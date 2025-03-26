Москва, 26 марта, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Минцифры готово оказать любую поддержку родным и близким погибшей Анны Прокофьевой, а также раненому Дмитрию Волкову. Соответствующее заявление 26 марта сделал министр Максут Шадаев.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Соболезную родным и близким Анны, желаю скорейшего выздоровления Дмитрию. Минцифры готово оказать всю необходимую поддержку», — приводятся слова Шадаева в Telegram-канале ведомства.

Глава министерства также подчеркнул, что Прокофьева была смелой девушкой, не боявшейся рисковать жизнью, чтобы рассказать людям правду.

Как передавало ИА Регнум, о гибели Прокофьевой 26 марта сообщил Первый канал. Трагедия произошла в окрестностях села Демидовка Краснояружского района Белгородской области, где идут тяжёлые бои. Автомобиль съёмочной группы подорвался на мине. По информации канала, в результате взрыва пострадал оператор — Дмитрий Волков. Позже врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Волков получил серьёзные ранения и был подключён к аппарату ИВЛ.

После гибели военкора Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте и воспрепятствовании деятельности журналиста.

Прокофьевой было 35 лет. С началом спецоперации журналистка занималась сбором средств, закупкой и отправкой на фронт помощи для бойцов. На Первом канале она делала репортажи с 2023 года, до этого работала в испанской редакции медиагруппы «Россия сегодня».

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что корреспондент Первого канала погибла от разрыва мины, которую Вооруженные силы Украины целенаправленно разместили в зоне перемещения гражданских лиц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские журналисты гибнут по вине террористического киевского режима, который также уничтожает правовые принципы их защиты. По словам дипломата, атаки и убийства российских военкоров являются частью системной и планомерной деятельности Киева по зачистке информационного пространства. Журналисты стали мишенью, Киев объявил на них охоту, добавила представитель внешнеполитического ведомства.