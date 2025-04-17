Москва, 17 апреля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. К следующему году Минцифры намерено отказаться от хранения персональных данных на портале «Госуслуги». Об этом 17 апреля заявил глава министерства Максут Шадаев на форуме Data Fusion.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на «Госуслугах», — сообщил Шадаев.

Цель в том, чтобы в одном месте не было концентрации больших объемов персональных данных. Планируется перейти к хранению данных непосредственно в базах ведомств. Они будут доступны для оказания госуслуг через систему электронного взаимодействия.

Как сообщало ИА Регнум, похищение персональных данных россиян с «Госуслуг» нередко используется мошенниками. Так, граждане в последнее время жалуются на фейковые письма якобы о взломе или попытке взлома аккаунта на «Госуслугах». Людям предлагают срочно связаться со службой техподдержки по номеру, позвонив на который, пользователь попадает на мошенников. Нередко мошенники взламывают аккаунт, лишая владельца доступа к нему.

По поручению президента России Владимира Путина правительство разрабатывает различные меры по борьбе с мошенниками, в том числе введение временной блокировки учетной записи пользователя на «Госуслугах» при одновременном изменения двух и более параметров идентификации.

В начале марта замглавы Минцифры России Иван Лебедев заявил, что в 2025 году ведомство планирует полномасштабно закрыть проблему кибермошенничества в стране.