нового сервиса на портале «Госуслуги», благодаря которому россияне смогут проверять все SIM-карты, зарегистрированные на них. Об этом 19 марта сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Техническая готовность есть. В первые часы и дни могут быть какие-то сбои, но в целом мы готовы к запуску сервиса», — сказал он в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, отвечая на вопрос о том, будет ли запущен сервис с 1 апреля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предупредил, что в 2025 году могут ввести контроль за SIM-картами на «Госуслугах». Он добавил, что Минцифры и операторы связи в этом случае успеют реализовать необходимый функционал.

5 марта сообщалось, что на портале «Госуслуги» может появиться сервис для самозапрета на оформление SIM-карт. Вице-премьер Дмитрий Григоренко объяснил, что злоумышленники часто используют SIM-карты, зарегистрированные на других граждан с помощью украденных персональных данных.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон об ограничении количества SIM-карт для одного абонента. Новые требования коснулись россиян, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, иностранцы и лица без гражданства смогут оформлять на себя не более 10 абонентских номеров, при этом договоры с операторами связи они должны заключать только лично — в офисах, предъявив документ, удостоверяющий личность. В договоре о предоставлении услуг связи должно быть указано устройство, на которое планируется установить SIM-карту.