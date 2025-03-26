Москва, 26 марта, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Разблокировку видеохостинга YouTube в России обсудят после выполнения требований Роскомнадзора. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Есть целый набор претензий, который Роскомнадзор выставил в адрес YouTube. Соответственно, это вопрос выполнения норм законодательства. Если они будут их выполнять, если они покажут конкретные шаги разблокировки отечественного контента, тогда этот вопрос будет ставиться и обсуждаться», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Шадаева, первым делом видеохостинг должен перестать блокировать российских авторов.

Как передавало ИА Регнум, сбой в работе YouTube начался в августе 2024 года. Он коснулся пользователей приложения видеохостинга на iOS и Android. Также наблюдаются сбои в работе YouTube в браузере. Пользователи не могут смотреть видео.

«Ростелеком» сообщал о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google (владельцу YouTube), которые могли повлиять на работу видеохостинга в России. Ответственность за технические проблемы несет Google, который с 2022 года не занимается расширением и обновлением оборудования в РФ, заявляли в «Ростелекоме».

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о проблемах в использовании YouTube в России, в декабре 2024 года отметил, что вопросов больше к владельцу видеохостинга, чем к российским властям. Руководство Google сократило финансирование и поставки техники и таким образом само создало для себя проблемы, отметил глава государства.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов.