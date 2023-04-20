Москва, 20 апреля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Бахтияр Мамедов, более известный как Jah Khalib, после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге обратился в соцсетях к своим поклонникам и попытался оправдаться за поддержку Украины. Об этом он сообщил в своём Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Sabyrzhan.makhambetzhan Jah Khalib

Он назвал все обвинения о поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ) ложными.

«Всё, что вы читали обо мне в последние пару дней, — ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине», — сообщил исполнитель.

Он подчеркнул, что большая часть его слушателей живёт в России и он всегда прилетает в страну «с добрыми намерениями».

Как сообщало ИА REGNUM, в Сети поднялась волна негодования пользователей, которые потребовали отменить выступления Jah Khalib. В то же время коллега рэпера, музыкант Аким Апачев, направил в Минкультуры запрос, отметив, что Jah Khalib может не просто «поддерживать террористическую украинскую армию, но и финансировать ВСУ».

На фоне скандала концерт рэпера отменили в Санкт-Петербурге. Концертная площадка КСК «М-1 Арена» заявила ИА REGNUM, что запланированное на 25 апреля выступление точно не состоится.

Изначально в администрации Crocus City Hall купившим билеты на концерт рэп-исполнителя зрителям заявили, что надо читать поменьше Telegram-каналов и что концерт певца никто отменять не будет. Однако позднее гендиректор концертной площадки Роман Грачёв сообщил, что выступление не состоится.

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что артистам, поддерживающим киевский режим, лучше уехать из России. В случае, если они осознают свою вину за критику спецоперации, им следует принести извинения, поехав в зону боевых действий и выступив с концертами и творческими вечерами перед российскими военными. Такое предложение он, в частности, выдвинул Jah Khalib и актёру Даниле Козловскому.