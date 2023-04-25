Материалы с тегом «Jah Khalib»
Иосиф Пригожин счёл справедливым отменять концерты критикующих СВО артистов
Российские власти применяют справедливые и адекватные меры по отношению к артистам, которые пытаются дискредитировать Вооруженные силы РФ или критикуют СВО, заявил ИА REGNUM продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что такие действия — лишь ответные меры России. «А кто начал отменять и запрещать...
25 апреля 2023
Рэпер Jah Khalib назвал обвинения в поддержке ВСУ ложными
Рэп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге обратился в соцсетях к своим поклонникам и попытался оправдаться за поддержку Украины. Об этом он сообщил в своём Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской...
20 апреля 2023
В Москве отменили концерт поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib
Запланированный в Москве концерт казахстанского рэпера Jah Khalib, открыто поддержавшего Украину, не состоится. Об этом ИА REGNUM сообщил гендиректор концертной площадки Crocus City Hall Роман Грачёв. Ранее исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) опубликовал в соцсетях пост в поддержку Украины. В...
18 апреля 2023
В Москве не намерены отменять концерт поддержавшего Украину Jah Khalib
В администрации Crocus City Hall купившим билеты на концерт казахстанского рэпера Jah Khalib заявили, что надо читать поменьше Telegram-каналов и что концерт певца никто отменять не будет. Об этом ИА REGNUM рассказали зрители предстоящего концерта в Москве. Одна из потенциальных зрительниц сообщила...
18 апреля 2023
Концерт Jah Khalib, поддержавшего Украину, отменили в Санкт-Петербурге
После волны критики и призывов в сети отменить концерты рэпера Jah Khalib в России, площадка в Санкт-Петербурге КСК «М-1 Арена» заявила ИА REGNUM, что концерт 25 апреля не состоится. «Концерт отменен. Только что пришло распоряжение руководства площадки», — Заявили ИА REGNUM в КСК «М-1 Арена»...
18 апреля 2023